Maçlar artık 100 dakika

Bu yazı kaleme alındığı sırada, Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden biri meydana gelmişti. FIFA sıralamasında 51. sırada olan ve turnuvada Gana’dan sonra 32 takım arasında en altta bulunan Suudi Arabistan, kupanın favorilerinden ve en iyi milli takımlar arasında 2. sırada olan Arjantin’i 2-1’lik skorla geçerek, tüm dünyayı adeta şoke etti. Ancak Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nın belki en büyük sürprizi ayrıntıda saklı. FIFA’nın oyunun çekiciliğini ve heyecanını artırmak için, her duraklama anını maçın sonuna eklenmesi direktifi sonrasında, normal süresi 90 dakika olan futbol maçlarının 100 dakika sınırını geçtiğini görüyoruz. Dünya Kupası’nın futbolda uygulanacak yeni kurallar için öncelikli test alanı olarak kullanıldığı düşünüldüğünde, The New York Times gazetesinin, “Futbol artık 100 dakika mı olacak?” sorusu anlamlı hale geliyor. Turnuvanın açılış maçında Katar ile Ekvador arasında oynanan karşılaşmada toplam 10 dakika 18 saniyelik durma süresi yaşandı. Hollanda’nın Senegal’i 2-0 yendiği maça 12 dakika 49 saniye, ABD ile Galler arasındaki beraberlikte 14 dakika 34 saniye eklendi. Ancak bu oyunların uzunluğu, İngiltere’nin İran’a karşı olağanüstü bir 117 dakika 16 saniyeye ulaşan 6-2’lik galibiyetinin yanında gölgede kaldı.

REKLAM

90 DAKİKA TARİHE KARIŞACAK

FIFA Hakem Komitesi Başkanı, dünyaca ünlü İtalyan hakem Pierre Luigi Collina, turnuva başlamadan önce bu konuya dikkat çekmişti. FIFA, Video yardımcı hakem (VAR) müdahaleleri, sakatlıkların tedavisi, oyuncu değişiklikleri, penaltılar ve kırmızı kartlar için oyun durduğunda zamanı doğru bir şekilde eklemek istediklerinde defalarca ısrar ederken, sahada zaman geçiren oyunculara baskı yapmak istediğini söyledi. Bu yazıyı kaleme aldığım sırada oynanan maçlara bakıldığında, maç süresini uzatma hamlesinin işe yaradığı da görülüyor. Oynanan grup maçlarında uzatma sürelerinde goller gelmesi, FIFA ve UEFA gibi futbolun patronlarını, uygulamanın diğer uluslararası turnuvalar ve ulusal liglere genişletilmesini teşvik edebilir. Bu durumda futbolun 90 dakika olduğu gerçeği de tarihe karışabilir. Tabii böylesi bir durumda, spor medyasının kullandığı pek çok program adı ve başlığının da tarihe karışabileceğini ve spor sayfası editörlerinin taraftarların dikkati çekecek yeni kelime oyunları bulmak zorunda kalacağını da not etmek gerekiyor. Maç süresinin uzatılması yanında, basketbolda olduğu gibi, oyun durakladığında, sürenin durdurulması gibi formüllerin de gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ilk tercihin, şimdilik maç sürelerinin 100 dakika ve üzerine uzatılması olduğu görülüyor.

REKLAM

Tribünlere Afrika damgası

Dünya Kupası, taraftarların coşkusuyla güzelleşiyor. Batılı ülkelerin kara propagandasına rağmen, Katar’da düzenlenen turnuvadaki maçlarda statlar, maç coşkusuyla dolup taştı. Onlar arasında Afrika temsilcisi Senegal’in taraftarları Hollanda karşılaşmasında hem maç boyunca tuttukları yöresel ritim hem de tribün şovlarıyla ayrı bir yer edindiler.