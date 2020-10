Kadında ve doğada tahribat ağır

Pandemi dünyadaki tüm sektörleri etkildeği gibi moda dünyasını da sarstı. Mercedes-Benz Fashion Week istanbul (MBFWI) kapsamında ilk kez dijital olarak koleksiyonlar beğeniye sunuldu. MBFWİ’un tüm çekimleri günler öncesinden Galataport’ta yapıldı ve online olarak 12 – 16 Ekim arasında gerçekleşti. Tasarımcı Murat Aytulum’un 35 parçalık defilesi ise teması ve işleyişi yönü ile özellikle kadın cinayetlerinin gündem olduğu bu zamanlarda ilgi odağı oldu. Ayrıca koleksiyonunu tanıtırken Asyalı mankenleri tercih etti. Hazırladığı koleksiyonda şiddete uğrayan kadınlar ve tahrip edilen doğa ünlü tasarımcının koleksiyonunda buluştu. “Macho” adını verdiği bu koleksiyonun hikayesini Aytulum’dan dinledik.

Murat Aytulum

DOĞA VE KADINLAR

“Koleksiyonlarımı oluştururken çoğunlukla sosyal durumlardan ve olaylardan, yaşantımdan ve görüp sorumluluk hissettiğim her konudan etkileniyorum” diyen Aytulum, bir yandan doğaya verilen hasara diğer yandan ezilen kadınlara bakarak koleksiyonunu bu iki unsuru birleştirerek hazırlama hikayesini şöyle anlatıyor: “İnsanlığın doğaya verdiği hasarla, erkeğin kadına yaşattığı eziyet arasında hiç bir fark yok. Her ikisinin de ortak noktası şiddet ve ihanet. Kendimi her konuda farkındalık yaratmak adına sorumlu hissettiğim için bu koleksiyonun ilham kaynağını da bu öğeler oluşturdu.”

Aynı zamanda koleksiyonu hakkında şu bilgileri de veriyor: “ Her kadın güzel görünmek hatta diğer hemcinsinden daha fazla fark edilmek ister ve çoğunlukla bunun için özel giyinmek ister. Koleksiyonlarımızı oluştururken farklı olmayı ve fark yaratmayı seven, fark edilmeyi seven, yüksek beğeniye sahip kadınlar için tasarlıyoruz. Marka imajını taşıyabilecek ve her şeyden önce deri giymeyi seven, tercih eden moda severlere hitap ediyoruz.”

REKLAM

DOĞUDAN İLHAMLA TASARLADIM

Defilesinde Asya kökenli mankenleri tercih eden Aytulum, yüzünü doğuya dönmesinin sebebini ise şöyle anlatıyor: Türkiye ve Avrupa pazarına alternatif olarak, doğu ve Arap ülkeleri de potansiyel hedef kitlemiz arasında. Son yıllarda özellikle Arap dünyası Türk tasarım sektörünü ve tasarımcısını yakın takipteydi, ki birkaç yıldır yaşanan ekonomik krizler ve tüm dünya ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıcı döneme bu pazarın gösterdiği ilgi belki de hepimizi ayakta tuttu. Marka imajımıza ters gibi görünse de hatırı sayılır bir müşteri grubu edindik. Doğu ve Rus pazarı da özellikle deri tüketen ve deri giyinmeyi seven toplumlar ve coğrafyalar oldukları için çok yakından ilgili olduğumuzu söyleyebilirim.”

Evrildik ve değiştik

“Pandemi süreci başladığından bu yana zorlu bir süreçti aslında, çünkü hiç birimiz ne yaşayacağımızı biz neyin beklediğini ve yaşamlarımızın ne kadar değişebileceğini bilmeden zorlu bir dönem yaşadık ve yaşıyoruz da” diyen Aytulum, bu yıl moda haftasının online yapılması ile ilgili ise şunları söylüyor: “Hayatımızın yavaşlaması ve sadeleşmesi gerektiğini öğrendiğimiz, zaman zaman endişe ve kaygı duygularını yaşadığımız zamanlar. Evrildik, değiştik, değişmeye de devam ediyoruz.”

Türk deri sektörü dünyada kıymetli

Aytulum’a göre Türk derisi köklü bir geçmişe sahip olmasından dolayı, dünya moda platformunda önemli bir konumda. Bu başarının kaynağı da Türkiye’nin coğrafi konumu ve deri tarihindeki temel birikimleri. “ Dünya derisinin en önemli noktalarından biri olan Türkiye üretim ve kalite algısı bakımından İtalya’nın ardından geliyor” diyen Aytulum, “Tasarımdaki farklılığını birinci sınıf işçilik, kaliteli üretim ile birleştiren deri tasarımı ve modasında yükselişe geçen Türk derisi moda platformunda bir marka” diyor ve ekliyor: “Son yıllarda dünya moda haftalarında da yükselen trendler arasında yer alan derinin, klasik deri moda algını yavaş yavaş yıktığını ve önümüzdeki yıllarda daha çok tercih edilen bir ürün olacağını düşünüyorum.”

REKLAM