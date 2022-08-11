Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran Eren Bülbül sorusu: Kenan İmirzalıoğlu'nun boğazı düğümlendi Bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de şehit edilmesinin üzerinden tam 5 yıl geçen Eren Bülbül hakkında çıkan soru sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve ekranları başındaki milyonlarca vatandaşı duygulandırdı. Soruyu sorduğu anlarda sesi titreyen gözleri dolan İmirzalıoğlu, Eren için "15 yaşında o cana kıydılar hepimizin kalbini yaktılar" diye konuştu.

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