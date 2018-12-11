​Kudüs için çizdiler

Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci, Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki ödül töreninin açılışındaki konuşmasında, çalışmalarını 11 yıldır devam ettirdiklerini anlatarak, bir gün Kudüs özgür olduğunda Mescid-i Aksa'nın bahçesinde de toplantı gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Demirci, yarışma kararını aldıkları ilk günden itibaren dünyanın her yerinden başvuru geldiğini aktararak, "Dünyada 40 ülkeden 329 katılımcı, 788 eserle yani birden fazla eserle yarışmaya katıldı. Müslümanlar da Hristiyanlar da bize katılarak, hep birlikte Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı çizdik." dedi.

Gelecek nesillerin yarışmanın önemini 10 yıl sonra daha iyi anlayacaklarını aktaran Demirci, şöyle devam etti:

"Bugün Mescid-i Aksa'nın içerisinde yaşayan Kudüslü Müslümanların acısını sadece slogan atarak değil, sadece bağırarak değil, sanatçılar kalemleriyle çizdiler. Buradan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Hakikaten büyük bir aşk ve heyecanla çizdiler."

"Kudüs adına yapılan her alandaki mücadeleyi diri tutmalıyız"

TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da yarışmaya destek verenlere teşekkür ederek, "Kudüs bizim kutsalımız. Göğün yere en yakın avlusu. Efendimizin miraca yükseldiği mukaddes topraklarımız." diye konuştu.

Turan, karikatürlerde olduğu gibi Kudüs'ün bir gün özgürlüğüne kavuşacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bunun gerçeklemesinin temel yöntemi her alanda mücadeleyi sürdürmek ve diri tutmaktır. Sanat da bu yöntemlerin en başında gelen kısımdır. Dolayısıyla Kudüs üzerine şiir, çizgi, roman, hikaye her alanda yapılmış faaliyetlere, yapıtlara, konferanslara aralıksız devam etmeliyiz."

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"Kudüs geleceğe bırakmamız gereken bir miras"

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ise yarışmanın önemli bir etkinlik olduğuna işaret ederek, "Kudüs geçmişten aldığımız, geleceğe taşımamız gereken bir miras. Dolayısıyla bu önemi hissetmek, hissettirmek, kalplerde ve zihinlerde bir köprü inşa ettirmek misyonuna sahip olmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Aydın, bu misyonu gerçekleştirmek adına sanatın önemli bir araç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanatın aracılığıyla kalıcı etkisiyle böylesine önemli olan Kudüs değerini gönüllere ve hafızalara nakşetmek, ümmete Kudüs bilincini yaşatmak önemli bir iştir. İşte bu yarışma da bu anlamda önemli adımlardan biri."

Törende İnsan Hakları Merkezi'nden Avukat Hamza Kuteyne, slayt eşliğinde Kudüs'ün geçmişini ve bugün yaşanan sorunların başlangıcını anlatan sunum yaptı.

Ödüller

Yarışma kapsamında karikatüristler tarafından Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış ve şehir hayatı gibi konuları ele alınan 788 eser arasından, 30 karikatür finale kaldı.

Yarışmada 8 farklı kategoride verilen ödüllerde, birinciliğe İran'dan Mahmood Nazari, ikinciliğe Türkiye’den Önder Önerbay, üçüncülüğe ise Hindistan'dan Shibu Cheriapadath Balan değer görüldü.

Birinci olan eser İran'dan Mahmood Nazari'ye ait:

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İkincilik ödülü Türkiye'den Önder Önerbay'ın:

Üçüncülük ödülüne sahip olan eser Hindistan'dan Shibu Cheriapadath Balan'a ait:

"Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü"nü İran'dan Saeed Sadeghi, "2. Abdülhamid Han Özel Ödülü"nü Endonezya'dan Jitet Kustana, "Naci el- Ali Özel Ödülünü İran'dan Mahmood Nazari, "Necmettin Erbakan Özel Ödülü"nü Türkiye'den 12 yaşındaki Yiğit Baypınar, "Mirasımız Kudüs Özel Ödülü"ni ise Oğuz Gürel aldı.