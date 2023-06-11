Kitabın izinde bir dergi

Okur kitap dergisinin, 31. sayısında 164 eser inceleniyor. Yayın yönetmenliğini M. Lütfi Arslan ’ın yaptığı derginin dosya konusu benim yabancı olduğum bir alanla alâkalı: Dijitalleşme çağında booktuber ve bookstagramlar. Sunuş yazısında ‘yapay zeka’yı ele alan editör Yusuf Temizcan , “Yapay zeka çağında metin yazarlığı, hikaye anlatma becerisi; ayrıca çeviri, metin düzeltme işleri ters yüz olacak gibi görünüyor” tespitini yapıyor. Dergide açılışı Rabia Elif Ateş’in hazırladığı Kitap Haberleri ’yle yapıyoruz. Peşinden Mustafa Çiftçi’nin Kütüphaneci Dediğin Böyle Olmalı başlıklı metni geliyor. Abdullah Harmancı, Zübeyde Andıç ve Zeynep Sayman’ın kitaplarını değerlendirmiş. Söyleşiler, Resul Açıkel ve Yusuf Selman İnanç ’la yapılmış. Çocuk edebiyatı sayfalarını Ayşe Saliha Emon yönetiyor. Ercan Yılmaz, İyi Yürekli Kağıt yazılarını sürdürüyor. Rumeysa Betül Tuncay’ın hazırladığı Tahlil sayfasında Açık Ufuk kitabı konuşuluyor. Bunların yanısıra Keşif, Eleştiri, Fragmanlar, Yoldaki Kitaplar, Keşke Çevrilse, Hatırat Kitaplığı, Kitabın Ortasından ve Tarih Kitaplığı isimli bölüm ve köşeler de okuyucuları bekliyor. Bu sayıya katkı veren diğer isimler, Ali Görkem Userin, Sevde Yaşar Çimen, Erkan Şimşek, Gurbet Lüy, Büşra Tümkaya, Cemile Rümeysa Mehani, Feride Özge Yılmaz, Hatice Cenkış Becerik, Büşra Bağdat, Mehmet Akif Öztürk, Vildan Kınalı, S. Bilgehan Eren, Yasemin Karahüseyin, Rabia Elif Ateş, Can Ahmet Çelik, Mustafa Diker, Samed Koçyiğit, Hatice Şahin, Rabia Karzan, Sümeyye Çiftçi, Ender Ekim, Duygu Oğuz Acıbucu, Yasemin Ünal ve Yusuf Turan Günaydın.

Okur’a, 0 212 671 07 00 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

*Yeni ve eski sayılarını Dergilik’e ulaştıran Aşkar, Çare, Çelebi, Edebiyat Ortamı, Genç, Kardelen, Kayıp Kayıt, Okur, Olağan, Post Öykü, Sabitfikir, Şiar, Türk Dili, Yedi İklim ve Yitiksöz’ün yetkililerine teşekkür ediyorum. Yeni sayıları bekliyorum.

*Dergilerimiz arasında çok müstesna bir yeri olan İzdiham’ın eski sayılarını tedarik etmek için Seda Nur Bilici’ye başvurmuştum. Sağolsun, ricamı kırmayarak 10’dan fazla -eski sayı- dergiyi Dergilik için gönderdi. Bu nazik davranışı için Bilici'ye çok teşekkür ediyor, rahmetli Bülent Parlak’a dualar gönderiyorum. İzdiham’ı yeniden raflarda görmek ne güzel olur.

Okur’dan:

*Bu ayın alıntısı Abdullah Harmancı’nın ‘İnceleme’sinden:

İçsel anlatım denemeleri sanırım miadını doldurdu. Öykünün de doğasına uygun olacak şekilde, başkasına yönelen, her zaman sanattan daha ilginç olan hayatın sürprizlerinden beslenen hikayelerin öyküleştirilmesinin edebiyatımız için bir açılım olacağını düşünüyorum.

4 soru Orhan Tepebaş

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Edebiyata ilgi duymam dergilerle başladı. Yavrutürk çocuk dergisi ve Tarkan dergisinin yeni sayılarını büyük bir merakla beklerdim. Daha sonra bu merak Dergâh dergisine yöneldi. Belli dergileri sürekli izlediğimi söyleyebilirim.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Kapanmadan ya da ara vermeden önce Dergâh’ı takip ediyordum. Hece, Edebiyat Ortamı, Kayıp Kayıt, Söğüt ve Millî Mecmua yakından takip ettiğim dergiler.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Şiar dergisine Anna Ahmatova üzerine bir yazı ve son şiirimi gönderdim. Ondan önce sanırım Hece dergisinin şubat sayısında İbrahim Yolalan üzerine geniş oylumlu bir yazı yazmıştım.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Doğu-Batı dergisinin “Batı Şiiri-I ve Batı Şiiri-II” sayıları gayet güzel hazırlanmış arşivlik sayılar olarak bana bir okuma bayramı hediye etti.

Şiar: Nasip oldukça...

İki ayda bir yayımlanan ve ‘nasip oldukça çıkan’ Şiar, edebiyat, muhabbet ve kültür dergisi. 46 sayıya ulaşan 56 sayfalık dergiyi Serap Kadıoğlu yönetiyor. Şair dostum Orhan Tepebaş’ın şiir editörü olduğu Şiar’ın arka kapağında Bahtiyar Aslan’ın Sesin de Hançer midir başlıklı şiiri var. Zemindeki fotoğraf, Turhan Muharrem Turhan’a ait. Şiarımız’da yaşadığımız acılardan bahisle, ... hayat biraz da ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide yürüme becerisi. İsmet Özel’in de (Bu ‘de’ fazlalık!) dediği gibi, “Ölüyoruz demek ki yaşanılacak.” diyor editör. Şiir ağırlıklı Şiar’ın şairleri, Hüseyin Akın, Serap Kadıoğlu, Hatip Çiçek, Sevde Yaşar Çimen, Salih Yıldırım, Vahdettin Oktay Beyazlı, Eray Akpınar, Neslihan Döne, Özlem Eylül Öz, Büşra Badeci, Cihat Barış, Sümeyye Dayan, Fatih Mehmet Özcan, Taha Tayyib Karaaslan, Mehmet Osmanoğlu, Zeynep Yıldırım, Ebrar Dumlu ve Ekrem Batak. Hüseyin Akın’ın şiirinden bir alıntı: Ben kek yaptım sen reflü şimdi nasıl olacak / Hayat öyle hoyrat ki sabret yandaki komşu / Sesimi sana mektup diye gönderiyorum / Niyetimi dil bilmez garipler okuyacak. İlk Eserler Söyleşisi’nde Zübeyde Andıç’ı görüyoruz. Hikâyeciyle Kuddusi Demir konuşmuş. Diğer yazılarda imzası olan isimler, Esma Polat, Yunus Laçin, Emine Uygun, Sevde yaşar Çimen, Recep Çelik, Ramazan Kayaoğlu, Hakan Osman Çaldağ, Fatih Can, Ahmet Yılmaz ve Müberra Zirve. Derginin sloganıyla bitireyim: Edebi şiar edinenler baş tacıdır.

Şiar’a, 0 532 585 22 77 No’lu telefondan ulaşılabilir.

857. Türk Dili

Genel yayın yönetmenliğini Yüksel Özgen’in yaptığı Türk Dili dergisi kararlı ve istikrarlı yürüyüşünü sürdürüyor. 857. sayının şairleri Mehmet S. Fidancı, Mehmet Aycı, Nazım Payam, Rıdvan Yıldız, Şükrü Erbaş ve Tarık Özcan. Hikâyeleriyle Mustafa Çiftci, Numan Keser, Özbek yazar Nazar Eşankul ve Sibel Oğuz bu sayıya katkı sunmuş. Eşankul’un çalışmasını Veli Savaş Yelok çevirmiş. Belgelik’te Mustafa Kemal Atatürk ve İsmail Habib Sevük’ü görüyoruz. 112 sayfalık dergide, Eleştiri/İnceleme’de bir yıl önce vefat eden Emine Işınsu var. Işınsu’yla ilgili yazılara, Yağmur Tunalı ve Konuralp Ercilasun imza atmış. Tayfun Haykır, İskender Öksüz ile ‘Işınsu’yu konuşmuş. Söyleşi fotoğraflarla desteklenmiş. Işınsu’ya rahmet diliyorum. Yazarın kendimden kendime’sini okumak lâzım. Abdullah Uçman hoca, Mehmed Emin’den Rıza Tevfik’e Dört Mektup’u kaleme almış. İsmail Karakurt, Mustafa Mete ve Kamil Büyüker’le dergicilik ve Çare dergisi hakkında konuşmuş. Türk Dili’ne yazılarıyla katkı veren diğer isimler, Bilgin Güngör, Nevzat Gözaydın, Dursun Ali Tökel, Abdullah Ezik, Dursun Yıldırım, Yusuf Turan Günaydın, Nurullah Çetin ve İdris Nebi Uysal.

Türk Dili’ne, 0 312 457 52 09 no’lu telefondan ulaşılabilir.







