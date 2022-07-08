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Klon sitelere dikkat: Sahte çekiliş yapıp ödül veriyorlar

Kurban Bayramı nedeniyle internet alışverişleri artarken ‘klon’ siteler konusunda tüketiciler uyarıldı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma (SODİMER) Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, bu sitelerin sahte çekiliş ve ödüllerle ziyaretçileri tuzağa düşürdüğünü belirtti.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Klon sitelere dikkat: Sahte çekiliş yapıp ödül veriyorlar
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Kurban Bayramı nedeniyle internet alışverişleri artarken ‘klon’ siteler konusunda tüketiciler uyarıldı. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma (SODİMER) Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, bu sitelerin sahte çekiliş ve ödüllerle ziyaretçileri tuzağa düşürdüğünü belirtti.

Sosyal medyada klon sitelerin artması çok sayıda kullanıcı için tehlike oluşturuyor. Birçok kullanıcının bu tehlikeden etkilendiğini belirten Eraslan: “Son zamanlarda kişilerin dikkatini çekmek ve marka ismiyle ilişkilendirilen sahte ödül reklamları yayınlamak adına bazı sitelerin klon versiyonları yayınlanıyor. Bu siteler sahte çekilişler, ödüller vb. ile kullanıcıların kredi kartı hesaplarını, kişisel bilgilerini, kripto para cüzdanlarını çalıyor ve ayrıca çaldıkları hesaplar üzerinden de içeride bulunan takipçilere sahte haberler yayınlayarak onların da hesabını çalıyor” diye konuştu.

PARA İSTİYORLAR

Belirli yazılım servisleri sağlayan sitelerin de klon versiyonlarının yapıldığını, bu yazılımların sahte versiyonlarının oraya yüklendiğini belirten Eraslan, “Daha sonra bu yazılımları indiren kullanıcıların bilgisayarları tamamen ele geçiriliyor. Fidye yazılımları ile kullanıcılardan para isteniyor veya direkt olarak hesap kart bilgileri vb. bilgiler ele geçirilip üzerinden işlem yapılıyor” ifadelerini kullandı.

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