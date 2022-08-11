Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran Eren Bülbül sorusu: Kenan İmirzalıoğlu'nun boğazı düğümlendi
Bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de şehit edilmesinin üzerinden tam 5 yıl geçen Eren Bülbül hakkında çıkan soru sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve ekranları başındaki milyonlarca vatandaşı duygulandırdı. Soruyu sorduğu anlarda sesi titreyen gözleri dolan İmirzalıoğlu, Eren için "15 yaşında o cana kıydılar hepimizin kalbini yaktılar" diye konuştu.
Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması programına Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül hakkında sorulan soru damga vurdu.
Yarışmacı Şevval Gürsoy'a 100 bin TL değerindeki "PKK'lı teröristlerce 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül yaşasaydı bugün kaç yaşında olacaktı?" sorusu soruldu.
Soruyu okurken sesi titreyen sunucu Kenan İmirzalıoğlu daha sonrasında duygusal anlar yaşadı. Gözlerinin dolduğu görülen İmirzalıoğlu, "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar. Hepimizin kalbini yaktılar" ifadelerini kullandı.
Beş yıl önce daha 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül bugün yaşasaydı 20 yaşında olacaktı. Çift cevap hakkını kullanan yarışmacı Gürsoy ise soruyu doğru bilemeyerek yarışmaya veda etti.