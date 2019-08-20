Hayat Kuyulu ev müzeye dönüşecek
KÜLTÜR SANAT

Kuyulu ev müzeye dönüşecek

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı, mülkiyeti Kuyulu ev adlı taşınmazın “Büyükşehir Belediyesi-ŞURKAV Şair Nabi Kültür Evi ve Müzesi”ne dönüştürülmesine yönelik protokol taraflarca imzalandı.

Haber Merkezi IHA
Kuyulu ev
Kuyulu ev

ŞURKAV adına Vali Abdullah Erin ile büyükşehir belediye başkanlığı adına Zeynel Abidin Beyazgül’ün imzaladığı protokole göre, mülkiyeti Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV)’a ait olan tarihi Kuyulu Ev, Şair Nabi Kültür Evi ve Müzesi’ne dönüştürülmek üzere Büyükşehir Belediyesine devredilirken, mülkiyeti büyükşehir belediyesinde bulunan tarihi Çelikler evi de ŞURKAV’a devredildi.

Belediyeye devredilen Kuyulu Evin “Şair Nabi Kültür Evi ve Müzesi” yapılması amacıyla verildiği, başka amaçla kullanılamayacağı da şartlar arasında belirtildi.

Geleceğe taşınması gereken tarihi yapı

Yapılan şartlı takas sonucu Şanlıurfa’nın çok önemli bir tarihi şahsiyeti olan Şair Nabi’nin adını yaşatacak bir kültür merkezi ve müzeye kavuşacağını ifade eden Vali Erin, takas sonucu mülkiyeti ŞURKAV’a geçen 58 Meydanındaki Çelikler Evi’nin de diğer tarihi evlerle birlikte kültür adası formatında değerlendirileceğini söyledi.

Vali Erin, Şanlıurfa’nın geleceğe taşınması gereken önemli tarihi ve kültürel yapılarına hassasiyet gösterdiklerini, bu protokolle şehre önemli bir katkı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

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