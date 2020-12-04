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Kekik çayı tarifi: Kekik çayı nasıl yapılır?

Kadim halklar tarafından sıklıkla tüketilen Kekik çayının faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle öksürük ve gribal enfeksiyonlara iyi gelen Kekik çayının yağı da çok faydalı. Peki Kekik çayı tarifi nedir ve nasıl yapılır?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kekik Çayı.
Kekik Çayı.

Kış gelmesi ve havaların soğumasıyla gribal enfeksiyonlara kapılmamak için ne yapmalıyız? Faydasının çok olduğu Kekik çayını hazırladık sizler için. Şimdiden afiyet olsun...

Kekik çayı tarifi için malzemeler

Yapımı için malzemeler

2 tatlı kaşığı kuru kekik

2 su bardağı su

Sofralarda sık sık kullanılan baharatlardan biri olan kekik, özellikle de et yemeklerine çok yakışıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu baharat çay olarak da sık sık tüketiliyor. Kokusu muhteşem olan kekik çayı nasıl yapılır? İşte tarifi…

Kekik çayı.

Kekik çayı tarifi Nasıl yapılır?

Öncelikle suyu derin bir cezvede kaynatın.

Su kaynadıktan sonra ocaktan alın ve içerisine kekiği ilave edin.

Yaklaşık 15 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

Ardından süzün.

Tercihen içerisine birkaç damla limon damlatabilirsiniz.

Kekik çayınız hazır.

Kekik çayı kaynatılır mı?

Kekik çayı güçlü bir şifa içeceğidir ve taze kekik yapraklarını sıcak suya akıtarak ve 15-20 dakika demlenerek yapılabilir.

Kekik çayı günde kaç bardak içilebilir?

İşte kekik çayı günde kaç bardak içilir sorusunun cevabı… Kekik çayını tüketme tavsiyesi olarak alternatif tıp uzmanları, Günde 2 fincan kekik çayı, yıl boyunca,10 günlük aralarla 2 veya 3 haftalık kürler dahilinde içilmesini gerektiği belirtiyorlar.

Kekik çayı.

Kekik çayı limonla içilir mi?

Kekik çayı, içerisine bir adet limon sıkılarak içildiği vakit balgam söktürücü görevi de görür.

Kekik çayı ne kadar tüketilmeli?

Uzmanlar, kekik çayının gün içerisinde en fazla 2 bardak içilebileceğini belirtirler. Daha fazla içilmesi durumunda, bazı yan etkiler görülebilir. Ayrıca kekik çayı devamlı olarak tüketilmemelidir.

Kekik suyu ne kadar tüketilmeli?

Günde 1-2 yemek kaşığı kadar kekik suyu tüketmek, kan şekerini düzenlemeye yardımcıdır.

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