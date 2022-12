Kelime-i Tevhid’le 2023 yılı hoş geldin

Evlerimizin duvarını, iş yerinde masamızı süsleyen takvimlerin her biri dokuz yıldır birbirinden ünlü hattatların kamışından çıkıyor. Tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da “Kelime-i Tevhid” temasını işleyen 12 hattatın el emeği göz nuru eserler Atatürk kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu eserlerden yola çıkılarak hazırlanan takvimler ise sınırlı sayıda basılarak serginin açılışına gelen konuklara hediye edildi. Aynı zamanda sergi için bir de kitapçık hazırlandı. Kitapçıkta hattat Savaş Çevik takvimin hazırlanma süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi veriyor. Ayrıca sergide yer alan eserlerin görselleri ve bu eserleri hazırlayan sanatkarların hayat hikayeleri de kitapçıkta var. Her Ramazan ayında bir grup hattata belli bir tema etrafında ısmarlanan hat takviminin yapraklarının her biri bir sanatkarın elinden çıkmış.

HAT SANATIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, konuşmasında, “İslam medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olan bu güzel sanatımızı yaşatmayı ve geliştirmeyi, hat sanatçılarımızı da teşvik etmeyi gaye edinen bu projeyi gelecek yıllarda da devam ettirmeyi bir görev addediyoruz” ifadelerini kullandı.

EMEK VEREN SANATÇILAR

Bu yıl emeği geçen sanatkarlar şöyle: Savaş Çevik, Davut Bektaş, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmet Özçay, Sami Naddah, Şahranşah Siraçuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman, Serkan Selalmaz ve Seyid Ahmet Depeler.

Albayrak Holding’in Topkapı’daki merkezinde açılan ilk sergilerden sonra geçen yıl eserler Ayasofya Kebir-i Camiye taşınmıştı. Bu yıl ise AKM’de 4 Ocak 2023 tarihine kadar sanatseverleri bekliyor. Kelime-i Tevhid’in Kur’an ayetlerinde ve hadislerde en güzel hallerinin taşındığı eserler sanatçıların geleneksel ve modern çizgilerinde yeniden yorumlanıyor. 70 yıllık bir şirket olan Albayrak Holding sosyal sorumluluk hareketi olarak hat sanatına ve hat sanatçılarına destek veriyor. Sanatçıların eserleriyle ve sanatçılar hakkında ayrıntılı bilgiye www. ketebe.org adresinden ulaşabilirsiniz.

HEDİYE HAT ESERİ

Sergi açılışı için düzenlenen programda Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a hediye takdiminde bulundu.

EN GÜZEL İSTANBUL’DA YAZILDI

“Kelime-i Tevhid” temalı serginin gelecek nesillere örnek olması açısından öneminin altını çizen Ali Erbaş, “Mümin olmanın birinci şartı ‘Lailahe illallah Muhammedun Resulullah’, ne kadar güzel. Aynı zamanda Kelime-i Tevhid’in yazıldığı o levhaları okuduğumuz zaman en mübarek zikri de yapmış oluyoruz. ‘Kur’an-ı Kerim, Hicaz’da indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı’ diyoruz ya işte onun da bir ispatıdır. İslam medeniyetinin en güzel sanatlarından birisinin oluşmasına bizim hatlarımız vesile oldu” değerlendirmesini yaptı. Prof. Dr. Ali Erbaş, hat sanatının en güzel göründüğü yerin Kur’an-ı Kerim olduğuna dikkati çekerek, bu anlamda 1200 sene öncesine ait güzel hatla Kur’an nüshalarının yazıldığını söyledi.

SANATÇILAR VE YÖNETİCİLER SERGİDE BULUŞTU

Hat Eserleri Sergisi’nin açılış kurdelesini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak ve Mesut Albayrak, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş ile İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz birlikte kesti.

