Koku ân’da saklıdır ân kokuda

İnsanı birkaç dakikalığına da olsa bulunduğu ortama yabancılaştırabilecek bir duygudur koku. Burun sızlatır, göz doldurur. Şöyle bir gökyüzüne bakıp derin bir nefes aldıktan sonra dönersin şimdiki zamana. O an hatırladığın geçmişe dair mutlu bir an da olabilir veya hiç hatırlamak istemeyeceğin keyifsiz bir ortam da... Her ne his içinde olunursa olunsun, hatırlanan her koku iyisiyle kötüsüyle hüzünlendirir insanı. Çünkü koku ân’da saklıdır, ân da kokuda. Çocukluğuma dair tüm kokuları net hatırlarım. Teksas Tommiks sayfalarının, soba üzerinde kızarmış ekmeğin, portakal kabuklarının, çay bahçesindeki oraletin, giysi dolaplarındaki naftalinin, lavantanın, kışın ayazında soba bacalarının sokakları sardığı isin, yazın yaseminin, hanımelinin, yağan yağmurun, karın, beslenme sepetlerindeki haşlanmış yumurtanın, mahalle bakkalındaki leblebi tozunun, seyyar satıcı tablalarındaki lahmacunun, mutfakta kavrulan soğanın, mis gibi pişen kekin, dumanı tüten pidenin, icabında memleketimin kokusunu bile sanki o ân’da yaşıyormuş gibi çok hatırlarım. Herkesin kendine ait bir koku hafızası vardır ve bu hafıza insanoğluna bahşedilmiş paha biçilemez bir mucizedir.