“Kutsal Yolculuk: Hicret” belgeselinin çekimleri başlıyor

Peygamber Efendimiz’in Sevr Mağarası’ndan başlayıp sekiz günde tamamladığı Hicret yolculuğu belgeselinin çekimleri başlıyor. Yapımını No23 Prodüksiyon’un, yapımcılığını Hakan ve Tuğba Bilgin’in üstlendiği “Kutsal Yolculuk: Hicret”in yönetmen koltuğunda Hakan Karadağ oturacak. Belgeselin anlatıcısı ise projenin de sahibi olan yazar Fatih Karaboğa. Yapımda, hicret yolunda konaklanan yerler sekiz parça halinde izleyiciye aktarılacak. Hicret güzergahı ise Taberî, İbn-i Kesir, Ensârî gibi ünlü siyer tarihçilerinin bahsettiği mekanlardan hareketle ele alındı.