Kulaktan al haberi: Çınlama deyip geçmeyin

Halk arasında ‘biri benden mi bahsediyor’ şeklinde yorumlanan kulak çınlamasını hafife almamak gerekiyor. Islık sesi, tıslama, rüzgar hatta zil sesi gibi kulak çınlama şekillerinin olduğuna işaret eden Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi’nden KBB Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Kalaycık Ertugay’a göre, bu çınlamalar işitme kaybı ve dengesizlik şikayetiyle birleştiğinde önemli sağlık sorunlarına yol açıyor.

Doç. Dr. Çiğdem nKalaycık Ertugay

İŞİME KAYBI KALICI OLUYOR

Bazı hastaların kulak çınlamasını kulaktan gelen ses yerine kafadan gelen ses olarak tanımladığını anlatan Ertugay, “Ani başlayan kulak çınlamasını göz ardı etmemek gerekiyor. Ani işitme kaybı son 3 gün içerisinde bir veya iki kulakta ani başlangıçlı iç kulak tipi işitme kaybı olarak tarif ediliyor. Bazı hastalarda ilk şikayet tek taraflı çınlama oluyor. Çınlama şikayeti çok şiddetli olduğunda, işitme kaybını baskılıyor. Hastalar tarafından atlanabilen bu durumda erken müdahale geciktiği için işitme kaybı kalıcı hale geliyor” diye konuştu.

KULAKLIKLA MÜZİK DİNLEMEYE DİKKAT

Gürültünün kulak üzerine olumsuz etkisi olduğunu da anlatan Ertugay, “Silah ve patlama sesi gibi çok yüksek bir sese aniden maruz kalmak, gürültülü iş yerlerinde çalışmak, kulaklık ile gürültülü müzik dinlemek gibi belirli bir seviyenin üzerinde gürültüye uzun süre maruz kalınması, iç kulaktaki duyu hücrelerine zarar vererek işitme kaybı ve kulak çınlaması şikayetine yol açabiliyor. Gençlerde çok sık gördüğümüz gün içerisinde saatlerce kulaklık ile gürültülü müzik dinlenmesini önermiyoruz” şeklinde konuştu.

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HASTALIK DEĞİL BELİRTİ!

Kulak çınlamasının bir hastalık değil, başka hastalıklara yönelik belirti olduğuna vurgu yapan Kalaycık, bu şikayeti olan kişilerin mutlaka Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanına başvurması gerektiğini söyledi. KBB uzmanları tarafından yapılacak inceleme ve endoskop ile geniz ve gırtlak muayenelerinin ardından, gerek görülürse hastalara odyolojik muayene de yapılabildiğini anlattı.

Dış kulak yolundaki kulak kiri, orta kulak enfeksiyonları, iç kulak kireçlenmesi, iç kulak tansiyonu gibi etkenlerin kulak çınlamasına yol açabileceğini söyleyen Ertugay, “İşitme siniri tümörleri, beyin sapı ve beynin işitme ile ilgili bölümlerini tutan her türlü nörolojik hastalıkta kulak çınlaması görülüyor. Ayrıca burun hastalıkları, geniz problemleri ve östaki tüpü bozuklukları da kulak çınlaması oluşuyor. Tiroid bezi hastalıkları, hormonal değişiklikler, kardiyolojik ve damarsal nedenler, kansızlık veya vitamin eksiklikleri, çene eklemi problemlerinde yine çınlama meydana geliyor” diye anlattı. Ertugay, kulak çınlamasının nedeninin bulunamadığı durumlarda ilaç tedavisi,manyetik dalga uygulaması, lazer uygulaması ile Tinnitus retraining therapy dediğimiz çınlamada baskılama yöntemleri tedavi yöntemlerinin uygulanabildiğini ifade etti.