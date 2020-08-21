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Hayat Ayasofyadan sonra şimdi de İstanbuldaki tarihi Kariye Camii ibadete açılıyor
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Ayasofya'dan sonra şimdi de İstanbul'daki tarihi Kariye Camii ibadete açılıyor!

Ayasofya'dan sonra şimdi de İstanbul'daki tarihi Kariye Camii ibadete açılıyor

1945’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen İstanbul’daki Kariye Camii ibadete açılıyor. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kariye Camii'nin Diyanet İşler Başkanlığına devredilmesine karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Kariye Camii
Kariye Camii

İstanbul'un Fatih ilçesinde Bizans döneminden kalma Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

Karar Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.

6.yüzyılda yapıldı

  • 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek 'Atik Ali Paşa Camii' veya 'Kariye Camii' olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019 yılında aldığı kararla ibadete açılacak.

Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapılmıştı

Kariye Camii’nin müzeye dönüştüren 29 Ağustos 1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararına ulaşıldı. Kararda, “Milli Eğitim Bakanlığı’nca müze ve müze deposu olarak kullanılacak ilişik listede gösterilen vakıf binaların bakım ve onarım giderleri Devlet bütçesinden ödenmek üzere adı geçen Bakanlığa tahsisi bu Bakanlığın isteği ve Maliye Bakanlığı’nın 5/7/1945 tarihli ve 3121-744-11735 sayılı mütalaâsı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 29/8/1945 tarihinde kararlaştırılmıştır” ifadeleri yer alıyor.

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BELGEDEKİ CAMİ VE MESCİTLER

O dönemki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile kabine üyelerinin imzasını taşıyan belgelerde, müze ve müze deposuna dönüştürülen cami ve mescitler de yer alıyor. Bunlardan bazıları ilerleyen dönemlerde yeniden ibadete açıldı. 1945 Bakanlar Kurulu kararında geçen cami ve mescitler şöyle:

  • * Konya: Alâaddin Camii, Karatay Medresesi, Mevlana Dergâhı, Sırçalı Medrese, Sultan Hanı, Sahip Ata Camii
  • * İstanbul: Fethiye Camii, Kariye Camii, Perizat Hatun Camii
  • * Ankara: Abdulkadiri İsfehanî Mescidi * Eskişehir: Alâaddin Camii
  • * Gaziantep: Handaniye Camii, Nuri Mehmet Paşa Camii
  • * Akşehir: Taş Medrese, İmaret Camii * Aksaray: Zinciriye Medresesi

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Kayıtlarda vakıf malı olarak geçiyordu

  • Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararında, Kariye Camii’nin mazbut Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na ait hayrat taşınmazlardan olduğu ve hayrat taşınmazların vakfın belirlediği kullanım şekli dışında bir kullanım amacına tahsis edilemeyeceği belirtiliyordu. Resmi kayıtlarda da Kariye Camii’nin hala vakıf malı olarak göründüğü ortaya çıktı. Dava dosyasına giren tapu senedinde, Kariye Camii’ne ait “Mülkiyet Bilgileri” kısmında “Vakıflar İdaresi” ifadesinin yer aldığı görüldü.

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