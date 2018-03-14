Günde 2 bardak süt tüketimi için çağrı Türkiye, Avrupa’da süt üretici ülkeler arasında geçen yıl 20 milyon, 700 bin ton süt üretimi ile üçüncü oldu. Ancak süt tüketiminde bu sıralamamanın gerisinde kaldı. Avrupa’da yıllık kişi başı süt tüketimi ortalama 59.4 iken Türkiye ise sadece 34 kg süt tüketimi ile ortalamanın altında kaldı. Ulusal Süt Konseyi, süt tüketimi için çağrı yaptı.

Haber Merkezi 14 Mart 2018, 10:30 Son Güncelleme: 14 Mart 2018, 10:36 AA