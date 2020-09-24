Japon uzmanlar açıkladı: Plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz

Japonya’nın Kobe kentinde bulunan RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi’nde yapılan araştırmada
, koronavirüse karşı yaygın olarak kullanılan plastik yüz siperliklerinin etkisiz olduğu ifade edildi. Siperlikler üzerinde yapılan bilgisayar hesaplamalarında, havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların neredeyse yüzde 100'ünün siperliklere rağmen yayıldığı ortaya çıktı.
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Lüleburgaz ilçesi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde idareci ve personellerden oluşan 7 kişilik ekip, bir süre önce koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlikli üretimine başladı. İlk günlerde 3 boyutlu yazıcıyla 20 siperlik üretilen okulda, daha fazla üretim için çözüm aranmaya başlandı.
Yoğurt kaplarının sapının da maskede kullanılabileceğini düşünen Okul Müdürü Sahit Aydın, İstanbul'da bir plastik firmasıyla görüşerek 4 bin yoğurt kabı sapını ücretsiz temin etti. Yoğurt kabı saplarının kenarlarından delikler açıp daha sonra farklı boyuttaki başka saplar ile birleştiren okul personeli, iki yoğurt kabı sapının arasına plastik siperliği, satın aldıkları delikli lastik ile geçirip, en son olarak zımba yardımı ile güçlendirerek maskeyi hazır hale getirmeye başladı. Bu yöntemle tekrar üretime geçen 7 kişilik ekip, 3 boyutlu yazıcı kullanarak daha önce 20 tane ürettikleri siperliklerden artık tamamen el emeğiyle 200 adet üretmeye başladı.
'DESTEK VERİLİRSE GÜNLÜK ÜRETİMİ ARTIRABİLİRİZ' <br> <br> Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Sahit Aydın, geliştirdikleri yöntemde kullanılan ham maddelerin tamamen ücretsiz elde edildiğini belirterek, Yoğurt kabı sapı üretimi yapan İstanbul'da bir kalıp fabrikası ile görüştük ve kendileri bize 4 bin adet ücretsiz yoğurt kabı sapı gönderdi. Lüleburgaz'da faaliyet gösteren bir işletme ise bizlere plastik siperlikleri ücretsiz temin etti. Biz de okul aile birliği kasasından metresi normalde 1 lira olan ama kendileri de bizlere indirim yaparak 35 kuruşa delikli lastik aldık. Eğer bizlere yardım etmek isteyen veliler ya da vatandaşlarımız varsa okulumuza gelebilirler ve bu sayede günlük üretimi artırabiliriz. Malzemeler konusunda da bize destek çıkmak isteyen işletmeler okulumuza gelip bizlere ulaşabilirler dedi.
'YOĞURT KAPI SAPI ÜRETİMİ HIZLANDIRDI' <br> <br> Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ise maske üretiminde emeği geçenlere teşekkür ederek, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kaymakamlığımızın koordinesinde Mesleki ve Teknik Anadolu lisemizde siperlik üretimine başladık. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi'nde de idarecilerimiz ve kursiyerlerimiz orada bez maske üretimine başladılar. Lisemizde siperlik üretimine başlandı. İlk etapta okulumuzda 3 boyutlu yazıcı ile üretimi yapılmaya başlandı, ancak uzun sürmesinden dolayı okul müdürümüz çözümü yoğurt kaplarının saplarında buldu ve üretimi daha da hızlandırdı diye konuştu.
BAŞHEKİM: HER TÜRLÜ YARDIM BİZİM İÇİN KIYMETLİ <br> <br> Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Bahadır Alkan da okulu ziyaret ederek üretilen siperlikler hakkında bilgi aldı. Okul personeli ve idarecilerine teşekkür eden Alkan, Daha önce kendilerinden zaten destek alıyorduk. Bu sefer de bize sağlıkçıların en çok tükettiği ve ihtiyacı olan siperlik üretimini yapıyor arkadaşlarımız. Daha önce bir miktar bize teslim etmişlerdi. Şimdi gördüğümüz kadarıyla daha çok faal bir şekilde üretim söz konusu. Bakanlığımız zaten bize belli ölçekte destek veriyordu malzeme konusunda ama bütün ülke ve dünya çapında pandemi sürecinde olduğumuz için her türlü yardım bizim için daha da kıymetli dedi.
Lisede üretilen siperliklerin Kırklareli, Lüleburgaz ve İstanbul'daki sağlık personeline ücretsiz bir şekilde il ve ilçe sağlık müdürlükleri gözetiminde dağıtıldığı belirtildi.
Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu siperlik üretiyorlar
Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu siperlik üretiyorlar
Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu siperlik üretiyorlar
Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu siperlik üretiyorlar
Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu siperlik üretiyorlar
Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu siperlik üretiyorlar
Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu siperlik üretiyorlar
Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu siperlik üretiyorlar
Okulda yoğurt kabı sapı kullanarak yüz koruyucu siperlik üretiyorlar
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi idareci ve personeli, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek için günde 20 tane ürettikleri yüz koruyucu siperlik sayısını, yoğurt kabı sapı kullanarak 200'e çıkardı.
RIKEN merkezindeki bilim insanları, 50 mikrometreden daha büyük damlacıkların yaklaşık yarısının da plastik yüz siperini geçtiği ve virüsü tamamen etkisiz hale getirmediğini belirtti.
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“MAALESEF İŞE YARAMIYOR”
Araştırmayı yürüten ekibin lideri Mato Tsubokura,
“Simülasyonun sonuçlarından yola çıkarak, maalesef yüz koruyucularının, enfekte olmuş bir kişinin ağzından damlacıkların yayılmasını önlemedeki etkinliği, maskelerle karşılaştırıldığında sınırlı. Bu, özellikle 20 mikrometreden küçük damlacıklar için geçerli” dedi.
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Maske kullanımı nedeniyle ciltte oluşan reaksiyonların alerji olup olmadığını anlamak mümkün. Tahriş edici madde hemen hemen herkeste kızarıklık yapıyor. Oysa alerjik reaksiyonlar sadece yatkınlık gösteren kişilerde ortaya çıkıyor. Alerjen madde ile tekrarlayan temas sonucunda değinim alanının dışına taşan şiddetli kaşıntı, kızarıklık, hatta su dolu kabarcıklar meydana geliyor.
Bu yüzden de maske takarken alerjik reaksiyona karşı 6 öneriye dikkat etmek lazım.
Öncelikle cildinizde tepkiye neden olan maskeyi farklı bir ürünle değiştirin.
İşlem görmemiş doğal ve sentetik iplikler deride nadiren reaksiyona neden olduğundan, maskenizin görüntüsünden ziyade kaliteli olmasına dikkat edin. Desenine, görünüşüne bakarak maske seçmeyin.
Maskenin koruyucu olabilmesi için yüze sıkıca oturması gerekiyor ancak hareket ve konuşma gibi eylemlerle sürtünme meydana geliyor. Eğer uzun süreler maske kullanılıyorsa terleme ve nemlenme nedeniyle maskenizi değiştirmenizde fayda var.
Gün boyunca yüzde biriken ter ve yağı ciltten uzaklaştırmak, temizlemek gerekir. Bunun için yüzünüzü ılık su ile yağ çözücü etkisi zayıflatılmış yumuşak bir temizleyici kullanarak yıkayabilirsiniz. Ancak durulamaya özen göstermelisiniz.
Kızarıklık ve ciltte gerginlik varsa parfümsüz, seramid ve hyalüronik asit içeren bir nemlendiriciyi günde 2 kez uygulayabilirsiniz.
Yanma ve kaşıntı gerilemiyor, hatta yakınmalar giderek daha geniş bir alana yayılıyorsa dermatolojik değerlendirme ve reaksiyonun şiddetine göre tedavi planlaması gerekebilir.
Sıcak havalarda maske takmanın 6 püf noktası
Kovid-19 pandemisi sürecinde günlük yaşantımızın vazgeçilmezi hatta en kritik unsuru haline gelen maskeler; polenlere ve hava kirliliğine karşı da önemli bir süzgeç görevi görüyor. Ancak dikkat! Özellikle pandemi sonrası çeşit çeşit renkler ve desenlerle karşımıza çıkan maskeler, alerjik reaksiyonlara yol açarak günlük yaşantımızı olumsuz etkileyebiliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz "Maske yapımında kullanılan doğal ya da sentetik tekstil ürünleri; içerdiği boyalar, boyanın akmasını önleyen kimyasal maddeler ve yapıştırıcılar nedeniyle tahriş hatta aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabiliyor” diyerek maske kullanımına yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
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Olay, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında, kentin en işlek caddelerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki sokakta meydana geldi. Kafelerin bulunduğu sokağa giren kadın, masalarda yemek yiyenlere aldırmadan dizlerini kırıp, eteğini sıyırarak, yere tuvaletini yaptı.
MASKESİNİ TUVALET KAĞIDI GİBİ KULLANDI <BR> <BR> Bu sırada müşteriler ve kafe çalışanları, olayı şaşkınlıkla izledi. Tuvaletini yaparken, çevredekilere gülümseyen kadın, maskesini ise tuvalet kağıdı gibi kullanarak, yere attı. Kadın, daha sonra toparlanıp, yoluna devam etti.
YERE DE BOZUK PARALAR BIRAKMIŞ <br> <br> Kafe çalışanı Feyyaz Or, Burada müşterilerimizle ilgilenirken, bir anda hanımefendi geldi. Hiçbir şey söylemedi. Karşı duvarın kenarına çömeldi ve tuvaletini yapmaya başladı. Çok şaşırdık. 2- 3 dakika herkes izledi sonra kalktı, üstünü başını toparladı ve yola devam etti...
Bir anda durdu, bir şey unutmuş gibi geri döndü. Yere, 'Alın temizleyin' der gibi 3- 4 TL bozuk para attı. Sonra şalını atarak, masada oturan kadınlara gülümseyip, gitti. Arkasına bile bakmadı. Şok içinde kaldık. İlk defa böyle bir şey görüyorum diye konuştu.
Sokakta mekan işleten Ferhat Karakaya ise Uzun yıllardır Alsancak'ta çalışıyorum. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Sokağın ortasında, öğle vakti, herkesin içinde olmayacak şeyleri yapıyorlar...
Maskenin düştüğü duruma bak. Maskeyle silip atıyor. İnsanların yoğun olduğu bir zamanda, sürekli insan geçişinin olduğu yerde oluyor tüm bunlar. Bu durum bizi üzdü dedi.
Öte yandan olayın, sokakta bulunan kafenin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler, ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının tuvalet ihtiyacını giderip, uzaklaştığı anlar yer aldı.
Gündüz sokak ortasında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasında
Mide bulandıran olay: Gündüz sokak ortasında tuvaletini yaptı, maskesini tuvalet kağıdı gibi kullandı
İzmir'in Konak ilçesinde, kafenin sokaktaki masasının yanında dizlerini kırıp eteğini sıyırarak oturan kadın, yanı başında yemek yiyenlere aldırmadan tuvaletini yaptı. Gündüz vakti şaşkınlığa neden olan olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Kent merkezinde, gün içerisinde 40 dereceyi bulan sıcaklıkta gölgedeki banklarda ve çimlerde dinlenenler, ailesi ile piknik yapanlar ve oyun oynayan çocuklar, parkları doldurdu.
Ancak koronavirüs vaka sayısının arttığı kentte, serin hava ve gölgeden faydalanmak ve vakit geçirmek için parka gelenlerin, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
Bazı kişilerin cebinde taşıdığı, kol ve bileklerinde astığı maskeler ise dikkati çekti. Sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için parka geldiklerini söyleyen ve maskesini cebinde taşıyan Mehmet Salih Kartal (20), Şu an parkta mesafe kuralları var, herkes mesafeyi koruyor. O nedenle maskemi takmadım dedi.
'GEREK DUYMUYORUZ' Yanında bulunan ve maskesini koluna takan arkadaşı Zülfikar Demiroğlu (20) ise, Hava sıcak. Serin olduğu için buraya gelip video çekiyoruz. Maskem kolumda. Burası açık alan ve fazla kalabalık olmadığı için maske takmaya gerek duymuyoruz diye konuştu.
'NEFESİMİZ DARLIYOR' Gölgede bulunan bir bankta arkadaşı ile dinlenen ve maske takmadığı görülen Hazar Aslan (18), Hava çok sıcak. Cehennem gibi yanıyor. Bizde evden çıkıp biraz esinti vardır diye parklara geliyoruz. Maskem kolumda. Ama takamıyorum. Astım hastası olduğum için nefesim daralıyor dedi.
MASKE VE MESAFEYE UYANLAR DA VARDI Kız arkadaşı ile maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak bankta oturan Cennet Karakuş (19) ise herkesi kurallara uymaya davet etti.
İki çocuğu ve eşi ile maskelerini takıp, parkta piknik yapan Suriye uyruklu Hibe Muhammed de, şöyle konuştu: Hava sıcak ama evlerimiz daha sıcak. Aynı zamanda pek güneş almıyor. Çocuklar hava alsın, oyun oynasın ve 'D vitamini' alsın diye parka geldik. Maske takmak çok önemli. Çünkü koronavirüs var. Bizde maskelerimizi takarak geldik.
Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı
Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı
Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı
Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı
Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı
Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı
Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı
Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı
Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı
Vakaların arttığı Adana'da maskeler ceplerden çıktı, kollara asıldı
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kentlerden olan Adana'da, 40 dereceyi bulan sıcak havayla birlikte gölgede serinlemek için parka gelen bazı kişilerin, maskelerini ceplerinde taşıyıp, bileklerine astıkları görüldü.