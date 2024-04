Kitap dünyasının anahtarı Paspartu’da

Katherine Rundell, Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız isimli kitabında yetişkinlerin bu alana neden ihtiyaç duyduğunu anlatıyor. Elbette çocuk edebiyatının kimilerince çok da ciddiye alınmadığının altını çizerek... Kitapta beni çok etkileyen bir alıntı var; Rundell’in aktardığı kadarıyla ünlü yazar Alan Garner’ın Where Shall We Run To? ( Nereye Koşacağız?) adlı hatıratıyla ilgili Guardian’da çıkan bir yazıda şöyle deniliyor: “O hiçbir zaman sadece çocuk kitapları yazarı olmadı. Öyle olamayacak kadar zengin, sıra dışı ve derin bir yazar.”