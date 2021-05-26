Aslında bu en basit ve hızlı filtre kahve hazırlama yöntemi. Özellikle de elinizde ihtiyacınız olan kahve hazırlama ekipmanı yoksa bu yöntem kahve isteğinizi bastırmanıza yardımcı olacak. Bu yöntemde aynı çay torbaları gibi kahve torbaları hazırlamanız gerekiyor. Tek ihtiyacınız olan kahve filtresi ve biraz ip. Yapmanız gerekenler ise oldukça basit. Peki, evde filtre kahve nasıl yapılır?

Filtresiz kahve.

1. Evde Filtre Kahve Yapılışı: Filtre Torbaları

1.İlk olarak filtre kahve veya espresso için öğütülmüş kahvenizi kahve filtresinin içine yerleştirin.

2.Orta bölümüne yerleştirirseniz paketlemeniz ve torba haline getirmeniz daha kolay olacaktır.

3.Daha sonra filtreyi bohça haline getirin ve ip yardımıyla bağlayın.

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4.Bağladığınız filtre torbasını fincanın içine yerleştirin.

5.Kaynattığınız suyu yavaş bir şekilde torbanın üstüne dökün.

6.Kahveniz yaklaşık 4-5 dakika içerisinde hazır olacaktır.

Filtresiz kahve.

2. Evde Filtre Kahve Yapılışı: Filtre Tutucusu

Eğer filtre torbalarını bir adım ileriye taşımak istiyorsanız filtre tutucularından faydalanabilirsiniz. Bu yöntem de oldukça hızlı bir şekilde filtre kahve hazırlamanıza izin verir. Şimdi izlemeniz gereken adımlara bakalım.

1.Filtre tutucuya kahve filtresini takın.

2.Daha sonra filtre tutucuyu fincanınızın üstüne yerleştirin.

3.Öğütülmüş kahveyi kahve filtresinin ortasında yerleştirin.

4.Önceden kaynattığınız suyu yavaş bir şekilde öğütülmüş kahvenin üstüne dökün.

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5.Bu işlemi yavaş bir şekilde yaparsanız daha yoğun kahve tadı elde edebilirsiniz.

3. Evde Filtre Kahve Yapılışı: French Press

Makinesiz filtre kahve yapmanın en zahmetsiz yöntemi ise kesinlikle French Press kullanmak. İzlemeniz gereken sadece üç adım var.

1.Öğütülmüş kahveyi French Presse yerleştirin.

2.Kaynattığınız suyu kahvenin üstüne dökün.

3.4-5 dakika bekleyin ve bastırın.

Evde makine kullanmadan kahve hazırlamak istiyorsanız, suyu kaynattıktan sonra yaklaşık 1 dakika kadar biraz soğuması için bekleyin. Makineler ısıyı otomatik olarak ayarladığı için beklemeniz gerekmez. Ancak genellikle kahve 96C’de hazırlandığı için yeni kaynamış suyu doğrudan dökmeniz kahvenin tadını bozabilir.

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