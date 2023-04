Lunapark Gezegeni deprem bölgesinde

Edirne'de Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin restorasyonu devam ediyor. Restorasyon ekipleri, eserin her noktasını titizlikle inceledikten sonra gerekli müdahaleleri aslına uygun şekilde gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında önceki işlemlerden kalan çimento uygulamalar temizleniyor, caminin her alanı elden geçiriliyor. Kubbeden minarelere, revaklı avlu döşemesinden çinilere, şadırvandan bahçe duvarına her alanda restorasyon çalışmaları sürüyor.