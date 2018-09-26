Hayat Kestane Karası hastalıklarına karşı önleminizi alın
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'Kestane Karası' hastalıklarına karşı önleminizi alın

Kestane Karası Fırtınası'nın etkili olduğu şu günlerde havalar hastalıklara davetiye çıkarıyor. Havaların birden bire soğumasıyla hastalıkların baş gösterebileceğini belirten uzmanlar vatandaşları önlem almaları konusunda uyarıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırtınalı ve rüzgarlı havalar soğuk algınlığı ve gribal hastalıklara yol açıyor.
Fırtınalı ve rüzgarlı havalar soğuk algınlığı ve gribal hastalıklara yol açıyor.

Aniden kışa giriş yaptığımız şu günlerde Kestane Karası Fırtınası etkili oluyor. Kışa hazırlıksız yakalanan milyonlarca vatandaş bu durumla nasıl baş edeceğini bilemezken uzmanlar, hava sıcaklığının daha da düşeceğini belirterek, olası hastalıklara karşı hazırlıklı olun uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle hava sıcaklıklarında ani ve hissedilir değişimlerin sağlık sorunları meydana getirebileceğini belirterek, hastalıklara karşı önlem almak için neler yapılabileceği konusunda önerilerde bulundu.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, Kestane Karası Fırtınası'nın yol açabileceği hastalıklar ve korunma yolları hakkında şunları söyledi:

Soğuk algınlığına dikkat

Rüzgarlı, fırtınalı, yağmurlu ve soğuk havalarda gribal enfeksiyonlara dikkat çeken Dr. Özlem Kaplan, uzun süre fırtınalı ve rüzgarlı havaya maruz kalmanın soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara sebep olduğunu söyledi.

Camları kapatmak hasta ediyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dr. Özlem Kaplan, “Genelde ev ya da ofis ortamında rüzgarlı ve soğuk havalarda camlar kapatılıp, ortamın ısısının yükseltilmesi sağlanıyor. Ancak bu tür kapalı yerlerde mikroplar çok kolay bir şekilde yayılabilir. Soğuk havalarda çok kapalı ve sıcak ortamların tercih edilmesi, solunum mukoza hücre zarlarının kurumasına neden olarak virüslerin vücuda girişini kolaylaştırır. Bu da grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıkları beraberinde getirir” dedi.

Kestane Karası Fırtınası yüz felci yapmasın

Bunun yanında rüzgarlı havada uzun süre durmanın yüz felci riskini de getirebileceğine dikkat çeken Uz. Dr. Kaplan, “Arabalarında gidenlerin de bu tür fırtınalı havalarda camlarını açmamaları gerekir. Yüz felcini önlemek için uzun süre soğuğa ve rüzgara maruz kalınmamalıdır. Eğer kalındıysa, yüz simetrisinde değişiklik ve his kaybı mevcutsa bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır” şeklinde konuştu.

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Ruhu da olumsuz etkiliyor

Şiddetli poyraz ve lodosun, ruhsal açıdan da olumsuz etkileri olabileceğine değinen Uz. Dr Özlem Kaplan, “Kapalı, rüzgarlı, fırtınalı ve soğuk havaların çalışma gücünü kıran, iş gücü kayıplarına neden olduğu, hormonal dengeleri olumsuz olarak etkilediği biliniyor. Rüzgarlı ve fırtınalı havalar baş ağrılarını tetikleyebilir. Fırtınalı havalar bazı bireylerde uyku hali, bazı bireylerde uykusuzluk halini sağlayabilir. Yorgunluk, depresif ruh haline de sebep olduğu görülür. Ancak bu herkeste aynı değildir. Bazı bireyler rüzgardan bu anlamda etkilenmemekte aksine bu tür fırtınalı havalar onlar üzerinde olumlu olabilir” diye konuştu.

Rüzgarda vücut ısınızı koruyun

Soğuk ve rüzgarlı havalarda hava ısısı düştüğünde vücut ısısının da düştüğünün altını çizen Dr. Kaplan, “Bireyler kendilerini iyi koruyamadığı için burun akıntısıyla başlayan tabloların devamı soğuk algınlığı ve grip hastalıklarını getirebilir. Bu nedenle hava ısısıyla vücut ısısını dengeleyecek biçimde giyinmek hastalıklardan korunmanın bir yoludur” dedi.

Hastalıklardan korunma yolları

Dr Özlem Kaplan, Kestane Karası Fırtınası'nda hastalıklardan korunmanın yollarını şöyle anlattı:

- Lahana gibi kat kat giyinmek, ortam ısısına göre kıyafetleri çıkararak ya da giyinerek vücudun ısısının dengelenmesi sağlanabilir.

- İçlik ya da atlet giyinin. Bu sizi böbrek hastalıkları ve soğuk algınlığına karşı korur.

- Rüzgarlı havalarda bere kullanmak sinüzitten korur.

- Fırtınalı ve rüzgarlı havalarda boyun bölgesi sıcak tutulmalıdır. Bunun için atkı, şal ya da fulardan faydalanabilirsiniz.

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- Kıyafetlerinizin pamuklu kumaşlardan olmasına dikkat edin. Bu teri emer, vücut ısısını dengede tutar.

- El temizliğine dikkat edin. Gün içinde sık sık, dışarıdan eve gelince, yemek öncesi ve sonrasında ellerinizi yıkayın

- Toplu taşıma araçlarında yanınızda kağıt mendil bulundurun.

- Sağlıklı beslenin. Kişi dengeli ve sağlıklı beslenmezse bağışıklığı düşecek etrafta da bu kadar mikrop varken hastalıklara açık hale gelecektir.

- Grip aşısı olun

- Ayrıca 50 yaş üzeri kronik akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, diyabeti ve kalp hastalığı olanlar yani bağışıklığı bir şekilde baskılanmış kişilerin de zatürre aşısını mutlaka yaptırması gerekir.

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