Konsere geldim İslam’la tanıştım

Della Miles, sekiz yıl önce bir caz performansı sergilemek için İstanbul’a gelmiş. Bu ziyaret ile sanatçının hayatı tamamen değişmiş. İslamiyet ile Türkiye’de tanışan genç Amerikalı sanatçı, en çok Müslümanların davranışlarından etkilenmiş. Türk insanın içtenliği beni cezbetti diyen Miles, “Daha yolun başındayım. Müslüman olarak yaşamayı öğreniyorum. “ ifadelerini kullanıyor. O, hayatı boyunca hep müzik ile iç içe olmuş. ABD’nin Teksas şehrinde doğdu. Annesi kilisede piyano çalıyor ve koroyu yönetiyordu. Babası ise caz kulübünün sahibiydi. Miles, müziğin içine doğdu. Lise yıllarında kız kardeşiyle birlikte gece kulüplerinde sahneye çıkmaya başladı. Üniversitede ceza hukuku eğitimi aldı ancak müzisyenliğe olan ilgisi ağır bastı. BU nedenle şehir değiştirdi ve Los Angelas’a taşındı.Michael Jackson’ın müzikali ‘Sisterella’daki baş karakter ‘Ella’yı canlandırması için kadroya alındı. Kısa sürede Los Angeles’ın en başarılı müzisyenlerinden biri oldu. Ella’daki başarısına hayran kalan Whitney Houston, onu kendi kadrosuna aldı. Dört yıl boyunca Whitney Houston’ın vokalistliğini yaptı. Ünlü yapımcı Barry Rosenthal, Della Miles’ı keşfetti ve ona albül çıkarma teklifi götürdü. Böylece ilk albümü ‘Uncivilized’ çıktı. Kendi şarkılarından oluşan albümü büyük bir ticari başarı elde edince diğer albümlerin de yolu açıldı. Sanatçının Uncivilized , Feel Alright, Della Miles , Follow Me The D-Tour ve All My Life ve Simple Days isimli albülmleri de ona büyük bir başarı getirdi. Birçok ülkede sayısız konser verid. Ancak son günlerdeki konserlerin de yeni bir gündemi var. O da Türkiye. Miles, hemen hemen her konserinde Türkiye’nin harika bir ülke olduğunu söylüyor. Biz de Della miles ile müziğini ve onu İslam ile tanıştıran yolculuğunu konuştuk.

 Müzik yolculuğunuz nasıl başladı?

Çocukluğumda başladı. Evimizde her zaman müzik vardı. Annem kilisede piyano çalardı ve kilise korosunu yönetirdi. Babamın ise bir caz kulübü vardı.

MÜZİĞİM KİMLİĞİM

 Kendi müziğinizi nasıl tanımlarsınız?

Müziğim yıllar içinde yaşam deneyimlerimle birlikte değişti. Ancak, kalbimde hiç değişmeyen hikayeleri anlatmaya çalışma çabam ise değişmedi.

 Aynı zamanda bir söz yazarısınız. Size en çok ne ilham veriyor?

Bir şarkı yazarı olarak çok sayıda şeyden ilham aldığımı söyleyebilirim. Buun başında ailem geliyor. Arkadaşlarımın da üzerimde etkisi oluyor. Bazen ise bir kafede oturup insanları izlemek bile iiçmde birşeylerin hareketlenmesine sebep oluyor. Tüm bunları ilham kaynağım olarak söyleyebilirim.

 Amerikan kültürünün size kattıkları ve götürdükleri nelerdir?

Amerikalı olmanın bana ne getirdiğini bilmiyorum. Çünkü bu kültürde doğdum ve bu kültürde yaşıyorum. Ailemdeki herkes orada yaşıyor.

 ABD Başkanı Donald Trump hakkında neler söylersiniz?

ABD hakkında politik olaylara girmeyeceğim. Türkiye’yi her ne kadar sevsem de günün sonunda ABD’li olduğumun bilincindeyim. Ailemdeki herkes orada yaşıyor. Ama günün sonunda ABD’liyim ve ABD’li olmakla gurur duyuyorum.

 İslamiyeti seçmeden önce Müslümanlar hakkında neler biliyordunuz?

İslamiyet’i ABD’de değil Allah’ın takdiriyle öğrendim. Fazla bir şey bilmiyordum ve hala öğrenmeye çalışıyorum. Müslüman olmam da bir plan dahilinde değildi. Türkiye’ye geldiğim zamandan beri olan bir gelişimdi. Müslüman olan birçok insanın hareketleri, yaşamları ve gördüğüm şeylerden etkilendim.

 Mülteciler ile ilgili çalışmalarınız olacak mı?

Yardım etme fırsatım olursa hiç kuşkusuz elimden gelenin en iyisini yapacağım.

BENİ İNSANLAR CEZBETTİ

 Türkiye’nin hangi özellikleri cezbetti?

Sekiz yıl önce bir caz kulübünde performans sergilemek için Türkiye’ye davet edildim. Ancak bu ziyaret bir süre sonra müzikten daha fazlası olmaya başladı. Gelmeden önce bu ülke hakkında hiç bilgi sahibi değildim. Türkiye’de beni en çok insanlar cezbetti. İçtenliklerinden çok etkilendim. İlk önce Türkiye’de yaşama fikrim yoktu. her ziyaretimde insanları daha iyi tanımaya başladım. Bu içten insanların ülkesinde de yaşamanın güzel olabileceğine karar verdim. Şimdi bunu ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyorum.

 İstanbul’da en çok neyi sevdiniz?

Bu şehir çok büyüleci ve herşeyi ile sevdim. Ancak hayat o kadar hızlı akıyor ki yavaş olmak imkansız.

 Bundan sonraki hedefleriniz nedir?

Geçmişte güçlü bir network oluşturmak konusunda çok şanslı değildim. Bu konuya yoğunlaşmayı hedefliyorum. Diğer yandan Türkiye’de insanlara yardım etmek ve hayatın içinde olmak istiyorum. Müziğimi Türk insanına ulaştırmak için, Türkçe öğrenmek yakın zamandaki hedeflerim arasında diyebilirim. Her şeyden önce Türkçeyi öğrenmem gerek.

 Önümüzdeki dönemlerdeki konser programanızı öğrenebilir miyiz?

Şu an Avrupa turnesi ile çok meşgülüm. Önümüzdeki dönemlerde hem İngilizce hem de Türkçe bir single çıkaracağım. İşim nedeniyle sürekli yurt dışında oluyorum. Bu nedenle Türkiye’de tam zamanlı yaşamıyorum ama en kaliteli zamanlarımı burada geçirdiğimi söyleyebilirim.

Türkçe şarkı söylemek istiyorum

Türkiye’deki müzik sektörü ABD, Almanya ya da dünyanın başka bir ülkesinin müzik sektöründen farklı değil. Elbette müzik türleri her yerde farklı ama endüstri hemen her yerde hemen hemen aynı özelliklere sahip. Bu nedenle zorlandığımı söyleyemem. En büyük sorunum İngilizce şarkı söylüyor olmam. En kısa zamanda Türkçe şarkılar söylemek istiyorum. Umarım bunu başarırım ve şarkılarım Türk dinleyicileri tarafından sevilir ve kabul görür.