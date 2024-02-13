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Hayat

“Kutsal Yolculuk: Hicret” belgeselinin çekimleri başlıyor

04:00 - 13/02/2024 Salı
Güncelleme: 01:27 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Fatih Karaboğa
Fatih Karaboğa

Peygamber Efendimiz’in Sevr Mağarası’ndan başlayıp sekiz günde tamamladığı Hicret yolculuğu belgeselinin çekimleri başlıyor. Yapımını No23 Prodüksiyon’un, yapımcılığını Hakan ve Tuğba Bilgin’in üstlendiği “Kutsal Yolculuk: Hicret”in yönetmen koltuğunda Hakan Karadağ oturacak. Belgeselin anlatıcısı ise projenin de sahibi olan yazar Fatih Karaboğa. Yapımda, hicret yolunda konaklanan yerler sekiz parça halinde izleyiciye aktarılacak. Hicret güzergahı ise Taberî, İbn-i Kesir, Ensârî gibi ünlü siyer tarihçilerinin bahsettiği mekanlardan hareketle ele alındı.



#aktüel
#Belgesel
#Hz. Peygamber
39 dakika önce
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