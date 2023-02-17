Gönüllülük seferberliği başladı: İstanbul Aile Vakfı depremzedelere destek oluyor

6 Şubat 2023 tarihinde art arda gerçekleşen ve 10 ili yoğun şekilde etkileyen depremlerin üzerinden 10 gün geçti. Bu süre içerisinde birçok STK yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi. İnsani yardım faaliyetleri ise hız kesmeden devam ediyor. Bunun yanında depremzedeler için önem arz eden sosyal ve psikolojik destek çalışmaları da hızlandı. STK’lar bu hususta da devletle iş birliği hâlinde özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Psikososyal Destek faaliyetlerinde bulunan STK’lar arasında yer alan İstanbul Aile Vakfı, Psikososyal Destek Faaliyetlerini 5 başlık altında topladı.

AFET SONRASI PSİKOLOJİK İLK YARDIM

İstanbul Aile Vakfı, depremden etkilenen 10 ilde “Yerinde Psikolojik İlk Yardım” faaliyetlerini planladı. İlk etapta saha araştırması ve saha taraması için ilk ekibini Hatay’da görevlendirdi.

İstanbul Aile Vakfı uhdesinde görevli psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanlarıyla, Psikoloji, Aile Danışmanlığı, SİH, PDR, MDR, Sosyoloji gibi branşlardan uzmanlar afet yerlerinde bulunan çadır ya da konteynerlere giderek orada bulunan çocuklara depremin stresini ve şartların ağırlığını hafifletecek etkinlikler yapıyorlar.





ÇOCUKLAR İÇİN OYUN VE ÖĞRENME MERKEZLERİ KURULUYOR

Afetten etkilenen şehirlerde tespit edilen alanlara kurulacak merkezlerde ilgili alanlarda uzmanlar, çocukların oyun ve öğrenme merkezli faaliyetler marifetiyle depremin olumsuz etkilerini bertaraf etmelerine yardımcı olacak.





PSİKOSOSYAL DESTEKLER YARDIM ÇALIŞANLARINI DA KAPSAYACAK

İstanbul Aile Vakfı Psikososyal Destek Uzmanları, afetten etkilenen bireylerin en temel, bedensel ya da ruhsal gereksinimlerini tespit etmelerine ve problemleri gidermesine, afetzedelerin gündelik hayatlarına dönmesine, ilerleyen yaşamlarında karşılaşabilecekleri yeni olumsuz durumlar ile başa çıkma stratejileri geliştirebilmelerine yardımcı olacaklar. Yalnızca afetten ya da olumsuz durumlardan etkilenen bireyler için değil yardım çalışanları için de uygulanacak.





YETİMLERE VE HAMİ AİLELERE ÖNCELİK VERİLECEK

Tüm yaş dönemlerinin kendine has özellik ve gereksinimlerini dikkate alan, çok boyutlu bir Bütünsel Gelişim Modeliyle yetim ve öksüzlerin yanı sıra Hami (kan bağı olan koruyucu) ailelerin, çevrelerini hatta içinde yaşadıkları toplumu da kapsayan psikososyal destek vermek ve farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

AFETZEDELERE UZUN ERİMLİ PSİKOLOJİK DESTEK

İstanbul Aile Vakfı’nın destekleri sadece deprem bölgesiyle sınırlı değil. Vakfın bünyesinde İstanbul’da bulunan Aile Danışmanlık Merkezleri afetzedelere ücretsiz Psikoterapi desteği verecek. Bu kapsamda TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) geliştiren afetzedelere psikolojik ilk yardımın ötesinde bir psikoterapi desteği sunulması da planlanıyor. BDT (Bilişsel Davranışçı Terapi), ACT (Kabul Kararlılık Terapisi) gibi bilimsel temeli olan yaklaşımlarla yapılacak psikoterapi desteği psikolog veya psikiyatristler tarafından yüz yüze ve online olarak verilecek.





GÖNÜLLÜLÜK SEFERBERLİĞİ BAŞLADI

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sami YILMAZ;

“Yıkılan binaları hızlıca tekrar inşa edebiliriz, şehirleri tekrar imar ederiz. Devletimizin gücü milletimizin azmi ve gayreti bunların üstesinden gelecektir. İhmal edilmemesi gereken manen imar ve inşa faaliyetleri için de bizim gibi STK’lara büyük iş düşüyor. Mesuliyetimizin idrakinde çalışmalar yapmak için sahadayız.

Depremin ilk gününden itibaren deprem sonrasında psikolojik problemler ve yapabileceklerimize ilişkin içerikler üreterek sosyal medya üzerinden paylaştık. Bunun yanı sıra, ilgili alanlarda uzmanlara dönük “Gönüllülük Seferberliği” başlattık. İstanbul Aile Vakfı olarak bu seferberlikte bize destek verecek gönüllülerimize eğitim desteği de vereceğiz.

Destek almak isteyen afetzedeler ve destek vermek isteyen gönüllüler www.istanbulailevakfi.org adresimizden veya 0 532 453 2453 (AİLE) numaramızdan bizlere ulaşabilirler. Biz 85 milyonluk büyük bir aileyiz. Bu sıkıntılı günleri hep beraber aşacağız” dedi.





İstanbul Aile Vakfı Aile Danışmanlık Merkezi olarak "Deprem Sonrasında Ortaya Çıkabilecek Psikolojik Problemler ve Yapabileceklerimizi" sizlerle paylaşıyoruz.





Hatay’daki ilk ekibimizin paylaşımı:



