İnternet dolandırıcılığına karşı da 'zırh' getiriliyor: Dolandırıcı siteye anında erişim engeli
Tüketiciyi Koruma Kanun Teklifi'yle, vatandaşlara internet dolandırıcılığına karşı da 'zırh' getiriliyor. Yurt dışından yönetilen ve sahte gıda reklamlarıyla gündeme gelen sitelere fırsat verilmeyecek. Reklam Kurulu'nun alacağı kararla buralara erişim anında engellenebilecek.
Tüketici Kanunu'nda yapılacak değişikle dolandırıcı ürün reklamı yapan internet sitelerine de önlem getiriliyor. AK Parti milletvekilleri ve Ticaret Bakanlığı bürokratları, muhalefetin karşı çıktığı düzenlemenin perde arkasını anlattı.
YURT DIŞINDAKİ SİTELER KAPATILAMIYOR
Buna göre, post tefeciliği yapan ya da sahte bal ve takviye edici gıda gibi dolandırıcı ürün reklamı yapan sitelerin önemli bir kısmı yurt dışından yönetiliyor. Mahkemeler söz konusu sitelerle ilgili karar verse de yurt dışında olduğu için siteler kapatılamıyor, muhatap bulunamadığı için yaptırım da uygulanamıyor.
YENİ DÜZENLEMEYLE ERİŞİM ENGELLENECEK
Bundan dolayı da internet sitesi reklam vermeye devam ederek dolandırıcılık faaliyetlerini sürdürüyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte Reklam Kurulu, söz konusu siteler hakkında anında erişimin engellenmesi kararı verebilecek. Düzenlemeyle, hem vatandaşı koruyacak hem de kamunun tasarruf etmesini sağlayacak adımlar da atılıyor. Buna göre, yasal altyapıya kavuşturulan yenilenmiş ürünler kapsamında, cep telefonlarına bir yıl garanti verilecek.
Şu an 15 firmaya "yenileme merkezi" lisansı verildi, ayrıca lisanslama süreçleri devam ediyor. Bununla ikinci el piyasası regüle edilmesi öngörülüyor.