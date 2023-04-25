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Hayat

Lunapark Gezegeni deprem bölgesinde

04:00 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Zorlu Çocuk Tiyatrosu.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu.

Zorlu Çocuk Tiyatrosu 23-30 Nisan Çocuk Haftası’nda çocuklar için deprem bölgesinde perde açıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye giden ekip, “Lunapark Gezegeni” oyunu ile bölgedeki çocukların yüzünü güldürmeyi amaçlıyor. 23 Nisan’da turneye çıkan tiyatro, bugün Kahramanmaraş Fuar Merkezi Çadır Kent ve Vali Saim Çopar Çadır Kent’te seyrine devam edecek. Turnenin son durağı ise Adıyaman olacak. Temsil, 26 Nisan’da Altınşehir Konteyner Kent ve Üniversite Çadır Kent’te, 27 Nisan’da ise Eğri Çay Çadır Kent ve Kayalık Mahallesi Atatürk Orman Atasay Çadır Kent’te iki gösterim yapacak.



#Zorlu Çocuk Tiyatrosu
#23 Nisan
#Depremzede
#Çadır Kent
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