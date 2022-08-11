Hayat Kim Milyoner Olmak İsterde duygulandıran Eren Bülbül sorusu Kenan İmirzalıoğlunun boğazı düğümlendi
TELEVİZYON

Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran Eren Bülbül sorusu: Kenan İmirzalıoğlu'nun boğazı düğümlendi

Bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de şehit edilmesinin üzerinden tam 5 yıl geçen Eren Bülbül hakkında çıkan soru sunucu Kenan İmirzalıoğlu ve ekranları başındaki milyonlarca vatandaşı duygulandırdı. Soruyu sorduğu anlarda sesi titreyen gözleri dolan İmirzalıoğlu, Eren için "15 yaşında o cana kıydılar hepimizin kalbini yaktılar" diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kim Milyoner Olmak İsterde duygulandıran Eren Bülbül sorusu: Kenan İmirzalıoğlunun boğazı düğümlendi
Kenan İmirzalıoğlu - Eren Bülbül

Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması programına Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül hakkında sorulan soru damga vurdu.

Yarışmacı Şevval Gürsoy'a 100 bin TL değerindeki "PKK'lı teröristlerce 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül yaşasaydı bugün kaç yaşında olacaktı?" sorusu soruldu.

Soruyu okurken sesi titreyen sunucu Kenan İmirzalıoğlu daha sonrasında duygusal anlar yaşadı. Gözlerinin dolduğu görülen İmirzalıoğlu, "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar. Hepimizin kalbini yaktılar" ifadelerini kullandı.

Beş yıl önce daha 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül bugün yaşasaydı 20 yaşında olacaktı. Çift cevap hakkını kullanan yarışmacı Gürsoy ise soruyu doğru bilemeyerek yarışmaya veda etti.

Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı: Şehadetinden saatler önce şehit edildiği yerde!
FOTOĞRAF 13
Title
Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu.
Title
Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.
Title
Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde, son çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı.
Title
Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği belirtildi.
Title
Fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü.
Title
Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olmadı.
Title
'KOKUN GELECEK Mİ BANA?'<br><br>Şehit oğlunun kabri başından ayrılmayan ve oğlunun son fotoğrafını öpen Ayşe Bülbül, \"Annen kurban olsun sana. Yayladaki okul çantanda kıyafetini buldum.
Title
Okul çantanın dibi yırtık, sürgüleri kopmuş oğlum. Güzel evladımı böyle toprağa verdim.
Title
Annen, gülen yüzüne kurban olsun. Eren, 'Anne beni bırakma' diyordun. Hakkını helal et oğlum. Kokun gelecek mi bana? Eren'im ne zaman kavuşacağız?\" diyerek gözyaşı döktü.
Title
İşte Eren Bülbül'ün şehadetinden saatler önce şehit olduğu yerdeki son fotoğrafı...
Title
Title
Title
Eren Bülbül'ün yürek burkan son fotoğrafı: Şehadetinden saatler önce şehit edildiği yerde!
Trabzon'un Maçka ilçesinde, PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül'ün (15) son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü.


Kendisini sokan yılana bakın ne yaptı

Kendisini sokan yılana bakın ne yaptı

​Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor.
Sadece adı biliniyor

Sadece adı biliniyor

Meçhul askere mezarlık görevlisi sahip çıktı.
KPSS soruşturmasında yeni gelişme

​Soru havuzu değişiyor

​Kritik tarihi verdi

​Deterjan Pazarı için dolandırıcılık iddiası.

​Yerini kimse bilmiyordu: Dağların arasında bulundu.

Bedelini ödemeye hazır olun

Bakan Dönmez: Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var.
ABD'ye suikast uyarısı

ABD'ye suikast uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Tamamen hayal ürünü.

​İkinci Çernobil felaketini Erdoğan önleyebilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.