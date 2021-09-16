Karadeniz'de korkutan gelişme: Vakalarda büyük artış var tek bir tanesi bile öldürebilir

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, yaylada topladıkları mantarı yiyen Tahsin Bakırtaş, eşi ve kızı rahatsızlandı. Ambulansla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırılan Bakırtaş, eşi ve kızı, buradaki müdahalenin ardından KTÜ Farabi Hastanesi Toksikoloji Bölümüne sevk edildi. Bakırtaş ailesinin 3 üyesi de burada yapılan tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Tahsin Bakırtaş, hastanede en son halüsinasyon gördüğünü hatırladığını belirterek, "Sonrasında kendimi kaybetmişim. Gözlerimi açtığımda etrafımdaki sağlıkçıların hummalı çalışmasından ne kadar ciddi bir süreç atlattığımı fark ettim." ifadesini kullandı.

Hastane çalışanlarına minnettar olduğunu belirten Bakırtaş, doğadan toplanan mantarların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

FOTOĞRAF 9 Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yağışların ardından ortaya çıkan mantar zehirlenme vakalarının oldukça fazla olduğuna işaret eden Acil Tıp Kliniği Dr. Öğretim Üyesi Orhan Delice, vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Mantar toplama için şu an uygun mevsim olduğunu belirten Delice, Mantar zehirlenmeleri özellikle Erzurum ve çevresinde yaygın gördüğümüz zehirlenme çeşitlerinden bir tanesi. Yağmurlar yağdıktan sonra vatandaşlarımız mantar toplamaya gidiyorlar. Doğada yaklaşık 5 bin tür mantar var. Bunların yaklaşık 100 tanesi zehirli, bazıları ise oldukça zehirli. Vatandaşlarımızda, 'Bana bir şey olmaz. Ben yıllarca mantar topladım, yedim bir sıkıntı olmadı' şeklinde bir algı var. Bazıları ise 'Mantarı iyi pişiriyoruz, bunun zehri gidiyor' diye yanlış düşüncede. Yıllarca topladığı mantarlar içine zehirli bir mantar karışabilir. Mantar zehirlenmesi öyle bir zehirlenme ki basit bir bulantı kusmadan, karaciğer yetmezliğine, ölüme kadar varan birçok klinikle karşılaşıyoruz dedi. Doğadan toplanan mantarların kesinlikle yenilmemesi gerektiğine vurgu yapan Orhan Delice, Kültür mantarı tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Eğer yedikleri andan itibaren özellikle bulantı, kusma, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü, gözlerde bulanık görme, karın ağrısı, ishal şeklinde bir bulguları olursa hemen hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Erzurum Şehir Hastanesi Acil servisi olarak bu tür zehirlenmelere alışığız. Bazı müdahalelerimiz yoğun bakımda geçmekte. Ne kadar müdahale edebilirsek edelim bazı hastalarımız karaciğer yetmezliğine, multiorgan yetmezliğine gidiyor ve maalesef kaybediyoruz. Bu işin hakikaten şakası yok. Bazı zehirlenmeler basit atlatılsa bile çok zehirli mantarlar var. Onlara denk geldiği zaman ölüme kadar gidebiliyor. Görüntü olarak mantarın zehirli olduğu anlaşılamaz. Birçok zehirli mantar var. Şunlar zehirli, bunlar zehirsiz şeklinde bir şey tarif etmeyiz. Doğada toplanan her mantarın arasına zehirli bir mantar karışabilir. Onun ayrımını yapmak çok güç. Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok zehirlenmeler bize geliyor. Oldukça yoğun bir zehirlenme ile karşı karşıyayız diye konuştu. Kesinlikle yemeyin: Bu işin şakası yok 100'ü zehirli Erzurum Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Dr. Öğretim Üyesi Orhan Delice, mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Doğadaki yaklaşık 5 bin mantardan 100'ünün zehirli olduğunu söyleyen Delice, "Doğadan toplanan mantarları kesinlikle yemesinler. Kültür mantarı tüketmeleri tavsiye ediyoruz. Bu işin şakası yok. Mantar zehirlenmesi organ yetmezliğinden, ölüme varan vakalarla karşılaşıyoruz" dedi. BiP'te paylaş

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MANTAR ZEHİRLENMELERİNDE ARTIŞ

Tıbbi Toksikolog Doktor Öğretim Üyesi Aynur Şahin de özellikle mantar zehirlenmelerinde bu dönemde büyük artış görüldüğünü bildirdi.

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Şahin, hastaneye getirildiklerinde ağır halüsinojenik zehirlenme durumunda olan Bakırtaş ailesinin, hızlı ve etkili müdahaleyle 12 saat içinde tedavi edildiklerini belirtti.

Son 10 günde Trabzon, Ordu ve Gümüşhane'de mantar zehirlenmesiyle ilgili yaklaşık 15 hasta için kendilerine danışıldığını belirten Şahin, vakaların 10'unun Farabi Hastanesi Toksikoloji Ünitesinde tedavi edildiğini, diğer hastalar için ise bulundukları hastanelere tele tıp yöntemiyle konsültasyon hizmeti verildiğini ifade etti.

Şahin, doğadan toplanan yabani mantarların, halk dilinde "evcik kıran", "köy göçüren" mantar olarak da bilinen ve ciddi karaciğer yetmezliği, hatta karaciğer nakli ihtiyacına dahi neden olabilen Amanita Phalloides zehirlenmesine sebep olabileceğine dikkati çekti.

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Şahin, yabani mantarların uzman görüşü alınıp zehirsiz olduğu söylenmeden tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

HAYAT Kesinlikle yemeyin: O mantar ölüm saçıyor

"Sinek mantarı" olarak da bilinen Amanita Muscaria zehirlenmesi nedeniyle bugüne kadar başvuran en ciddi vakanın 70 yaşlarında bir erkek hasta olduğunu belirten Şahin, derin koma nedeniyle solunum cihazına bağlanan hastanın yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda takip edildikten sonra taburcu edildiğini bildirdi.

Hasta yakınlarından alınan mantar örnekleri ile hastalardan alınan serum ve idrar örneklerinden yapılan analizlerden, çok sayıda zehirlenme vakasına sebep olan mantarın, sinek mantarı ve Amanita Pantherina olduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Mantarlar gerek lezzetli gerek protein oranlarının yüksek olması gerekse doğada ulaşılabilirliğinin kolay olmasıyla insanları cezbetmektedir. En önemli sorun doğadan toplanan mantarların aynı zamanda öldürücü derecede zehirli olma ihtimali ve her yıl dünyada çok sayıda ölüme sebep olmasıdır. Mantarlar ılıman ve nemli iklimleri sevdiklerinden Karadeniz Bölgesi yabani mantarların yetişmesi açısından en uygun iklime sahip bölgedir ve zehirlenmelerin önemli bir oranı yağışların daha fazla olduğu bahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Zehirli mantarların toksinleri ısıya, pişirmeye, dondurulmaya ve kurutulmaya dayanıklıdır. Tek bir zehirli mantarın bile yetişkin bir insanı öldürebilecek toksine sahip olma potansiyeli bulunmaktadır."

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