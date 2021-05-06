Kurtların 18 koyununu parçaladığı besiciye 15 koyun hediye edildi

Bayburt Merkeze bağlı Arpalı beldesinde hayvancılık yapan Murat Saral, 18 koyununun sürüde olmadığını fark edince sosyal medyadan paylaşımda bulunup yardım istedi. Yardım talebini öğrenen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, jandarma ekiplerine arama çalışması başlatılması için talimat verdi. Dron ile arama yapan ekipler, koyunların kurtların saldırısı sonucu öldüğünü tespit etti. Devreye giren Vali Epcim, Saral’a destek olmak için 15 koyun hediye etti. Arpalı beldesine gelen Vali Epcim, Saral'la sohbet ettikten sonra koyunları teslim etti.

FOTOĞRAF 18 Bursa'nın Gürsu ilçesi Katırlı dağlarında boz ırk olarak bilinen yerli ırk danalar dağda doğup burada yabani gibi büyüyor. Doğal yaşama uyumlu hayvanlar dağlarda sürüler halinde yaşayıp kendini yırtıcı hayvanlara karşı koruyor. Sadece ayılara karşı koyamayan bu hayvanların yılda 30 tanesini ayılar telef ediyor. Dağda büyüyen bu hayvanlar burada kendi başlarına yaşayıp ürüyor. Bu danaların sahipleri bu hayvanları uzaktan takip ediyor. 2 yaşına basan danalar kurban bayramı öncesi sahipleri tarafından dağın belli bölgelerine tuz dökülerek tuzağa çekilip uyuşturucu iğneyle yakalanıp kurbanda satılmak üzere ahırlara götürülüyor. Burada 2 ay kalan danaların evcilleşmesi sağlanıyor. Danaların sahipleri 10 kişilik gurup halinde 50 gün boyunca dağda dana avına çıkıyor. 10 kişilik ekip günde 4 tane danayı ancak yakalayabiliyor. Dağda doğumdan itibaren tamamen doğal olarak beslenen danalara kurban bayramında yoğun talep oluyor. Dağlarda gezen dana ve ineklerin sayısı 500'ü buluyor. Danaların dağda uyuşturucu iğneyle avlanması saniye saniye görüntülendi. Hayvanların sahibi Gürol Şimşek, her yıl dağda dana avına çıktıklarını ifade etti. Şimşek, Bizim kökümüz Orta Asya'dan gelme, atalarımız oradan gelirken yanlarında boz ırk dediğimiz danaları da getirmişler dedi. Bu hayvanlar dağda kendi kendine büyüyor diyen Şimşek, Bu hayvanlar hiç kapanmadan doğumundan kurbanlık olacağı zamana kadar tamamen dağlarda geziyor ifadelerini kullandı. Hiç yem vermediklerini söyleyen Şimşek, Dağlarda gruplar halinde geziyorlar dedi. Ayı hariç yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini koruyabiliyorlar ifadelerini kullanan Şimşek, Biz ayılarla ortak çalışıyoruz. Ayılar her yıl 30 tane buzağıyı öldürüp yiyor şeklinde konuştu. Kendi başlarına yaşıyorlar: Dağda kurbanlık dana avı Bursa'nın dağları, Orta Asya'dan gelen yabani yerli ırk danalara ev sahipliği yapıyor. Hayvanların sahipleri, kurban öncesi danaları uyuşturucu iğne yardımıyla yakalıyor. 2 yaşına gelene dek dağlarda yaşayan "boz ırk" danaların, doğal beslenmeleri nedeniyle talibi de çok oluyor.



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'ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ'

Kentte koyunculuğu geliştirmek için önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Vali Epcim, "Murat Saral, acı olayla karşılaştı. Devletimizin desteğini, kendisiyle olduğunu göstermek istedik. Yeni koyunlarının hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra böyle olaylarla karşılaşmasını istemiyoruz. Devlet olarak her zaman kendisiyle olduğumuzu da bilmesini istiyoruz" dedi.

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'15 KOYUNU TESLİM ALDIM'

Besici Murat Saral ise, "3 gün önce 18 koyunumun olmadığını fark ettim. Bunun üzerine sosyal medyadan koyunlarının bulunması için paylaşım yaptım. Valimiz Cüneyt Epcim beni çağırdı. Kendisine durumu anlattım. Jandarmamıza haber verildi. Valimiz bize 15 koyun hediye etti, çok teşekkür ediyorum. Kasabamıza gelerek koyunları teslim etti" diye konuştu.

FOTOĞRAF 8 İlçenin Kargapazarı köyünde yanlış ilaç kullanımından dolayı 95 kuzusunun telef olduğunu belirten besici Cengiz Aral'ın mağduriyetinin giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valiliğin talimatı ile harekete geçildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu tarafından besiciye 90 kuzu hediye edildi. Aral, yaşadığı sevinci dile getirerek, Mağduriyetim giderildi, yeni kuzularım geldi. Herkese çok teşekkür ederim. dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Bahadır, besicinin zararının karşılanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Bahadır, Sayın Bakanımız ve Sayın Valimizin talimatı doğrultusunda yetiştiricimizin mağduriyetinin giderilmesi noktasında bir çalışma başlattık. Büyük bir dayanışma örneği gösterildi. 90 kuzuyu besicimiz Cengiz Aral'a teslim ettik. diye konuştu. Yetiştiricilerin her türlü sıkıntısında yanlarında olduklarını ifade eden Bahadır, Yetiştiricilerimize bu tür kayıplar yaşamadan önce tarım sigortası yatırmaları konusunda gereken bilgilendirme çalışmalarını yürütüyoruz. ifadesini kullandı. Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kaysadu ise besici Aral'ın mağduriyetinin dayanışma ile giderilmesinden memnuniyet duyduklarını aktardı. Bingöl'de hayvanları yanlış ilaç kullanımı nedeniyle telef olan besiciye 90 kuzu hediye edildi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kuzuları telef olan besiciye 90 kuzu verildi. BiP'te paylaş

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