ABD seçimlerinde moda rüzgarı

Amerikalı Modacıların Melania Trump’u giydirmeyeceklerini açıklamaları üzerinden 4 yıl geçti. 3 Kasımda ABD’de yapılacak başkanlık seçimlerine sayılı günler kala, Amerika’da moda politikaya tekrar geri döndü. Fakat bu sefer ağırlıklı ve ortak mesaj oy kullanmanın önemi üzerine. 2016 seçimlerinde destekledikleri adayı açıkça belirten ve seçim kampanyaların da destek olan moda evleri bu sefer daha tarafsızca ve oy verme bilincini artırmak adına çok kapsamlı çalışmalara imza attılar. Bazı markalar siyasi yelpazenin demokratik ucuna kaysa da, takipçilerinin tepkisini çekmemek ve yabancılaştırmamak adına her iki tarafa da eşit mesafede durmaya özen gösteren moda evleri ağırlıkta. Amerikan moda markaları kendi tüketici kitlesinin yanı sıra, modayı en güncel haliyle yaşarken siyasetten olabildiğince uzak duran genç kitleyi markajına almış durumda. ‘Vote’ yani ‘Oy ver’ sloganlı ve mesaj içerikli maskeler, tişörtler, ayakkabılar ve çantalar Amerikanın “seçim trend”i olarak mağazalarda yerlerini aldılar. Üzerinde slogan yazılı tasarımların en büyük kullanıcısı ise ünlüler. Daha önceki seçimlerde sosyal medya üzerinden mesaj veren ve halkı oy vermeye çağıran ünlüler önümüzdeki seçim için mesaj içeren tasarımları giyerek adeta bir seçim trendi yarattılar. Slogan içerkli tasarımlar kullanarak dikkat çeken ünlüler arasında Jennifer Garner, Bella Hadid, Mariah Carey, Micheal Obama, Selma Blair, Kendall Jenner, Karlie Kloss gibi hatırı sayılır isimler var. Tüm farklılıklara rağmen 2020 seçimleri seçmenleri harekete geçirmek için Amerika moda camiasını bir araya getirmiş durumda.

GENÇLER OY KULLANIN ÇAĞRISI

2016 Seçimlerinde nüfusun oy kullanan yüzde 60’nın çok azı 30 yaşın altındaydı. İngiliz The Guardian gazetesi Amerika’da oy sandığına giden seçmen sayısının diğer gelişmiş ülkelere oranla çok geride kaldığını belirtirken, “Yeni bir spor ayakkabısı için metrelerce kuyruk olan bir ülkede genç nüfus oy vermemeyi neredeyse havalı ve popüler bir tutum olarak görüyor. Böyle bir durumda modanın, genç kesimi sandık başına çekmek için kullanılması ve bu konuyu popüler hale getirmesinden başka yolu olamaz” yorumunda bulundu.

ABD’nin ünlü moda markaları ve alışveriş departmanları Donald Trump ve Joe Biden’nin kıyasıya mücadelesini desteklemek adına yaptığı tek şey slogan içerikli tasarımlar değiller elbette. Halkı oy verme konusunda bilinçlendirmek adına yapılan proje ve girişimler de birbiri ardına duyrulmaya başlandı. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı, seçmen kaydını teşvik etmek amaçlı bir girşim olan Fashion Our Future 2020.

Özel bir web sitesi olan bu girişimin amacı gençlerin oy kullanmasını sağlamak. Seçmen kayıtlarını artırmak adına söyleşiler, forumlar düzenleyerek, oy kullanmaya yönelik tasarımlara imza atıyorlar.

Ünlü alışveriş departman store’u Saks Fifth Avenue, seçmen kaydını teşvik etmek için partizan olmayan kuruluşlar HeadCount ve Vote.org ile ortaklık kurdu. Lüks perakendeci, ziyaretçilerin oy kullanma kayıtlarına olanak sağlamak için amiral mağazasında ‘Saks’ta oy vermek için kaydolun” adlı yeni bir girişim başlattı. Seçmenler oy kullanmak, kayıt durumlarını kontrol etmek için mağazayı ziyaret edebilirken, mağazanın ikonik vitrin ekranı da insanları oylama konusunda harekete geçmeye çağıran yeni bir tasarımla yeniden düzenlendi.

Dikkate değer diğer bir iş birliği ise Amerikan ayakkabı markası Naturalizer’dan geldi. Aktivist ağı The Outrage ile ortaklaşa yaratılan ve ayak parmaklarının üst kısmında “VOTE” kelimesini yazan ve sınırlı sayıda üretilen bir bot tasarımı satışa sunuldu. Bu botun satışından elde edilen gelirin bir kısmının da çalışan kadınları destekleyen ve kar amacı gütmeyen ‘She Sholuld Run’ topluluğuna gideceği duyurdu.

ABD’nin ünlü başka bir Departman Store’u Nordstrom ülke çapında tarafsız bir seçmen katılım girişimi olan ‘Make Your Voice Heard’ (Sesini Duyur) girişimini başlattı. Moda perakendecisinin, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, When We All Vote ve National Urban League ile başlattığı ortaklıktaki amacı Nordstrom çalışanlarının ve müşterilerinin 2020 seçimlerinde söz sahibi olmalarını sağlamak, teşvik etmek ve kolaylaştırmaktı.

SESiMiZi DUYURALIM GENÇLER SANDIK BAŞINA

Ünlü Amerikan tasarımcı Michael Kors ”Amerikalılar olarak en büyük hakkımız ve ayrıcalığımız, sesimizi duyurma hakkıdır” açıklamasında bulundu. Marka, “Vote” sloganı taşıyan kaşmir süveterden elde edilen gelirin Amerika’nın ırksal adalet için savaşan önde gelen kuruluşu Legal Defense and Educational Fund, Inc.’e (LDF) bağışladığını duyurdu. Tüm işbirliklerin ve çabaların ortak noktası daha çok genç insanı sandık başına çekebilmek. İster müzik fenomeni Lizzo’nun tasarladığı ve üzerinde ‘oy ver’ yazan maskeyi takın; ister satışından elde edilen gelirin tamamını halkı oy verme konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan bir kuruluşa bağışlayacağını duyuran Stuart Weitzman’nın ‘vote’ yazılı botlarını giyin; yada Etsy’nin seçim sloganlı küpelerini takın... Amerika’da bu sezonun en hit trendi ‘oy kullan’ temalı tasarımlar. Ve bütün bu tasarımlar, her bir oyun çok kıymetli olduğu ve üzerindeki moda parçalarıyla insanların bunu popüler bir olay olarak görüp oy vermeye gitmesini hedefliyor.

