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ANKARA

Türkiye Yüzyılı sanatın yüzyılı: Hayrettin Hoca'ya İlim Kültür Ödülü

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni Külliye’de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilim-kültür ödülünü Yeni Şafak yazarı ve İslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman’a takdim etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Yüzyılı sanatın yüzyılı: Hayrettin Hocaya İlim Kültür Ödülü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilim-kültür ödülünü Yeni Şafak yazarı ve İslam Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “İlhamını bu topraklardan alan, ülkesi, milleti ve tüm insanlığın istifadesi için eser üreten herkese destek olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı inşallah bu açıdan sanatın ve sanatçılarımızın yüzyılı olacaktır” dedi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Külliye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle hak sahiplerine takdim edildi. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, toplam 10 farklı alanda ödül alan ilim, kültür ve sanat erbabının her birini, milletin kadim birikiminin temsilcileri olarak gördüklerini dile getirdi.

NECİP FAZIL DA NAZIM HİKMET DE BİZİM

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hangi inanca, kökene, meşrebe sahip olursa olsun Türkiye’ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Sanatçıları arasında ayrım yapan değil, sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz. Boynunda mahkumiyet kararıyla ebediyete irtihal eden üstat Necip Fazıl’a nasıl hürmet gösteriyorsak tek parti döneminde hapislerde sürünen Nazım Hikmet’e de aynı şekilde sahip çıkıyoruz” dedi. Vatandaşlıktan çıkarıldıktan 58 yıl sonra Bakanlar Kurulu kararıyla Nazım Hikmet’e yeniden Türk vatandaşlığı kendilerinin verdiğini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti:

ÇARPIK BAKIŞ AÇISININ İFADESİ

“Yaşadığı dönemde sırf Kürtçe şarkı söylemek istedi diye adeta linç edilen Ahmet Kaya’nın mezarını ülkemize getirme teklifinde yine biz bulunduk. Eski Türkiye’de gadre uğramış, ötelenmiş, hor görülmüş hangi fikir, sanat ve spor insanımız varsa hiçbir ayrım yapmadan hepsine biz kucak açtık.” Erdoğan, şunları kaydetti: “Veysel Usta’nın şu dörtlüğü çağlar aşan mesajlarıyla kalplerimizi ısıtmaya devam ediyor. ‘Allah birdir, Peygamber Hak. Rabbil alemindir mutlak. Senlik benlik nedir bırak. Söyleyim geldi sırası.’ Hakkı ve değişmez hakikati söyleyen böyle bir değerin yaşadığı dönemde sırf kılık kıyafeti sebebiyle Ankara’nın Ulus semtinden dışarı atılması milletimizin hafızasında onulmaz yaralar açmıştır. Gazi’yi görmek için Sivas’tan Ankara’ya 3 ay yol yürüyen Aşık Veysel’e yapılan bu kötülük, insanımıza yönelik çarpık bakış açısının da ifadesidir.

İlim-kültür ödülü Karaman’a

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne, müzik alanında Ajda Pekkan, resim alanında Profesör Doktor Süleyman Saim Tekcan, sinema alanında Yılmaz Erdoğan, tiyatro alanında Ayla Algan, ilim-kültür alanında Yeni Şafak yazarı ve İslam Hukuku Profesörü Hayreddin Karaman, edebiyat alanında Yavuz Bülent Bakiler, karikatür-animasyon alanında Varol Yaşaroğlu, gastronomi alanında KETEBE Yayınları yazarı Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor, dans-bale alanında Tan Sağtürk, mimari alanında Hilmi Şenalp, zanaat alanında Sevan Bıçakçı, geleneksel sanat alanında Gülbün Mesara layık görülürken, vefa ödülü Aşık Veysel Şatıroğlu’na ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüllerini takdim ettiği ve küs oldukları öğrenilen Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüllerini takdim ettiği ve küs oldukları öğrenilen Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı.

Ödül töreninde gülümseten anlar: ​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı
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Ödül töreninde gülümseten anlar: ​Cumhurbaşkanı Erdoğan Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde gastronomi alanında ödüle layık görülen Ömür ve Yunus Emre Akkor kardeşleri barıştırdı. Kardeşlerin sarılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Artık dargınlık yok tamam mı? Söz tamam mı? Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz.' dedi.
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