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Kanser hastaları nasıl beslenmeli?

Sağlıklı beslenmek kanseri azaltıyor. Sağlıklı beslenme ve zengin diyetin kanser gelişimini yüzde 40 azalttığı belirtildi. Uzmanlar, kanser hastalarının tedavi süresi boyunca bağışıklık sistemini güçlendiren organik sebze ve meyveleri tüketmelerini öneriyor.

Haber MerkeziIHA
Çiğ sebze ve meyveler hastalık savıcı bir etkiye sahip.
Çiğ sebze ve meyveler hastalık savıcı bir etkiye sahip.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Berna Ertuğ, sebze ve meyveden zengin diyet, sigarasız yaşam, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı vücut ağırlığının korunmasının kanser gelişiminde yüzde 40’lara varan bir azalma sağladığını kaydetti.
Diyetisyen Berna Ertuğ, kanser tedavi sürecinde hastaların bağışıklık sistemini güçlendirici beslenmeleri için önerilerinde bulundu.

Kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın yanı sıra kanser gibi önemli hastalıklardan korunmada beslenme düzeninin etkili olduğunu dile getiren Ertuğ, sebze ve meyveden zengin bir diyet, sigarasız yaşam, düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı vücut ağırlığının korunması ile kanser gelişiminde yüzde 40’lara varan bir azalma sağladığını kaydetti.

Bağışıklık sistemini güçlendirin

Hastalıklardan korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi olmasının şart olduğunun altını çizen Ertuğ, "Bağışıklık sistemi, pek çok hücre ve organı içeren, oldukça komplike bir sistemdir. Bu sistem sayesinde bireyler, kanser ve pek çok ciddi hastalıktan korunmaktadır. Sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip kişiler hastalıklara karşı dirençlidir. Ancak bağışıklığın zayıflaması durumunda, zararsız görünen mikrobik hastalıklar bile yaşamsal kayıplara yol açabilir" diye konuştu.

Güçlü bağışıklık sistemi için öneriler

Ertuğ, güçlü bir bağışıklık sistemi için dikkate alınacak, yaşam kalitesini artırarak, vücudu önemli hastalıklardan korumaya yardımcı olacak önerileri ise şöyle sıraladı:

"Sağlıklı koşullarda hazırlanmış, doğal besinleri uygun miktarlarda tüketmek vücut için koruyucu bir kalkan etkisi oluşturmaktadır. Çiğ sebze ve meyveler hastalık savıcı etkiye sahiptir. Sebze ve meyveler yıkandıktan sonra 15 dakika sirkeli suda bekletilip tüketilmelidir. Hayvansal proteinlerle bitkisel proteinlerin dengeli bir biçimde tüketilmesi çok önemlidir. Yoğurt ve kefir gibi gıdalar, mide-bağırsak sistemindeki bağışıklık sistemi elemanlarının sağlıklı işleyişinde rol almaktadır. İçeriğindeki tuz ve mineraller sayesinde, gün içinde yeterli miktarda su tüketimi, bağışıklık sistemine olumlu katkı sağlamaktadır. Hazır içecekler yerine taze sıkılmış meyve ve sebze suları tercih edilmelidir. Yeterli uyku sağlık için gereklidir. Düzenli fiziksel aktiviteler vücut direnci için gereklidir. Pozitif olmak ve bol bol gülmek, vücuda şifa sağlar. Sigara içilen ortamlarda bulunulmamalıdır. İdeal kilo korunmalıdır."

Çiğ et ürünleri tüketmeyin

Ertuğ, "Öğünlerde mutlaka tahıllar, fasulye, sebze ve meyve gibi bitkisel kaynaklı gıdalar da bulunmalıdır. Protein ihtiyacı için günde bir öğünde mutlaka balık, yağsız et ve tavuk tüketmek gerekir. Koyu renkli öğeler zengin antioksidan kaynakları olduğu için bu tür besinleri sık yemek önerilir. Genel olarak orta miktarda yemek ile kilo kontrolü yapmak sağlıklı beslenmenin temel kuralıdır. Mevsim meyve ve sebzelerinden her gün en az 5 porsiyon yenmesi gereklidir. Günde en az 2-3 litre sıvı almanız gerekmektedir. İshal durumu varsa kuru fasulye, nohut, barbunya, mercimek, karnabahar, lahana gibi gaz yapıcı yiyeceklerden kaçınmak gerekir. Çiğ köfte, çiğ pastırma, salam gibi çiğ et ürünleri tüketilmemelidir. Kızartma ve kavurma yerine, haşlama, ızgara veya fırında pişirme gibi yöntemler tercih edilmelidir" uyarılarının dikkate alınmasını istedi.

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