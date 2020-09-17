Kerevizin faydaları: Kereviz nelere iyi gelir?

Kereviz, hem besleyici hem düşük kalorili hem de ekonomik bir ürü olarak pazar tezgahlarında dikkat çekiyor. Suyu da tam bir şifa deposu olan kereviz kronik hastalıklara birebir.

Kerevizin enfeksiyon, sindirim zorlukları, tansiyon, artrit, gut ve kas krampları ile mücadelede etkin yardımcı içeriğe sahip olduğunu söyleyen uzmanlar, kanser, yaşa bağlı görme kaybı, kalp hastalıkları ve kalp krizi gibi risklere karşı da koruyucu olduğunu açıkladı. Peki, hem ucuz hem de her derde deva olan kerevizin faydaları neler?

HAYAT Mutfak dehalarının iksiri kereviz

Kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. Kereviz yeşil yapraklı sebzeler arasında antioksidandan görevi gören özelliğe sahip. Yapısında olan potasyum, manganez, sodyum gibi çok sayıda mineral kerevize olan ilgiyi arttırmakta. A ve K vitamini açısından da oldukça zengin. Bu yüzden haftanın bir günün kerevize ayırabilirsiniz.

HAYAT Kereviz mucizesi sofralarımızda

Kerevizin faydaları neler?

Vücutta böbrek üstü bezleri çalıştırarak sinir ve yorgunluğa iyi gelen kereviz, kanı pisliklerden arındırarak yüz bölgesi başta olmak üzere vücutta çıkan sivilcelerin giderilmesine de fayda sağlıyor.

Karaciğer şişliğini gideren kereviz, organın yorgunluğunu da alıyor.

Sarılığın giderilmesinde de önemli rol oynayan kereviz, böbreklerin aktif olarak çalışmasını sağlıyor ve fazla suyu dışarı atıyor.

Böbreklerde yer edinen kum ve taşı döküyor.

REKLAM

Ayrıca kilo problemi olan bireylerin de yemek menülerinde özellikle seçtiği kereviz zayıflamada yardımcı oluyor.

EKONOMİ Zayıflattığı söylenen kereviz sapına yoğun talep

Kereviz nelere iyi gelir?

Hem ucuz, hem de her derde deva bir besin olan kereviz hücre hasarını onarıyor. Rafine ve işleme tabi tutulmuş besinlerin vücudumuzda oluşturduğu hasarı onaran kereviz, pek çok hastalığa karşı koruyucu ve tedaviyi destekleyici özelliklere sahip bir besin. Kereviz ayrıca inflamasyonu düşürücü, kan basıncını dengeleyici, kanser riskini azaltıcı ve yaşla birlikte ilerleyen görme kaybına da iyi geliyor.

HAYAT Haftanın lezzeti: Kerevizli ıspanaklı taze çorba