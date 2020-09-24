Japon uzmanlar açıkladı: Plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz

BAŞHEKİM: HER TÜRLÜ YARDIM BİZİM İÇİN KIYMETLİ <br> <br> Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Bahadır Alkan da okulu ziyaret ederek üretilen siperlikler hakkında bilgi aldı. Okul personeli ve idarecilerine teşekkür eden Alkan, Daha önce kendilerinden zaten destek alıyorduk. Bu sefer de bize sağlıkçıların en çok tükettiği ve ihtiyacı olan siperlik üretimini yapıyor arkadaşlarımız. Daha önce bir miktar bize teslim etmişlerdi. Şimdi gördüğümüz kadarıyla daha çok faal bir şekilde üretim söz konusu. Bakanlığımız zaten bize belli ölçekte destek veriyordu malzeme konusunda ama bütün ülke ve dünya çapında pandemi sürecinde olduğumuz için her türlü yardım bizim için daha da kıymetli dedi.