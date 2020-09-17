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Kerevizin faydaları: Kereveriz nelere iyi gelir?

Kerevizin faydaları: Kereviz nelere iyi gelir?

Yeşil yapraklı sebzeler arasında yer alan kereviz, tam bir şifa deposu. Lezzetiyle sofralardan eksik olmayan kereviz vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin kaynağı. Hatta içerisindeki yüksek sıvı oranıyla vücudun günlük sıvı oranının yüzde 25’ini karşılıyor. Doğal bir antioksidan olan kereviz, hem sindirim sistemi hem de organlardaki iltihaplanmayı azaltıyor. Peki, kerevizin faydaları neler? Kereviz nelere iyi gelir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Kereviz
Fotoğraf: Arşiv / Kereviz

Kereviz, hem besleyici hem düşük kalorili hem de ekonomik bir ürü olarak pazar tezgahlarında dikkat çekiyor. Suyu da tam bir şifa deposu olan kereviz kronik hastalıklara birebir.

Kerevizin enfeksiyon, sindirim zorlukları, tansiyon, artrit, gut ve kas krampları ile mücadelede etkin yardımcı içeriğe sahip olduğunu söyleyen uzmanlar, kanser, yaşa bağlı görme kaybı, kalp hastalıkları ve kalp krizi gibi risklere karşı da koruyucu olduğunu açıkladı. Peki, hem ucuz hem de her derde deva olan kerevizin faydaları neler?

Mutfak dehalarının iksiri kereviz
HAYAT
Mutfak dehalarının iksiri kereviz

Kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. Kereviz yeşil yapraklı sebzeler arasında antioksidandan görevi gören özelliğe sahip. Yapısında olan potasyum, manganez, sodyum gibi çok sayıda mineral kerevize olan ilgiyi arttırmakta. A ve K vitamini açısından da oldukça zengin. Bu yüzden haftanın bir günün kerevize ayırabilirsiniz.

Kereviz mucizesi sofralarımızda
HAYAT
Kereviz mucizesi sofralarımızda

Kerevizin faydaları neler?

Vücutta böbrek üstü bezleri çalıştırarak sinir ve yorgunluğa iyi gelen kereviz, kanı pisliklerden arındırarak yüz bölgesi başta olmak üzere vücutta çıkan sivilcelerin giderilmesine de fayda sağlıyor.

Karaciğer şişliğini gideren kereviz, organın yorgunluğunu da alıyor.

Sarılığın giderilmesinde de önemli rol oynayan kereviz, böbreklerin aktif olarak çalışmasını sağlıyor ve fazla suyu dışarı atıyor.

Böbreklerde yer edinen kum ve taşı döküyor.

Ayrıca kilo problemi olan bireylerin de yemek menülerinde özellikle seçtiği kereviz zayıflamada yardımcı oluyor.

Zayıflattığı söylenen kereviz sapına yoğun talep
EKONOMİ
Zayıflattığı söylenen kereviz sapına yoğun talep

Kereviz nelere iyi gelir?

Hem ucuz, hem de her derde deva bir besin olan kereviz hücre hasarını onarıyor. Rafine ve işleme tabi tutulmuş besinlerin vücudumuzda oluşturduğu hasarı onaran kereviz, pek çok hastalığa karşı koruyucu ve tedaviyi destekleyici özelliklere sahip bir besin. Kereviz ayrıca inflamasyonu düşürücü, kan basıncını dengeleyici, kanser riskini azaltıcı ve yaşla birlikte ilerleyen görme kaybına da iyi geliyor.

Haftanın lezzeti: Kerevizli ıspanaklı taze çorba
HAYAT
Haftanın lezzeti: Kerevizli ıspanaklı taze çorba

Yarım litresi kronik hastalıkları bitiriyor
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Kronik hastalığı olan binlerce insanın, sabah aç karnına yaklaşık olarak 500 ml içtiği kereviz suyu ile sağlıklarını iyileştirdiklerini söylüyor.
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Ispanak, maydanoz, elma gibi karışık juiceler da faydalı olsa da kereviz suyunu tek içmek önemli, çünkü tüm gün yediklerinizin sindirimini destekliyor.
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Kereviz suyunun, otoimmün hastalık olarak gösterilen tüm durumlarda iyileştirici etkisi bulunuyor. Haşimato tiroiditi, migren, çölyak, ırritabl bağırsak sendromu, reflü, baş dönmesi, kabızlık, enerji yoksunluğu, vertigo, diyabet, sedef, egzema, akne gibi cilt hastalıkları, fibromiyalji vb.
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Kereviz sapı suyu içenler sindirim sisteminde rahatlama görüyor. Hazımsızlık, şişkinlik ve reflüye iyi gelen kereviz suyu, sabah aç karnına içildiği zaman sindiriminize destek oluyor.
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İlk etapta 500 ml içmek sizi zorlarsa, miktarını zamanla arttırabilirsiniz. Organik olanları tercih etmeyi unutmayın. Tadına alışamazsanız salatalık veya elma da kullanabiliyorsunuz fakat önerilen, başka sebze ya da meyve olmadan sade halini içmektir. Çünkü en yüksek fayda sade halindedir.
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1 demet kereviz sapını katı meyve sıkacağından geçiriyorsunuz, hepsi bu.
Yarım litresi kronik hastalıkları bitiriyor
"İnsanlar, kereviz suyunun tüm güçlü iyileştirici özelliklerini bilselerdi, mucizevi bir süper yiyecek olarak kerevize saygı duyarlardı" diyor Anthony William. William'ın sözünü destekleyen Diyetisyen Fulya Bozdemir ise kerevizin kronik hastalıklara şifa olduğunu söylüyor.


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