Kovid-19'un yıkıcı etkilerine karşı: Sanatla iyileşiyorlar

​Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenen pek çok vatandaş deri, seramik, ahşap boyama gibi sanat dallarına yöneldi.

Kovid-19 salgınının yıkıcı etkileri sanat terapisiyle iyileşiyor. Salgında uzun süre evde kalan çocuk, yetişkin ve yaşlıların psikolojik anlamda etkilendiğine dikkat çeken uzmanlar, son dönemde deri, seramik, ebru, ahşap boyama gibi sanat dallarına yönelimin artığını söylüyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Moodist Sanat Terapi Polikliniği’nde 20’den fazla uzman, sanat terapisi uyguluyor.

TERAPİDEN HERKES YARARLANABİLİR

Bireysel ve grup halinde uygulanan sanat terapisinin son derece olumlu etki gösterdiğini belirten Psikolog, Sanat Terapisti İrem Bengü Yılmazcan, “İnsanlar kelimelere dökemediği duygu ve düşünceleri sanat aracılığıyla ifade etmeye başlıyor. Terapilerde boya, renkli kağıtlar, kurdele ve doğadan dönüştürülebilen malzemelerden yararlanılıyor. Burada amaç sanat yapmak değil, sanat psikoterapi için bir araç olarak kullanılıyor. Daha önce hiçbir sanat dalı ile ilgilenmemiş kişiler de bu terapiden yararlanabiliyor” dedi.

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SANAT FİLTRE OLUYOR

Terapi sürecinde ortaya çıkan sanat eserlerine dikkat çeken Yılmazcan, “Sanat eseri terapi odasına üçüncü bir unsur gibi katılıyor. Terapist ve danışan arasında adeta bir filtre işlevi görüyor. Danışanın kendi ile ilgili değil, sanat çalışması ile ilgili konuştuğunu düşünerek rahatlıyor. Bu sayede en zor konular bile rahatsızlık oluşmadan ele alınabiliyor. Danışanlar ortaya çıkan eserlerde saklı olan temayı hemen fark edemiyor. Terapistle birlikte esere bakıp soruları cevapladıkça, farklı pencereden bakmaya başlıyorlar” şeklinde konuştu.

HEKİMLER DE TERAPİ ALIYOR

Salgında uzun süre evde kalan vatandaşlarda depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, duygu durum dalgalanması gibi pek çok sorunun ortaya çıktığını belirten Caferağa Medresesi Deri Tasarımı ve Saraciye Eğitmeni Fatma Menteş “Uzmanlar bu sorunların aşılmasında sanat terapisinin iyileştirici gücünden yararlanıyor. Son 7-8 ayda Kovid-19 etkilerini aşmak için pek çok kişi iletişime geçerek deri dersine başvurdu. Ayrıca doktor ve sağlık çalışanları da izinli olduğu günlerde ders alarak, o günlerin yıkıcı etkilerini gidermeye çalışıyor. Sanatla haşır neşir olan hekimler, kendilerini daha iyi hissettiklerini söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

İrem Bengü Yılmazcan

PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ KAZANIYORLAR

Sanat terapisinin psikolojik bir rahatsızlık yaşayan kişilerin dışında da uygulandığını söyleyen Menteş, “Günlük yaşamda kendini daha iyi ifade etmek isteyenler, stresle boğuşan kişiler de bu terapiden yararlanabiliyor. Terapi insanlara duygusal çatışmalarla baş etmeyi, yaşadıkları durumlar karşısında ortaya çıkan kaygıyı, sosyal eksiklikleri gidererek problem çözebilme becerisi kazandırmayı hedefliyor” diye anlattı.

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Günlük stresle mücadele kolaylaşıyor

Geçmişte yaşanılan trajik bir olay sonucu veya büyük kayıplar sonucu travmaya bağlı konuşma güçlüğü, depresyon, otizm, mental gerilik , davranış bozukluğu, okula adaptasyonu, akran zorbalığı, duygu durum dalgalanmaları, psikotik bozukluk, fiziksel hastalıklar, alkol-madde-kumar bağımlılığı tedavisinde, anksiyete ve panik atak yaşayan bireylerde sanat terapisi uygulanıyor. Sanat terapisi günlük hayatta baş edilemeyen stresle mücadeleyi kolaylaştırıyor.