Kışın vazgeçilmez lezzeti: Kestane

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Kestane.
Mevsimin güzellerinden biri de kestanedir. Kış akşamlarını lezzetlendiren kestanenin de tarihi, birçok bereketli bitki gibi oldukça eskiye uzanıyor. Anadolu özellikle buğdayın yetişmediği yerlerde unuyla ekmek yapılan kestanenin de ana vatanlarından biri.
Tarih, Lidyalıların kestaneyi çok severek tükettiklerini, birçok diyara kestanenin Lidya’dan gittiğini ve bu yüzden kestaneye “Lidya elması” dendiğini yazar. Bu bölgede kestane taş devrinden beri insanların tükettiği bir besindir. Özellikle buğdayın yetişmediği, az bulunduğu yerlerde kestane karbonhidrat ihtiyacını karşıladığı ve unundan ekmek yapıldığı için ağacına “ekmek ağacı” da denmiş. Sadece karbonhidrat açısından değil, içerdiği vitamin ve mineraller bakımından da oldukça besleyici, faydalı bir besindir kestane. Şaşırtıcı olacak belki ama 100 gramında 40 miligram yani neredeyse eşit ölçüdeki bir limon kadar çok C vitamini bulundurur. Doğu Karadeniz’den Ege’ye doğru Anadolu’da onun üzerinde kestane çeşidi yetişir. Damak tadına göre her biri ayrı lezzetli bu kestanelerin en bilindikleri Bursa, Aydın, Kastamonu, Sinop kestaneleri. Kestane saray mutfağında pilavların, et yemeklerinin içinde yer bulurken, günümüz modern mutfağında muhallebiden kremaya onlarca tarifle sofralara konuk oluyor. Nötr, işlenebilir tadı sayesinde salatadan tatlıya, her şeye yakışan kestaneyle biz de bugün birkaç tarif deneyelim ister misiniz? Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.
Bir tencerede kestaneleri 10 dakika haşlayıp kabuklarını soyalım. Kestaneyi süt ve şekerle iyice püre olana kadar haşlayalım. Kıvam alan kestaneli sütün altını kapatıp krema, vanilya ve tereyağını ilave edelim. Hepsini blenderdan geçirelim ve 20 dakika buzdolabında dinlendirelim. Daha sonra kaselere pay edip üzerine çikolata rendesi ilave ederek servise alalım. Afiyet olsun.
Fırını 180 derecede ısıtıp kalıbımızı yağlayalım Kızılcıkları ılık suda ıslatalım. Un, şeker, kabartma tozu, kakao ve tuzu iyice karıştıralım. Ayrı bir kapta zeytinyağı, süt , bal ve yumurtayı çırpalım. Sıvı karışımı, unlu karışımla iyice karıştıralım. Süzdüğümüz kızılcık ve kuru üzümlerin, ceviz ve antep fıstıklarının yarısını hamura karıştıralım. Hamuru kalıba dökelim ve üzerine kalan kuru meyve ve kuru yemişleri serpelim. Yarım saat pişirelim. Çıkardığımızda üzerine biraz bal, pudra şekeri ve kakao serpelim. 15 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servise alalım. Afiyet olsun.