KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

KADEM, 4 Olağan Genel Kurulu'nu Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan kurul, 3 Mart 11:00'de gerçekleşecek.

Pandemi şartları nedeniyle PCR testi zorunlu olmakla birlikte ayrıca testler 3 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi (Ankara) ve Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde (İstanbul) ücretsiz olarak yaptırılabilecek.

KADEM nedir?

Kadının onuru ile yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek. Kadına dair konularda varoluşta eşitlik sorumlulukta adalet ekseninde ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirerek erişilebilir ve bölgede öncü bir STK olmak.

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