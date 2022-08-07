​Sinüzit göze vuruyor: Hastalık hızla yayılıyor

Menenjit, beyin apsesi, beyin damarlarında tıkanıklık gibi pek çok tehlikeli hastalığa davetiye çıkaran sinüzit görme yetisini de olumsuz etkiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi’nden Prof. Dr. Abdullah Özkaya, tedavi edilmeyen sinüzitin körlüğe kadar götürebilen orbital selülit hastalığına neden olduğunu söyledi. Önemsenmeyen üst solunum yolu enfeksiyonlarının sinüzite yol açtığını anlatan Özkaya, “Tedavi edilmeyen sinüzit ise kronik farenjit, kronik bronşit, gastrit, reflü, menenjit, beyin apsesi, beyin damarlarında tıkanıklık ve orbital selülit gibi sorunları beraberinde getiriyor” diye konuştu.

HASTALIK GÖZE YAYILIYOR

Selülit genellikle periorbital ve orbital selülitin nedeni sıklıkla sinüzitin göze yayılması olarak tanımlanıyor. Daha nadir olarak göz kapağı iltihapları, göz yaralanmaları veya vücutta başka yerlerdeki iltihapların kan yoluyla göze ulaşması nedenleriyle de oluşabiliyor. Göz kapağı çevresindeki deri altı dokusunun sinüzit nedeniyle iltihaplanmasına periorbital selülit, göz küresinin çevresindeki yumuşak dokuların iltihaplanmasına ise orbital selülit deniyor.

Prof. Dr. nAbdullah Özkaya

ATEŞ DÜZEYİNE DİKKAT

Periorbital selülitin yetişkinlerle birlikte çocukları da etkilediğini anlatan Prof. Özkaya, “Göz çevresinde kızarıklık ve şişlik, gözün yakınında kesik, çizik ya da böcek ısırığı, göz çevresinde hassasiyet ve gözün beyaz kısmının kızarması periorbital selülit belirtileri arasında sayılıyor. Periorbital selülit ateşe veya ağrıya neden olmuyor. Ateşiniz varsa, gözlerinizi hareket ettirmek acı veriyorsa bu orbital selülit anlamına gelebiliyor. Orbital selülit, periorbital selülitin daha ilerlemiş hali olarak açıklanıyor. Bu nedenle de hemen bir göz hekiminden tıbbi yardım almak gerekiyor” şeklinde konuştu.

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ANA SEBEP SİNÜZİT

Orbital selülitin göz kapağında kızarıklık ve şişik, gözde öne doğru itilme, göz hareketlerinin ağrılı ve kısıtlı olması,görme bozukluğu veya görme kaybı, gözde iltihaplı akıntı, ateş, halsizlik, iştahsızlık ve baş ağrısı belirtileriyle kendini gösterdiğini anlatan Özkaya, “Orbital selülitin ana nedeni sinüzittir. Araştırmalara göre yüzde 86- yüzde 98 arasında orbital selüliti olan kişilerin sinüziti de bulunuyor. Bu durum eğer tedavi edilmezse enfeksiyon göz çukurunun çevresine yayılıyor. Orbital selülit, sinüzit dışında göz yaralanması, göz ameliyatı komplikasyonları, göze yabancı cisim kaçması, astım nedeniyle de olabiliyor” diye anlattı.

HASTALIK HIZLA YAYILIYOR

Orbital selülit teşhisi fiziki göz muayenesinin yanı sıra MR veya BT taramasıyla da tespit ediliyor. Görüntüleme yöntemleri, enfeksiyonun yayılma düzeyini, beyin ve sinir sistemini etkileyip etkilemediğini gözler önüne seriyor. Orbital selülitin antibiyotik ya da cerrahi yollarla tedavi edilebildiğini kaydeden Özkaya, “Hastalık hızlı yayıldığı için hastaların tedavi süresinde hastanede kalması gerekebilir”şeklinde konuştu.