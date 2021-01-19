Hayat Kendisine ait çoban köpeğini acımasızca öldürdü Günde 5 ekmek yediği için katletmiş
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Kendisine ait çoban köpeğini acımasızca öldürdü: Günde 5 ekmek yediği için katletmiş

Kendisine ait çoban köpeğini acımasızca öldürdü: Günde 5 ekmek yediği için katletmiş

Kendisine ait olan çoban köpeğini, günde 5 ekmek yediği için tüfekle vurarak öldüren Cemal D.'ye, bin 33 lira para cezası kesildi. Yaşananlara tanık olan Cemal D.'nin damadı İsmail Kaplan jandarma karakoluna giderek, kayınpederinden şikayetçi oldu. Kaplan, “Yaşanan bu vahşetin savunulacak bir yanı olamaz. Bu tek kelimeyle acımasızlık. Gözümün önünde olan böyle bir şeye kayıtsız kalamazdım. Köpek öldürülmeyi gerektirecek bir şey yapmadı. Sürünün yanından ayrılmayan zararsız bir hayvandı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çoban köpeğinin zararsız olduğu belirtildi.
Çoban köpeğinin zararsız olduğu belirtildi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin kırsal Çiftlik köyünde yaşayan Cemal D., geçen yıl Aydın'daki bir çobandan oğlak karşılığında köpek aldı. Cemal D., 'Osman' adını verdiği çoban köpeğine keçi sürüsünü emanet etti. 3 ay önce keçilerini satan Cemal D., iddiaya göre 4 Ocak günü, köpeğini, günde 5 ekmek yediği için sapana bağlayıp, av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdü.

ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜĞÜ BELGELENDİ

Yaşananlara tanık olan Cemal D.'nin damadı İsmail Kaplan (40) ise jandarma karakoluna giderek, kayınpederinden şikayetçi oldu. Damat Kaplan, ayrıca Veteriner Hekim Yusuf Kayacık'ı da köye getirip, köpeğin ateşli silahla öldürüldüğünü belgeletti. Jandarma ekipleri ise tutanak tutup, bir örneğini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderdi.

"ÖLDÜRÜLMEYİ HAK EDECEK BİR ŞEY YAPMADI"

Jandarma, köpeği öldüren Cemal D.’ye ‘Kabahatler Kanunu'ndan 1033 lira ceza kesti. Kayınpederinden şikayetçi olan İsmail Kaplan, “Yaşanan bu vahşetin savunulacak bir yanı olamaz. Bu tek kelimeyle acımasızlık. Gözümün önünde olan böyle bir şeye kayıtsız kalamazdım. Köpek öldürülmeyi gerektirecek bir şey yapmadı. Sürünün yanından ayrılmayan zararsız bir hayvandı." dedi.

Sahibi tedavi gören köpek 5 gündür hastane kapısında bekliyor
FOTOĞRAF 6
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Kentte yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak’ta Medical Park Trabzon Karadeniz Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemal Şentürk tedaviye alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı.
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Şentürk’ün yakınları tarafından eve götürülen sevimli köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu.
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Sağlık durumu iyiye giden Şentürk’ün, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu
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9 yıldır yanından ayırmadığı köpeğiyle aralarında sevgi bağı oluşan Şentürk, “9 yıldır benimle birlikte Boncuk. Ben de özlüyorum onu. O da bana alışkın zaten. Arada pencereden sesleniyorum ona, o zaman biraz daha sakinleşip duruyor burada. İnsan gibi yakın davranıyor bana. Öyle olunca bende neşeleniyorum, hoşuma gidiyor. Bana bu kadar yakın olmasının sebebi, ona çok fazla ilgi göstermem. Hayvana yakın ilgi gösterince o da anlıyor, ne kadar ilgi gösterirsen o kadar yaklaşıyor. Ben ona hiç kızmam, kızıp da kendimden soğutmam. Köpekler devamlı ilgiyi seven hayvanlardır. İlgi gösterdin mi istediğin gibi yönlendirirsin onu” dedi.
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Şentürk’ün kızı Aynur Egeli de, “Babam rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Köyde babamın arabası vardı, Boncuk onun yanından hiç ayrılmadı. Sonra Boncuk’u buradaki evimize getirdik. Babamın burada olduğunu öğrenince de buradan hiç ayrılmadı. 5 gündür buraya geliyor. Biz eve götürsek de kaçıp kaçıp buraya geliyor, babamı bekliyor” diye konuştu.
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Hastanende özel güvelik görevlisi Muhammet Akdeniz, “Burada bir ziyaretçimiz var. Her gün saat 09.00 gibi geliyor. Akşama kadar bekliyor. İçeri girmiyor genelde, kapıdan kafasını uzatıp bekliyor. Sahibi burada tedavi görüyor şu an. Zararsız, kimseyi de rahatsız etmiyor. Sadece sahibini bekliyor. Sahibi de bazen yanına gelip onu teselli edip gidiyor” şeklinde konuştu.
Sahibi tedavi gören köpek 5 gündür hastane kapısında bekliyor
Trabzon'da, rahatsızlanan Cemal Şentürk'ün taşındığı ambulansı takip eden köpeği, 5 gündür sahibinin tedavi gördüğü özel hastanenin giriş kapısı önünde bekliyor. 'Boncuk' isimli sevimli köpek, sağlık görevlileri ve çevredekilerin ilgi odağı oldu.


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