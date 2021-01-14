Mağaraya çizilmiş en eski hayvan resmi Endonezya'da bulundu

Resmin ne zaman çizildiğini belirlemek için üzerinde oluşan kalsit katmanı incelendi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bir mağarada 45 bin 500 yıl önce çizildiği sanılan, dünyanın bilinen en eski hayvan resmi bulundu.

BBC'nin haberine göre arkeologlar, Sulawesi Adası'nda yer alan Leang Tedongnge Mağarası'nda 45 bin 500 yıl önce çizilmiş bir yaban domuzu resmine rastladı.

Arka kısmında iki el izinin bulunduğu, 136x54 santimetre ölçüsündeki resimde tasvir edilen hayvanın, boynuzları nedeniyle yetişkin erkek yaban domuzu olduğu ifade edildi.

FOTOĞRAF 9 Parlak renkli freskler. Delikli bir tezgah. Görüntülerin adresi İtalya'daki Pompeii Antik Kenti. Milattan sonra 79 yılında küller altında kalan kentte geçtiğimiz aylarda 2 bin yıllık bir fast-food dükkanı keşfedilmişti. Eski sokak yemeği kültürünü gösteren sıcak yiyecek ve içecek dükkanının tamamını gün yüzüne çıkarıldı. Dükkanda, delikli bir tezgah ve tezgahın ön yüzünde horoz ve ördek gibi bazı hayvanların renkli freskleri yer alıyor. Uzmanlara göre bu freskler, dükkanda satılan yiyecek ve içecekleri temsil ediyor. Çalışmalarda pişmiş toprak kavanozların içinde yaklaşık 2 bin yıllık yiyecek izlerine de rastlandı. Alanda ayrıca çorba pişirmek için kullanılan seramik kavanozların yanı sıra bronzdan yapılmış bir kase ve şarap şişeleri bulundu. Ortaya çıkarılan fast-food dükkanı aslında ilk değil. Latincede sıcak içecek tezgahı anlamına gelen ve thermopolium diye adlandırılan bu tür dükkanlardan, bugüne kadar yaklaşık 80 tane keşfedildi. Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla lavlar altında kalan Pompeii yaklaşık 13 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu. İtalya'da 2 bin yıllık "fast food" dükkanı keşfedildi İtalya'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla lavlar altında kalan Pompeii Antik Kenti'nde 2 bin yıllık "fast-food" dükkanı tamamen gün yüzüne çıkarıldı.



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Kavgayı izliyor

Söz konusu resme ait ayrıntılar "Science Advances" dergisinde yayımlandı. Araştırmacı Maxime Aubert, resmin ne zaman çizildiğini belirlemek için üzerinde oluşan kalsit katmanın incelendiğini; izotopların bozunma süreci tarihleme yönteminin kullanıldığını belirtti.

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Uzman Adam Brumm da çizimde yabani domuzun, resmedilen diğer iki domuzla iletişim içinde olduğunun ya da iki domuz arasındaki kavgayı izlemesinin tasvir edildiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki bir mağarada 2018 yılında da en az 40 bin yıl öncesine ait bir hayvan resmi bulunmuştu.