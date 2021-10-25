Keban Baraj Gölü’nden çıkan balık şaşkınlığa neden oldu

Keban Baraj Gölü’nde balık avlamaya çalışan bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı katıldı. Ağı çekerken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran balıkçı, bölgede ilk defa bu türden bir balık gördüğünü söyledi.
Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Keban Baraj Gölü’nde görülmesinin önemli bir şeye işaret olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Temize, "Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine olanak sağlayacaktır. Bu da ciddi derecede öneme sahip bir olaydır. Bu balığın eti maksimum 300 lirayken havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.
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Manavgat'ın turizm bölgesi Kızılağaç Mahallesi'nde, otellerin önünden geçen Nifrit Deresi'nde kirlenme sonucu oksijen seviyesinin azalması ile balık ve yengeçler su yüzeyine çıktı. Balıkların oksijen alabilmek için yüzeye çıktığı anları tatilciler de şaşkınlıkla izledi.
Olta ile balık tutmak isteyen amatör balıkçılar, rengi koyulaşan derenin kötü koku yaydığını söyledi. İhbar üzerine jandarma ekibi, derede inceleme yaptı.
Jandarmanın talebi üzerine dereye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri su numunesi aldı. Görevlilerin çalışmasını ilgiyle izleyen turistler ise cep telefonları ile görüntü çekti. Turistler de otel yetkililerinden bilgi aldı. Bir turist ise su yüzeyine çıkan balıkları ekmek parçası ile besledi.
Kirliliğin dere kenarındaki zeytin fabrikalarından bırakılan atık nedeniyle oluştuğu iddia edildi. 2 yıl önce de benzer bir olay yaşanmış, balık ve yengeçler yüzeye çıkmış, 2 fabrikaya deredeki kirlenme sonucu para ceza kesilmişti. Bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarının dereye atık bırakılmaması için uyarılacağı belirtilmişti.
Oksijeni azalan derede balıklar su yüzeyine çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılağaç Turizm Bölgesi'nden geçen Nifrit Deresi'nde sudaki oksijen miktarının azalması sonucu balık ve yengeçler yüzeye çıktı. Derenin kötü koku yaydığını belirten amatör balıkçıların ihbarı ile bölgeye gelen yetkililer, sudan numune aldı.
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Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapımına başladı. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor.
Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buzdolabına kaldırılıyor.
Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar 400 TL'ye satılıyor.
Sinop’ta balıkçılık yapan İbrahim Çoşkunarslan, lakerda yapımının püf noktalarını anlattı.
Çoşkunarslan, “Lakerda için önce balığın güzel olması gerekiyor, çok sert olması lazım. Sonra balığı güzelce dilimliyoruz ve kanını çıkarıyoruz. 2-3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiyoruz. Balığı bembeyaz yaptıktan sonra balığın içindeki iliğini çıkarıyoruz.
Onu belirli bir süre ince tuzda bekletiyoruz. Ondan sonra kavanozlara koyuyoruz. İçine zeytinyağı veya tuzlu su koyan da oluyor. Daha sonra afiyetle yiyoruz. Ekim ayındaki balıklar güzel olur.
Daha sonra afiyetle yiyoruz. Ekim ayındaki balıklar güzel olur. Normalde ise kasım ayındaki balıklar tuzlanır. Çünkü içi yemsiz olur. Şu an palamutun tanesi 40 TL, biraz pahalı. O nedenle lakerda fiyatları da arttı\" dedi.
Balıkçılar palamuttan umudu kesti yeni gözde lakerda: İki kilosu tam 400 lira
Karadeniz'de torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle hazırlanan lakerda, 2 kilogramlık kavanozlarda 400 TL'ye satışa çıktı. Lakerda yapımının püf noktalarını anlatan İbrahim Çoşkunarslan, "Şu an palamutun tanesi 40 TL, biraz pahalı. O nedenle lakerda fiyatları da arttı. Önümüzdeki ay fiyatlar düşecektir" ifadelerini kullandı.
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Balık avı bereketli geçerken, bu durum pazarlardaki balık tezgahlarına da yansıdı. Bursa Tuz Pazarı’nda istavritin kilogramı 15 liraya alıcı buldu. Öte yandan, tezgahlarda barbunya ve zargananın kilosu 25, çinekop 25-35 ve lüfer 30 liradan satışa sunuluyor.
Bu sene lüfer ve çinekopun bol olduğunu ifade eden tezgah sahipleri, “Hamsi de güzelleşip yağlanmaya başladı. İnşallah bu sene bol bol balık yiyeceğiz. Çinekop geçen sene en ucuz 60 liraydı. Bu sene 25 liradan satılıyor. Lüferlerin tanesi 70-80 liraya satılıyordu. Şimdi 30-35 liraya lüfer satılıyor. İnşallah bu bolluk devam eder” dedi.
Balığın ucuzlamasından memnun olan vatandaşlar ise, “Geçen seneye göre fiyatlar gayet güzel. Yiyebilecek fiyata geldiği için hepsinden biraz alıp tatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi yaşanıyor
Balık bereketi tezgahlara yansıdı. Geçen sene en ucuz 60 lira olan çinekop, bu yıl 25 liraya tezgahtaki yerini aldı.
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Müsilajın sona ermesiyle birlikte Marmara denizinde balık bolluğu yaşanıyor. Mudanya ilçesi açıklarında vatandaşlar denizde 40 tane alamana balıkçı teknesini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Bu zamana kadar bu kadar kalabalık tekneyi Mudanya açıklarında görmeyen vatandaşlar, meraklı gözlerle balıkçıları izledi.
Gemlik körfezine yüzlerce ton hamsi sürüsünün girdiğini haber alan balıkçılar, tekneleriyle körfeze akın etti. Hemen sürünün bulunduğu alanlara ağlarını atan balıkçılar, tonlarca hamsiyi teklerine kısa sürede çekti.
40 balıkçı teknesinin yaklaşık 40 bin kasa hamsi yakaladığı öğrenildi. 600 bin ton hamsiyi saatler içinde tutan balıkçıların yüzleri güldü.
Balıkçılar tanesi 15 kilo gelen bir kasa hamsiyi toptan 200 liradan sattı.
Bu zamana kadar körfezde bu kadar kalabalık balıkçı teknesi görmediklerini ifade eden vatandaşlar, \"Bir ânda her yer balıkçı tekneleriyle doldu. Tekneler ağları atıp tonlarca balık çekti. O kadar çok tekne vardı ki, kaç tane olduğunu sayamadık. Çok büyük hamsi sürüsü geldiğini söylediler. Balıkçılar da peşinden gelip tonlarca hamsiyi yakaladı\" dedi.
Bu zamana kadar böylesi görülmedi: 40 balıkçı teknesi yaklaşık 40 bin kasa hamsi yakaladı
Gemlik Körfezi'ne büyük hamsi sürüsü girdiği haberini alan balıkçılar, büyük teknelerle 600 bin ton hamsiyi saatler içinde yakaladı. Bu zamana kadar bu kadar kalabalık tekneyi Mudanya açıklarında görmeyen vatandaşlar, meraklı gözlerle balıkçıları izledi. 40 balıkçı teknesinin yaklaşık 40 bin kasa hamsi yakaladığı öğrenildi.