Koronavirüsten çekinen vatandaş kan bağışı yapmayınca stoklar alarm vermeye başladı

Türkiye'nin 300 noktasında 7 gün 24 saat esasına göre bağış noktalarında ülkenin kan operasyonunu yürüten Türk Kızılay'ın kan stoğu alarm vermeye başladı.

Kızılay'ın bağış noktalarının pandemi döneminde insanlar tarafından hastane gibi düşünüldüğüne dikkati çeken Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Biz Adana merkezli 4 vilayette kan operasyonu yönetiyoruz. 83 hastanemizin oradaki ameliyatlarına ve kanamalı hastalarına kan ulaştırıyoruz. Günün sonunda bizim 1000-1200 ünite kanı buluyor olmamız ve oradaki hastaların hayata tutunmaları için kanı ulaştırıyor olmamız lazım. Ancak yaz dönemi ve pandeminin de etkisiyle bu rakam 800–900'lere düştü. Bunun normal seviyeye çıkması gerek. Vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını istiyoruz. Kızılay hastane değil, biz düzenli dezenfeksiyonun yapıldığı bağış noktalarındayız. Malum bu virüs kandan bulaşmıyor" diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı.

SEFERBERLİK ANLAYIŞIYLA BAĞIŞ YAPILMALI

Hastanelerde sürekli olarak kan ihtiyaçlarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Saygılı, şöyle konuştu:

"Bir taraftan doğumlar, kalp krizleri, ameliyatlar devam ediyor. Dolayısıyla kana ihtiyaç var. Pandemi döneminde de insanlarımız korkmadan, çekinmeden merkezlerimize gelip seferberlik anlayışı içerisinde, duyarlılık anlayışı içerisinde, toplumsal vatandaşlık bilinciyle Kızılay'a bağış yapmalı. Özellikle immün plazma ayrı bir şifa kaynağı. Covid- 19 geçirmiş, 14 gün karantinası bitmiş, sağlığına kavuşmuş, 14 ve 15'inci gün negatif raporlarını almış 19 ile 60 yaş arasındaki kıymetli hemşehrilerimiz plazma merkezlerimize gelerek 8 kez bağış yapabiliyorlar. 3 ay içinde ve 16 yurttaşımıza şifa olabiliyorlar. Bu çok erdemli bir davranış."

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Türk Kızılay'ı Türkiye'nin 300 noktasında 7 gün 24 saat esasına göre bağış noktalarında ülkenin kan operasyonunu yürütüyor.

'COVİD BAHANE OLMAMALI KAN HER SAAT LAZIM'

Kızılay'a 20'nci kan bağışını yaptığını dile getiren Ahmet Cumhur (46) ise pandemi nedeniyle kimsenin korkup çekinmemesi bağış yapmaları gerektiğini belirterek, "Bu pandemi döneminde herkes korkuyor çekiniyor belki ama kapı girişinden itibaren gerekli tedbirleri almışlar sıkıntı yok. Hatta ben kendime kızdım 1-2 aydır neden gelmiyorum diye. Covid ne zaman geçer bilmiyoruz ama kana hepimizin ihtiyacı var. Covid bahane olmamalı kan her gün her saat lazım" diye konuştu.

Kan bağışçısı Miraç Kara.

Kızılay'a ilk kez kan bağışlayan 19 yaşındaki Miraç Kara, "Daha önce kan vermek istedim ancak 18 yaşından küçük olduğum için veremedim. Şu an çok mutluyum. Dünyada yapılabilecek en güzel şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşının bunu yapması lazım ülkemize ve milletimize katkı bulunmalarını istiyorum" dedi.

FOTOĞRAF 8 mniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı geçen Ağustos ayında Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Manisa, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Uşak, Van ile Zonguldak da meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri ‘hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. İnternet sitesinde yer alan görüntülerde sürücülerin aşırı hızlı araç kullanmaları, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlik sonucu trafik kazalarına karıştıkları görüldü. Trafik Başkanlığı’nın Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin kaza verilerine göre ise yurt genelinde 682 ölümlü, 49 bin 16 yaralamalı, 57 bin 314 ise maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Toplamda 107 bin 12 kazanın meydana geldiği son 3 ayda 77 bin 331 kişi yaralanırken, 808 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kazalardan 39 bin 762’sinde otomobil, 14 bin 377’sinde motosiklet, 11 bin 418’inde ise kamyonetler yer aldı. Trafik Başkanlığı verilerine göre yine son 3 ay da en çok kaza meydana gelen iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya ve Mersin olurken, en az trafik kazası ise Iğdır, Ardahan ve Bayburt'ta meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı: Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek. Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri paylaşıp uyardı: 808 kişi hayatını kaybetti Ağustos ayında gerçekleşen ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri 'hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 3 ayda 682'si ölümlü olmak üzere 107 bin 12 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 77 bin 331 kişi yaralandı, 808 kişi ise hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Kütahya’da yaşayan evli Nihal Kehribar, marketlerden satın aldığı ev tarhanası ile makarnaların çoğunun tadını beğenmedi. Kendi işletmesini kurmaya karar veren Kehribar, Kütahya Kadın İş Geliştirme Merkezi'nde (KİŞGEM) açtığı tesisi büyütüp, tarhananın yanı sıra erişte de üreterek kendi işinin patronu oldu. Tarhana ve erişte üretimine un analizi ve un geliştirme gibi kolları da ekleyen Kehribar, yanında da 4 kadın çalıştırmaya başladı. ‘TARHANA DEĞİL SANKİ HAMUR ÇORBASI’ <br> <br> Evdeki alanın dar olması nedeniyle üretim yapmanın zor olduğunu, bu yüzden de dışarıdan tarhana aldıklarını söyleyen Nihal Kehribar, Birkaç defa aldık ama hiçbirinden memnun kalamadık. Tarhana ya salça ya da un kokuyordu. Sanki hamur çorbası yiyorduk. Biz niye yapmayalım diye düşündük... Kendi tarhanamızı kendimiz yapalım, hem insanlar da faydalansın istedik. Eşimle görüştüm, 'yaparız tabi ki' dedi. Birlikte bu işe başladık. Bu zamana kadar geldik. Eskiden evimizde nasıl yapıyorsak, annelerimizden nasıl gördüysek öyle yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz dedi. YILDA 20 TON ÜRETİYOR TÜRKİYE’YE PAZARLIYOR <BR> <BR> Tarhana üretimi devam ederken erişte yapmaya da başladıklarını söyleyen Kehribar, Yurtdışından bir tane makine getirttik. Erişteyi de yine eskiden nasıl yapılıyorsa öyle yapıyoruz. Ortalama yıllık 18-20 ton civarında bir üretim kapasitemiz var... Eşimle birlikte yola çıktık. Şu anda 4 tane çalışanımız ve bir tane pazarlamacımız var. Kütahya Belediyesi’nin İş Geliştirme Merkezi'nde başladık bu işe. Sağ olsun belediyemizin de çok destekleri oldu şeklinde konuştu. 'BU SAYEDE İŞ HAYATINA GİRDİM' <BR> <BR> Annesinden gördüğü gibi geleneksel tarzda tarhana ve erişte ürettiklerini ve müşterilerinden çok güzel dönüşler aldıklarını ifade eden Kehribar şunları söyledi: Staj için üniversiteden gelen arkadaşlarımız da oluyor. Onlara da burada bildiklerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Ürünlerimizi alan müşterimizin hepsi memnun. Pazarımız çok güzel. Çoğunlukla il dışına çalışıyoruz... Ürünlerimizi sürekli kargo yoluyla il dışına gönderiyoruz. Ben 41 yaşında bu işi yapmaya başladım. O zamana kadar ben de ev hanımıydım. Hiçbir zaman, hiçbir işe acaba, diyerek başlanmıyor. Ben tereddüt ettim ama korkmadım. Biz de kendi ayaklarımız üzerinde durabilir ve başarabiliriz. Çalışmak isteyen hiçbir kadın boş durmasın EŞİ DE DESTEK OLUYOR <BR> <BR> Eşine olabildiğince destek olmaya çalıştığını anlatan Mustafa Kehribar ise Eşim bana gelerek tarhana üretimi yapmak istediğini belirttiğinde elimden gelen desteği verdim. Eşimle birlikte KİŞGEM’de tarhana ve erişte üretimi ile un analiz ve un geliştirme işimizi bu noktaya getirdik dedi. Satın aldığı tarhanaları beğenmedi, kendine ait işletme kurdu Satın aldıklarını beğenmedi, kendine ait işletme kurdu: Yılda 20 ton üretip Türkiye'ye satıyor Kütahya'da satın aldığı ev tarhanası ve makarnaların çoğunun tadından memnun kalmayan Nihal Kehribar (45), iş hayatına atılarak, kendi işletmesini kurdu. Yanında çalıştırdığı 4 kadınla birlikte tarhananın yanı sıra erişte de üreten Kehribar, "Ortalama yıllık 18-20 ton civarında bir üretim kapasitemiz var. Eşimle birlikte yola çıktık. Şu anda 4 tane çalışanımız ve bir tane pazarlamacımız var" dedi.

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