Keban Baraj Gölü’nden çıkan balık şaşkınlığa neden oldu

Bu zamana kadar körfezde bu kadar kalabalık balıkçı teknesi görmediklerini ifade eden vatandaşlar, \"Bir ânda her yer balıkçı tekneleriyle doldu. Tekneler ağları atıp tonlarca balık çekti. O kadar çok tekne vardı ki, kaç tane olduğunu sayamadık. Çok büyük hamsi sürüsü geldiğini söylediler. Balıkçılar da peşinden gelip tonlarca hamsiyi yakaladı\" dedi.