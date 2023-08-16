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Hayat

Japon dağcının feci ölümü: 5 bin 380 metreden düşüp öldü

Japon dağcı Shinji Tamura, Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yüksek bir zirveye tırmanışı sırasında düşerek yaşamını yitirdi.

09:44 . 16/08/2023 Çarşamba
AA
Dağcının cesedine henüz ulaşılamadı.

Dağcının cesedine henüz ulaşılamadı.

Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, yaptığı açıklamada, Japonya’dan gelen iki dağcının Gilgit-Baltistan bölgesinin Andak Vadisi’nde daha önce hiç çıkılmamış bir zirveye tırmanmak istediklerini belirtti. Japon dağcı Shinji Tamura’nın söz konusu zirveye tırmanışı sırasında 5 bin 380 metre yükseklikteyken düşerek hayatını kaybettiğini dile getiren Haidri, diğer Japon dağcı Semba Takayasu’nun ise yaralandığını kaydetti.

Cesedine ulaşılamadı

Haidri, Japon dağcıya ait bazı eşyaları bulduklarını ancak cesedine ulaşamadıklarını belirtti. Her yıl Pakistan'daki zirvelere tırmanmak için binlerce dağcı Gilgit-Baltistan bölgesini ziyaret ediyor. Gilgit Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 5 zirveye ev sahipliği yapıyor.

#Shinji Tamura
#Pakistan
#Karrar Haidri
31 dakika önce
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