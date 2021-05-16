Yetkililerden kritik uyarı: Dikkat edilmezse tehlike saçıyor

Yetkiler, doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenilmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmelerin ülkemizde sık sık görüldüğü bildirildi.
Mantar zehirlenmesi belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıktığına dikkat çekilerek,
"2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir" denildi.
Vatandaşların, doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemesi gerektiğine dikkat çekilerek "Tüketme durumunda zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Panzehirler, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından hastanelerde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır.
Mantar zehirlenmelerinden korunmak için; doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Mikroorganizma bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikayetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir" denildi.
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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük mantar üretim tesisi Van'da kuruldu. Oktay Kara ve 2 ortağı tarafından bir yıl önce kurulan mantar üretim tesisinin, 1700 metrekare kapalı alanı bulunuyor.
Aylık 20 ton mantar üretilen tesis, 20'si kadın 30 kişiye istihdam olanağı sağlıyor.
Daha önce Akdeniz Bölgesi'nden gelen mantar, tesisin kurulmasının ardından bölge illerindeki manav marketlere mantar göndermeye başladı.
Mantar üretim tesisinin sahibi Oktay Kara amaçlarının bölgede hem istihdama hem de daha önce bölgede çok fazla üretimi olmayan bir üretimi yapmak olduğunu söyledi.
Tesiste özellikle kadınların çalıştığını belirten Kara şöyle konuştu: Bir yıl önce bu mantar üretim tesisini kurduk. Bu tesiste 30 kişiye istihdam sağlıyoruz. Burada Aylık 20 ton mantar üretiyoruz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin de en büyük tesisiyiz. Çok daha büyük bir tesis kurmak istiyoruz. Amacımız hem istihdama katkı sunmak hem de bölgemizde olmayan bir üretimi yapmak. Biz buradan Doğu Anadolu Bölgesinin birçok iline mantar gönderiyoruz. Daha önce buraya mantar genelde Akdeniz Bölgesi'nden geliyordu. Biz bu üretim tesisini kurduktan sonra kendi üretimimizi kendimiz yapıyoruz. Daha önce gelen mantarlar yolu da hesaba katarsak biraz olsun sararmış geliyordu. Ama burada ürettiğimiz mantarlar çıktığı gün manavlarda, marketlerde yerini alıyor. Ayrıca artık bölgede de ucuz mantar evlerde yerini alıyor
Kurdukları mantar üretim tesisinde kadın çalışanların çok fazla olduğunu belirten Kara, Bölgede kadınlara iş olanağı çok az. Biz bu tesisi açtıktan sonra 20 kadını burada istihdam ettik. Toplamda erkeklerle beraber bazen 40 personeli de buluyor. Eskiden burada çok fazla mantar kültürü yoktu fakat bir bu tesisi kurduktan sonra ucuz mantar her eve girmeye başladı. Şuanda da siparişleri yetiştiremiyoruz. Talep çok yoğun. Bizde bu tesisi büyütmeye çalışıyoruz dedi.
Kadın çalışanlarda, kadınların daha fazla çalıştığı bu tesiste çalışmaktan mutlu olduklarını ve ev ekonomisine böylelikle katkı sunduklarını söyledi.
Van'da bir yıl önce kurulan tesiste aylık 20 ton mantar üretiyorlar: Siparişlere yetişemiyoruz
Van'da bir yıl önce Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük mantar üretim tesisini 2 ortağı ile birlikte kuran Oktay Kara, bölge illerine de hizmet veriyor. Aylık 20 ton mantar üretimi yapılan tesiste 20'si kadın 30 kişi istihdam ediliyor. Çok fazla talebin olduğunu belirten Kara, bunları karşılamak için tesisi büyütme çalışmalarına başladıklarını söyledi.
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Halk arasında Kırmızı Reishi mantarı olarak bilinen ve Uzak Doğu’da yaklaşık 2 bin yıldır kullanılan 'Ganoderma Lucidum', Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi tarafından oluşturulan özel bir ekip sayesinde üretildi. İlk olarak üniversite içinde bulunan laboratuvarda üzerinde çalışılan mantar, çoğaltılarak üretim aşamasına geçildi.
Gölyaka ilçesi Sarıdere köyündeki atıl durumda bulunan tavuk çiftliği, modern bir mantar üretim tesisi olacak şekilde tasarlandı. Geçen yıl mayıs ayında ilk ekimi gönüllü çiftçi ile beraber gerçekleştirildi. Mantarın üretimi tamamen organik olarak gerçekleştirildi, hiçbir aşamada sentetik kimyasal madde kullanılmadı. Ekim ayında ise ilk hasat yapıldı.
Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Reishi mantarının zor yetiştiğini, ancak ciddi ticari değeri olduğunu ifade ederek, Dünyada üretilebilmiş ve ticari değeri olan mantarlardan biri de Ganoderma lucidum adı verilen mantardır. Bu Reishi mantarı olarak bilinmektedir tüm dünyada. Ülkemizde ve tüm dünyada tıbbi değeri çok kıymetli olarak biliniyor. Ayrıca bu ölümsüzlük mantarı olarak da bilinmektedir. Halk arasında tıbbi amaçlar için bazen kanserde koruyucu olarak, bağışıklık sistemini güçlendirici olarak, tedavinin mümkün olmadığı hastalıklarda kullanım alanları bulunmaktadır.
Yalnız direkt klinik çalışmalar bu konuda epey yapılmış ve bu konularda etkili olduğuna dair kanıtlar bulunmakla birlikte bunların insan çalışmaları yeterli değildir. Bunlarda insanların üzerinde klinik araştırmaların yapılması gerekmektedir. Ancak bu süreç böyle devam ederken ciddi bir ticari değeri olan mantar türüdür dedi.
Reishi mantarının 50 gün içinde şapka vererek hasada uygun hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Kaya, Sert ve odunsu bir mantar türüdür. Bu mantar direkt yemek olarak tüketilmez. Sert bir kabuğu olduğu için çay demleme gibi tüketilir. Şu anda günümüzde tabletlerin içine konuluyor. Bunun dokusundan ya da sporlarından numune alıyoruz. Bu sporlar çok koyu ve kahverengidir. Bunları laboratuvar ortamında uygun yetişme alanlarına ekerek bu mantar türünün istediği sıcaklık, nem, yağış ve besin dengesini tutturarak, ışıklandırmayı da ona göre ayarlayarak misallerini ürettik. Yüzlerce farklı numune alarak mantarı ürettik. Bunların içinde en hızlı üreyenleri ve en verimli olanları seleksiyonla seçerek kendi tescilli türümüzü elde ettik. Bu türümüzün çok büyük bir avantajı var. Kendi laboratuvarımızda yetiştirdik ve Düzce’den toplanmış türdür. Yaklaşık olarak 2 aydan önce, 50 gün içinde şapka vererek hasada uygun hale gelmektedir. Bu da verimi arttıran bir faktördür diye konuştu.
Prof. Dr. Kaya, Reishi mantarının fiyatları hakkında da bilgi verdi. Kaya, Şu an ülkemiz için söyleyeyim, bizde çok fazla yetiştiren yok. Çok fazla yetiştiren var ama küçük ortamlarda kendi ihtiyaçları kadar zaten çok fazla yetişmiyor ve verimi çok düşük. Bu mantar Türkiye’de iç talebi karşılayacak kadar üretilmiyor. Bu nedenle talep fazla olunca pahalı hale geliyor. Bunun perakende kilogram satış fiyatı 3 bin lira civarında. Biz merkezimizde de satış yapıyoruz. Gramla satılıyor. 10 gramı 30 liradan satılıyor. Çay şeklinde demleme usulü kullanıldığı için az az kullanılıyor.
'Ölümsüzlük mantarı' Türkiye'de üretildi: Fiyatı dudak uçuklatıyor
Uzak Doğu'da yaklaşık 2 bin yıldır başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıkların alternatif tıp tedavisinde kullanılan, 'ölümsüzlük mantarı' olarak da bilinen kırmızı Reishi mantarı, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi tarafından üretildi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya geleneksel tıp alanında kullanılan mantarın kilosunun 3 bin lira olduğunu belirterek, amaçlarının Türkiye'de tüketilen mantarın tamamının ülkede üretilmesi olduğunu söyledi.