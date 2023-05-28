DERGİLİK: Yitiksöz'de Maraş'tan haber var

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Değinmeler...
Hafta sonu. Sabah kahvaltıdan önce ufak bir yürüyüş. Fırın, sıcak ekmek veya simit. Belki gazete. “Döneyim artık” demeyin hemen. Dergi satan kitapçı veya büfe bulun. Bir dergi satın alın. Koltuğunuzun altına sıkıştırıp evin yolunu tutun. Kendinizi mutlu hissedeceksiniz!
*Zelzele, sevdiklerimizin yanısıra bizim için değeri olan mekânlara da zarar verdi. Dergiciliğiyle de bilinen merhum şair Bahaettin Karakoç’un ‘müze’ye dönüştürülen evi de bunlardan biri. Merkez Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi’ndeki ev, 6 Şubat’taki depremlerde ağır hasar aldı. Evde Karakoç’un binlerce kitabı, plaket ve ödülleri, bastonu, gözlüğü, daktilosu gibi birçok şey bulunuyordu.
yitiksöz: Kitap gibi dergi!
Duran Boz yönetiminde 16. sayısına ulaşan sanat, edebiyat ve düşünce dergisi yitiksöz, ‘kitap gibi’ yakıştırmasını hak eden bir dolulukta. İki ayda bir yayımlanan derginin kapağında Maraşlı şair ve ressam Bünyamin K.’nin (Küçükkürtül) şiiri ve çizimi var. Şöyle diyor şair: sanırım sıkıldı kırlar çimento tozundan. Arka kapaktaki fotoğraf da Yasin Mortaş’ın. “Maraş’tan Kara Haber Geldi” başlıklı Sunuş yazısının sonunda, zelzelede yitirdiğimiz edebiyatçılar Yaşar Alparslan, Ahmet Doğan İlbey, Recep Şükrü Göngör, Nihat Yücel, Oğuz Paköz, Ercan Kozanoğlu, Fahri Yılmaz, Fazlı Bayram, Ferhat Ağca, Abdülkadir Özkan, Mesut Akben, Ali Şanverdi, Fatma Vişne ve İdil Övgün Armut’u anıyor Duran Boz. Ben de bu kalem erbabına ve toprağa verdiğimiz onbinlerce cana rahmet diliyorum. 296 sayfalık yitiksöz, şiirlerle başlıyor. Ardından ‘zelzele’yle alakalı metinler geliyor. 138. sayfadan itibaren tekrar şiire geçiliyor. Dergide yeralan yaklaşık 35 şairin içinden Vefa Taşdelen, İbrahim Gökburun, Guzal Ismatova, Yunus Emre Altuntaş, Mehmet Aycı, İlhami Atmaca ve Mustafa Gök’ün şiirlerini kendime daha yakın buldum. 70’e yakın ismin öykü, deneme ve yazılarıyla katkı sunduğu yitiksöz’de yeralan siyah-beyaz fotoğraflar Hadi Mousavi imzasını taşıyor. Bu sayının söyleşileri Bahaettin Karakoç ve Mehmet Solak’la yapılmış. Yazımı bitirmeden arka kapağın içindeki Mustafa Kirenci kitabı tanıtımından bahsedeyim. Kitap, Sezai Karakoç ve Diriş’e dair: Bir Gülü Yetiştirmek İçin... Kahramanmaraş Belediyesi yayını. Hayırlı olsun!..
yitiksöz’e, yitiksoz@gmail.com e-posta adresinden ulaşılabilir.
yitiksöz’den:
Öyle perişan öyle yapayalnız / döküldünüz kanat kanat tüy tüy / hayır ola kuşlar / sizin de mi yıkıldı eviniz
beklerim her sabah / duymak için cıvıltınızı / medet umarım rüzgardan / getirsin gökyüzünü dolduran neşenizi
yeter artık gökleri deldiğimiz / gideceğimiz yere yakın olmak varken / ne diye kanatsız uçmaya kalkarız / ah ihmallerimiz.
Kitap dünyadan büyüktür
GENÇLERE VE ÇOCUKLARA
4 soru
İbrahim Yolalan
Evet kendi halinde bir dergi okuruyum ve bu iş çok zamanımı alıyor. Dergi okurluğu, okur olmanın ön şartlarından biridir diye düşünüyorum.
Hece, Aşkar, Kayıp Kayıt, Buzdokuz, Yitiksöz dergilerini düzenli olarak takip ediyorum. Dergâh dergisini de takip ediyordum ama maalesef yayınına ara verdi..
Son dönemde şiirlerimi Hece ve Kayıp Kayıt dergilerinde yayımlamaya çalışıyorum.
Aşkar dergisinde, İsmet Özel’in konferanslarının çözümlenmiş hallerinin yayımlanmasını, şiir ortamı için önemli bir katkı olarak görüyorum. Ayrıca Buzdokuz dergisinde Hayriye Ünal ve Atakan Yavuz’un yazı ve şiirlerini dikkat ile takip ediyor ve önemsiyorum. Hece dergisinin Şubat 2023 sayısındaki Osman Özbahçe’nin ‘molozya cumhuriyeti’ şiiri son dönemde okuduğum dikkat çekici şiirlerden biri oldu.