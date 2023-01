Kışın vazgeçilmez lezzeti: Kestane

Tarih, Lidyalıların kestaneyi çok severek tükettiklerini, birçok diyara kestanenin Lidya’dan gittiğini ve bu yüzden kestaneye “Lidya elması” dendiğini yazar. Bu bölgede kestane taş devrinden beri insanların tükettiği bir besindir. Özellikle buğdayın yetişmediği, az bulunduğu yerlerde kestane karbonhidrat ihtiyacını karşıladığı ve unundan ekmek yapıldığı için ağacına “ekmek ağacı” da denmiş. Sadece karbonhidrat açısından değil, içerdiği vitamin ve mineraller bakımından da oldukça besleyici, faydalı bir besindir kestane. Şaşırtıcı olacak belki ama 100 gramında 40 miligram yani neredeyse eşit ölçüdeki bir limon kadar çok C vitamini bulundurur. Doğu Karadeniz’den Ege’ye doğru Anadolu’da onun üzerinde kestane çeşidi yetişir. Damak tadına göre her biri ayrı lezzetli bu kestanelerin en bilindikleri Bursa, Aydın, Kastamonu, Sinop kestaneleri. Kestane saray mutfağında pilavların, et yemeklerinin içinde yer bulurken, günümüz modern mutfağında muhallebiden kremaya onlarca tarifle sofralara konuk oluyor. Nötr, işlenebilir tadı sayesinde salatadan tatlıya, her şeye yakışan kestaneyle biz de bugün birkaç tarif deneyelim ister misiniz? Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.