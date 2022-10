​Kadınlara da camide yer açın.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında ülkemizde Camiler Haftası kutlanıyor. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ise kadınların camilerde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden kadınlara şu soruyu yöneltti: Gittiğin camide kadınlar bölümünün nasıl olmasını istersin? Ardından da üç anket sorusuyla bir anlamda kadınlar bölümünde sıkça karşılaştığımız sorunlara dikkat çekti.

Değişen sosyal yaşamla birlikte artık şehirli Müslüman kadının uğrak adreslerinden birisi de camiler. Üstelik sadece çalışan kadınlar değil gerek büyük şehirlerde gerekse Anadolu’da kadınlar vakit namazlarını kılmak için eskisine göre daha fazla camilere gidiyor. Evlerinde yalnız yaşayan belli bir yaşın üstündeki kadınlar için de bir anlamda camiler sosyalleşme ortamları. Camilerdeki ortamı sosyal hayatlarının bir uzantısı olarak gören bu kadınlar ne yazık ki camilerde hakkettikleri değeri görmüyor. Caminin ana mekanında korka korka gezmiş, her an azar işitirim korkusuyla acele kadınlar kısmına ulaşmaya çalışan her kadın camide sığıntı olarak kendini hissetmiştir. Oysa Peygamber Efendimiz’in (sav) Medine’ye hicreti sonrası burada inşa ettiği Mescid-i Nebevi ile birlikte Müslüman kadınların cami ile ilişkisi başladı. Kadınların büyük coşkuyla gittiği Allah’ın evinde Peygamber Efendimiz’in (sav) vefatından sonra gördüğü saygı zaman içinde giderek azaldı ve günümüze kadar da devam etti.

REKLAM

KADIN BÖLÜMÜNE DÜZENLEME

Günümüzde kadınların camilerde yaşadığı sorunlar sık sık gündeme gelse de değişen pek bir şey yok. KADEM’in yaptığı ankete verilen cevaplarda bunun en açık örneği. Mesela “Gittiğin caminin kadınlar bölümündeki halılarını yıkamak/süpürmek içinden geçti mi?” sorusuna verilen cevaplarda evet yüzde 82 ile en yüksek oyu alırken, “Bir caminin kadınlar mahfilinde/bölümünde hangisi olsa şaşırmazsın?” sorusuna ise verilen cevaplarda “Elektrik süpürgesi” yüzde 56 ile ilk sırada yer aldı. “Caminin şadırvan ve tuvaletlerinde olması gereken temel malzemelerden hangisi sana iyi hissettir?” sorusunda birinciliği yüzde 74 oranıyla “Kağıt havlu” cevabı aldı. “Sıkça namaz kıldığın caminin kadınlar bölümünde daha rahat namaz kılmak için hangisi olsun istersin?” sorusunda ise yüzde 48 oranıyla “Temiz halılar” şıkkı ilk sırada. “Gittiğin camide kadınlar bölümünün nasıl olmasını istersin?” sorusuna verilen cevaplar aslında camilerde kadınların yaşadığı sorunların özeti.

REKLAM

MESCİTLER İZBE YERLERDE

Bu cevaplardan da yola çıkarak camilerde kadınların yaşadıkları sorunları biz de dört başlıkta sıraladık:

-Özellikle alışveriş merkezlerinde ya da hastane gibi kurumlarda mescitler mekanın en ücra köşesinde yer alıyor. Kimi zaman mahzen gibi bu yerlere insan girmeye bile korkuyor. Ortam ise genel olarak pis ve havasız oluyor.

-Camiler erkeklerin olduğu kadar kadınların da ibadet yapmaları için yapılmış dini müesseseler. Bu yüzden de kadınlar bölümü geniş, ferah ve huzur dolu olmalı ki biz kadınlar da bu camilerde huşu bulalım.

-Abdest alma yerleri mescit ya da camiye yakın olmalı. İçeride kağıt havlu ve abdest alma yeri temiz olmalı.

REKLAM

-Kadınlar kısmı cami binasından ayrı bir binada değil caminin içinde olmalı ve mihrabı kadınlar da görebilmeli.