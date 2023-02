Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ercan: TOKİ bir Türk mucizesidir

Bu yönseme Hatay'a doğru gitmeye başladı. Normalde dalgalar giderken sönümlenir, beklenen bir olay. Burada ise sönümleneceğine dalgalar köpürerek ve büyüyerek gitti Hatay'a doğru. Nedenini bilmiyoruz, bu olağanüstü bir olay. Vuruş gücü arttı. Antakya'da belki hiç yıkım da yapmayabilirdi ama öyle olmadı. Antakya'ya vurduğu zaman ivmesi 1300 santimetre bölü saniye kare oldu yani yer çekiminin ivmesini yendi. Antakya'daki evler sağlam olsa bile kökünden söktü, kaldırdı, havaya fırlattı ve tepetaklak itti. Rönesans bunlardan bir tanesi. Hiç çökme yok, kolon kiriş bağlantılarından kopma yok. Arka arkaya kapaklanmış. Yani ev sağlam. İnşaat mühendisi arkadaşlarımız, yapının her 5 katı için temelin altında perde betonlu 1 kat olsun derler. Temel derinliği benim gördüğüm burada (Rönesans Rezidans) 3 buçuk metre, oysa 10 metre kadar olması lazımdı. Bu yapıların temelleri derin olsaydı, burada kimse ölmeyecekti aslında.

İnsanları boşu boşuna ne suçlayın, ne de affedin. Bu kadar hızlı davranmanın ne nedeni var? Bir taraftan enkazlar hızlıca kaldırılıyor. Altlarında hala canlı insanlar var. Enkaz altında en az 250 bin kişi var diye hesapladım, bazen 300 bin çıkıyor. AFAD'ın verilerine göre hesaplıyoruz bunu. Şu ana kadar aşağı yukarı 150 bin kişi ölü ya da yaralı olarak çıktı. Göçük altında en az 100 bin kişi daha var. Enkaz kaldırma emri nasıl veriliyor? Neden acele ediyorsunuz? O yıkılan yapıların yerine yapı yapamazsınız, dünya afet yasasına aykırıdır. Bu molozları önce gidip kuş gölüne atmışlar, yazık değil mi? Moloz atıkları tarım alanlarına atılırsa bunlar bize kanser olarak döner. Türkiye'deki tarımsal ürünlerin yüzde 21'i deprem bölgesinden geliyor. Kısa zamanda sebze meyve ürünlerinin fiyatı çok artacak. Zaten çok pahalı. Eğer böyle yapılırsa son 10 yıl içinde çok fazla kanser vakasıyla karşı karşıya kalacağız. Her molozun ayıklanması gerekiyor.

Bir evin yıkılması, yüzde 20 yerden gelen sorunlarla, yüzde 80 yapısal sorunlarla ilgilidir. İnşaat yapan kişiler deprem bilimi dersi almaz. İnşaatçı eğer uzman değilse yapının depremde nasıl ayakta kalacağını bilmiyor. Deprem mühendisi dediğimiz kişiler bilir. Kasap, bakkal, pastaneci gelip inşaat yapabiliyor. Her şeyden önce bunun durdurulması gerekiyor. Yapımcısının sadece mimar ve inşaat mühendislerinin olması gerekiyor. Her fakültenin inşaat bölümüne mutlaka jeofizik dersini açın. Sismoloji dersi alsınlar. Bu vatan bizim, bir yerde yanlış yapıyorsak inat etmeyin. Bu zavallı insanların yazgısı mıdır göçük altında kalmak? Ben buna deprem senfoni orkestrası diyorum. İnsanların bir psikolojisi var. Sağlam bir yerde oturmanın bedeli 10 bin liradan başlıyor. Zaten bundan sonra ev sahibi olamazsınız. Demek ki kimler ölmeye hazırmış depremde? Dar gelirliler. Bir insanın geçim parasının olmamasının ne kadar acı olduğunu biliyor musun? Patatesi 1 kilo değil de 2 tane alırsın, peki oturduğun ev kötüyse ne yapabilirsin? Sonra gelip deprem takdiri ilahidir diye nasıl dersin? Neden yoksulların alın yazısı oluyor? Eğer bir ülkede ekonomi bozuksa dar gelirlilerin depremden kurtulma olasılığı yoktur. Tek gördüğüm yıkılan yapıların hepsi dar gelirlilerin yapıları.

İstanbul'da hemen deprem beklemiyorum. Şu anda deprem kestirimi yapan arkadaşlarımız, aynı zamanda "deprem önceden bilinemez" de diyorlar ve İstanbul depremi için tarih veriyorlar. Depremle ilgili bilgiler, haftalık meteoroloji raporları gibi verilmez. Benim çalışmalarıma göre 2045'e kadar olmaz. Kuzey Marmara'da deprem olmama olasılığı yok. Burada kaç deprem olacak olayı var. Marmara yoruldu, daha ileri gitmeye gücü kalmadı. Yeniden enerji toplayıp kırması gerekiyor. Fiziği ve mekaniği bilmeyen bir insan sürekli deprem olacak diyebilir. Depremsel dönemsel olmaz. 30 yıl olayı şuradan çıkmıştır, dünya üzerinde 30 yılda bir deprem oluşunda bir artış görülmüştür. Bunu yanlış yorumladılar. 1999'da deprem oldu diye 2029'da deprem olacak demek çok ilkel. Bütün bunları söylediğim için çok üzülüyorum. Yoksul insan nasıl önlem alabilir? 24 yıldır önlem alındı mı? İstanbul'da her gün insanlar korkuyla yatıyor. "Her an deprem olabilir" demenin bir sorumluluğu yok, o yüzden yıllardır söylüyorlar, olmaz demenin bir sorumluluğu var. Kanıtınız yokken sürekli insanları korkutmanın anlamı ne? İstanbul'un nüfusunun azaltılması gerekiyor. İnsanlar makine gibi çocuk yapıyor. İstanbul'da yaşayan kadınların yüzde 30'u hiç deniz görmemiş, biliyor musunuz? Bir kişinin İstanbul'a göçünün maliyeti 30 bin dolardır. Eskiden bu yapılar TMMOB tarafından denetleniyordu, bu yönetim denetimi kaldırdı. Yapı denetim kuruluşları kadrolarında jeofizik, jeoloji ve geoteknik mühendisi barındırmak zorunda.