​Tarım mevsimi değişti​

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğinin tarımın üzerindeki etkilerini araştırırken, değişen tarım takvimine çiftçiler adapte edilmeye başlandı. Türkiye’nin iklim değişikliğinden en fazla Akdeniz havzasının etkileneceği tahmin edilirken, hazırlanacak kuraklık haritası ile rekolte tahmin modeli ve kuraklık izlenecek. İklim değişikliğine uyum stratejileri, tarımsal kuraklık ve ürün tahmin sistemlerinin üzerinde çalışmalara devam ediliyor. Topraktaki organik karbon stoku ve biokütlenin belirlenmesi, artırıcı önlemlerin alınması için izleme ve yönetim sistemleri araştırılıyor. Tarımın da iklime uygun hale gelmesi için çalışmalar devam ediyor. Bitkisel üretim sektörü açısından kayıplar en aza indirilecek.

İklim değişikliğiyle değişen tarım takvimine çiftçiler adapte ediliyor. Eskiden 15 Eylül’de başlayan ekimler, artan sıcaklıkla 15 Kasım’a, bazı bölgelerde aralık ayına kadar sarktı.

GÜNDEM İklim değişikliği herkesi etkiliyor

HASAT TARİHLERİ SARKTI

“İklim değişikliği” denildiğinde sadece tarımsal kuraklık değil, aynı zamanda farklı iklim olaylarıyla tarım takviminin değişikliği öngörülüyor. Çiftçi, eskiden 15 Eylül’de ekim yapmaya başlarken şimdilerde artan sıcaklık ekim tarihini 15 Kasım’a, bazı bölgelerde aralık ayına sarkıttı. Bundan kaynaklı hasat tarihleri de değişti. Bu durum, tarımda değişen bir tarım takvimini ortaya koyuyor. Çiftçileri buna adapte etmek için çalışmalar yürütülüyor. İklim değişikliği ile birlikte daha önce görülmeyen bazı zararlı ve hastalıkların ortaya çıktığı da belirtiliyor.