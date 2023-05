Keder ve Mutluluk ya da uç noktalarımız

Yeni Zelanda’da doğan Avustralyalı yazar Meg Mason, kariyerine Financial Times’ta başladı. Araştırmaları ve köşe yazıları ile The Sunday Times, The Sydney Morning Herald ve The Sunday Telegraph’ta yer aldı. The Times, Vogue, ELLE, Marie Claire, The Sunday Telegraph ve The New Yorker gibi dergilerde yazdı.