Hayat Katarlı aile yeni doğan oğluna Erdoğan adını verdi Arap ve İslam halkları tarafından sevilen bir lider
AKTÜEL

Katarlı aile yeni doğan oğluna 'Erdoğan' adını verdi: Arap ve İslam halkları tarafından sevilen bir lider

Al Talib Ailesine tebrik ziyaretinde bulunan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, "Bebeğe verilen Erdoğan ismi Katar ve Türk toplumlarını birleştiren ilişkinin derinliğini ve aralarındaki kardeşliği ifade ediyor" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Katarlı aile yeni doğan oğluna Erdoğan adını verdi: Arap ve İslam halkları tarafından sevilen bir lider
Al Talib, oğluna Erdoğan adını verdi.

Katarlı Said Al Talib, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığından dolayı, dünyaya gelen oğluna "Erdoğan" ismini koydu.

  • Al Talib, oğluna Erdoğan adını vermesinin nedeni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar devletiyle iyi ilişkilerini ve iki dost ülkeyi bir araya getiren güçlü kardeşlik ilişkilerini gösterdi.

Türk Cumhurbaşkanı'nın kişiliğine ve Arap ile İslami konulardaki duruşuna hayran olduğunu belirten Al Talib, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap ve İslam halkları tarafından sevilen bir lider. Oğlum olursa adını Erdoğan koyacağım diye kendime söz vermiştim ve Allah bana bunu nasip etti" şeklinde konuştu.

Al Talib, oğluna Erdoğan adını verdi.
Al Talib, oğluna Erdoğan adını verdi.

Oğlu Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Al Talib, oğlunun ismini açıklamasından sonra arkadaşlarının ve akrabalarının şaşırdığını ve kendisini memnuniyetle tebrik ettiğini aktardı.

Oğlu Erdoğan'ın görüntüsünü ve doğum belgesini sosyal medya hesabında paylaşan Al Talib, "Rahmeti ve lütfuyla kalplerimize doyuran, bize en büyük nimetlerini ve cömertliğini bahşeden Allah'a hamdolsun. Allah bana Erdoğan'ı lütfetti" yorumunda bulundu.

Al Talib, oğluna Erdoğan adını verdi.
Al Talib, oğluna Erdoğan adını verdi.

Doha Büyükelçisi tebrik etti

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da, Said Al Talib'i ziyaret ederek yeni bebeği "Erdoğan" için tebrikte bulundu.

  • Ziyaret sırasında Göksu, "Bebeğe verilen Erdoğan ismi Katar ve Türk toplumlarını birleştiren ilişkinin derinliğini ve aralarındaki kardeşliği ifade ediyor" dedi.

Türkiye ve Katar arasında, özellikle kültürel, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yakın ilişkiler bulunuyor.

Doha Büyükelçisi Göksu, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar’ın, yılbaşından önce başkent Doha’da yapılacak Ortak Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nda yeni anlaşmalar imzalayacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk olduğu ailenin doğacak bebeğinin ismini verdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk olduğu ailenin doğacak bebeğinin ismini verdi
Dolunay büyüledi

Dolunay büyüledi

​Fotoğraflar, kartpostalları aratmadı.
AK Partili milletvekili vefat etti

AK Parti'li milletvekili vefat etti

​Acı haberi Bakan Koca duyurdu.
Kemal Kılıçdaroğlu: Başörtüsü yasağının yanlış olduğunu çok kez dillendirdim

​Türkiye'nin 18 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Gramı 60 lira

Gramı 60 lira

Aranan ve zor bulunan bir bitki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.