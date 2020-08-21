Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İstanbulda bulunan ibadete açılacak olan Kariye Camiinin önemi
AKTÜEL

Kariye Camii ibadete açılıyor! Kariye Camiinin önemi nedir?

İstanbul'da bulunan ibadete açılacak olan Kariye Camii'nin önemi

1945 ve 2019 yılları arasında müze ve depo olarak kullanılan Kariye, manastır kompleksine ait bir kilise olarak 14'üncü yüz yılda inşa edildi. 1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul'daki Kariye Camii, ibadete açılıyor. Fatih'te bulunan Bizans döneminden kalma camiinin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilecek.

Haber Merkezi DHA AA
Kariye Camii
Kariye Camii

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

Kariye Camii

6'NCI YÜZYILDA YAPILDI

6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek 'Atik Ali Paşa Camii' veya 'Kariye Camii' olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.

Ayasofya'dan sonra şimdi de İstanbul'daki tarihi Kariye Camii ibadete açılıyor
HAYAT
Ayasofya'dan sonra şimdi de İstanbul'daki tarihi Kariye Camii ibadete açılıyor

KARİYE MÜZESİ'NİN TARİHİ

Kariye Müzesi ya da orjinal ismi ile 'Chora', büyük bir manastır kompleksine ait bir kilise binasıdır. Antik Yunanca’da kırsal alan, şehrin dışı, boş alan gibi anlamlara gelmektedir.

TARİHİ ÖNEMİ

Bu kelime dilimize Kariye olarak geçmiştir. Kariye'nin bulunduğu alanın erken Hristiyanlık tarihi için önemli olduğu konusunda bazı antik kaynaklar mevcuttur. Bu kaynaklardan 10. yy’da yaşamış Simeon Metaphrates’e göre İmparator Diokletian döneminde 298 yılında Nikomedia, yani bugünkü ismiyle İznik’teki büyük katliamda ölen Aziz Babylas ve 84 öğrencisinin mezarları 4. yy’ın başında bugünkü Kariye’nin olduğu alana nakledilmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
OYNAT 05:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığının hazırladığı Ayasofya için bestelenen ve 9 dilde seslendirilen eseri Twitter hesabından paylaştı. Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce'nin kullanıldığı eserde birçok ünlü şarkıya imza atan ünlü müzisyen ve piyanist Yücel Arzen Türkçe seslendirmeyi icra etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında 'Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, iz de senin...' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Aferin size çocukken

Aferin size çocukken

Arkadaşının omzuna çıkıp bayrağı düzeltti...
Türkiyeninhavadaki yeni ordusu

Türkiye'nin
havadaki yeni ordusu

​Yüzlercesi aynı anda havalanıp hedefe yöneliyor.
PKKnın kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için bekliyorlar: Evlat nöbetinde bir yıl geride kaldı

Araçlar mahsur kaldı

Araçlar mahsur kaldı

​İstanbul'da yağış sonrası yollar göle döndü.

Yunanistan'ın Türkiye ile savaşı göze alması Atina için tam bir aptallık.
Bakasetas'da <br>sona doğru

Bakasetas'da
sona doğru

​​Fenerbahçe, bir transferi daha bitiriyor.
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı
Faturalar<br>3 ay ertelenecek

Faturalar
3 ay ertelenecek

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milan'ın teklifi <br>reddedildi

Milan'ın teklifi
reddedildi

​​Abdülkadir için istenilen bonservis ortaya çıktı.
Meteoroloji'den<br>İstanbul'a uyarı

Meteoroloji'den
İstanbul'a uyarı

​Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara dikkat...
Polis kapıları<br>tek tek çalıp uyardı

Polis kapıları
tek tek çalıp uyardı

​İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması..
Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor

Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor

Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00'te İstanbul'da açıklayacak.
​Kariye Camii<br>ibadete açılıyor!

​Kariye Camii
ibadete açılıyor!

1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen cami kapılarını açıyor.
Karadeniz karış karış taranıyor

Karadeniz karış karış taranıyor

1970'de Karadeniz'de başlayan doğal gaz arama serüvenine ilişkin tüm detaylar.
Allah sana<br>yardım etmeyecek

Allah sana
yardım etmeyecek

​ABD polisinden öldürdüğü siyahi Müslüman gence skandal sözler!

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.