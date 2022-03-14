İnternet dolandırıcılığına karşı da 'zırh' getiriliyor: Dolandırıcı siteye anında erişim engeli

Tüketici Kanunu'nda yapılacak değişikle dolandırıcı ürün reklamı yapan internet sitelerine de önlem getiriliyor. AK Parti milletvekilleri ve Ticaret Bakanlığı bürokratları, muhalefetin karşı çıktığı düzenlemenin perde arkasını anlattı.

YURT DIŞINDAKİ SİTELER KAPATILAMIYOR

Buna göre, post tefeciliği yapan ya da sahte bal ve takviye edici gıda gibi dolandırıcı ürün reklamı yapan sitelerin önemli bir kısmı yurt dışından yönetiliyor. Mahkemeler söz konusu sitelerle ilgili karar verse de yurt dışında olduğu için siteler kapatılamıyor, muhatap bulunamadığı için yaptırım da uygulanamıyor.

YENİ DÜZENLEMEYLE ERİŞİM ENGELLENECEK

Bundan dolayı da internet sitesi reklam vermeye devam ederek dolandırıcılık faaliyetlerini sürdürüyor. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte Reklam Kurulu, söz konusu siteler hakkında anında erişimin engellenmesi kararı verebilecek. Düzenlemeyle, hem vatandaşı koruyacak hem de kamunun tasarruf etmesini sağlayacak adımlar da atılıyor. Buna göre, yasal altyapıya kavuşturulan yenilenmiş ürünler kapsamında, cep telefonlarına bir yıl garanti verilecek.

Şu an 15 firmaya "yenileme merkezi" lisansı verildi, ayrıca lisanslama süreçleri devam ediyor. Bununla ikinci el piyasası regüle edilmesi öngörülüyor.

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FOTOĞRAF 8 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medyadaki dolandırıcılığa karşı çalışma başlattı. Ofisin çevrimiçi mecralarda en çok kullanılan sekiz yöntemi paylaştı. Ofisten, \"Sosyal medyada karşılaştığınız bir teklif gerçek olmayacak kadar cazipse veya kredi kartı gibi kritik bilgileriniz isteniyorsa siber saldırganlar ile karşı karşıya olabilirsiniz\" uyarısı geldi. <br><br> İŞTE 8 YÖNTEM<br><br>Kredi tuzağı: Anında kredi çekebileceğiniz iddiasıyla kişisel bilgiler ve ön ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi. to varlık yatırım dolandırıcılığı: Paranızı kripto varlıklara yatırarak kâr edeceğinizi vadeden ve ödeme istenen yöntem. Sahte kurum hesapları: Kamu kurumlarının veya şirketlerin ismi kullanılarak açılan sahte hesaplardan paylaşılan linkler ile kredi kartı bilgilerinin çalındığı dolandırıcılık yöntemi.<br><br> Sahte arkadaş dolandırıcılığı: Arkadaşlık yoluyla güven kazanan dolandırıcıların kişisel bilgileri ele geçirdiği ve daha sonra para istediği dolandırıcılık yöntemi.<br><br> Piyango dolandırıcılığı: Ödül kazandığınızı söyleyen ve ödülü elde edebilmek için ödeme istenen yöntem.<br><br>Ücretli üyelik dolandırıcılığı: Uygun fiyata film veya müzik platformu üyeliği verme iddiasıyla ödeme istenen dolandırıcılık yöntemi. Sahte sosyal medya e-postaları: Sosyal medya platformlarının ismi ve arayüzü kullanılarak hazırlanan e-postalar ile kullanıcı adı ve şifrelerin ele geçirildiği dolandırıcılık yöntemi.<br><br>Düşük fiyatlı satış dolandırıcılığı: Özellikle elektronik eşyaların, piyasa fiyatının çok altında fiyatla satışa sunulduğu iddia edilen yöntem. Sosyal medyada en çok kullanılan sekiz tuzak: Teklif çok cazipse şüphe edin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi özellikle sosyal medya kanalları üzerinden en çok kullanılan dolandırıcılık yöntemlerini paylaştı. Ofisten, "Teklif çok cazipse şüphelenin" uyarısı da geldi.



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