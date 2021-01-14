Hayat Mağaraya çizilmiş en eski hayvan resmi Endonezyada bulundu
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Mağaraya çizilmiş en eski hayvan resmi Endonezya'da bulundu

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bir mağarada 45 bin 500 yıl önce çizildiği sanılan, dünyanın bilinen en eski hayvan resmi bulundu. Resimde tasvir edilen hayvanın, boynuzları nedeniyle yetişkin erkek yaban domuzu olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Resmin ne zaman çizildiğini belirlemek için üzerinde oluşan kalsit katmanı incelendi.
Resmin ne zaman çizildiğini belirlemek için üzerinde oluşan kalsit katmanı incelendi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda bir mağarada 45 bin 500 yıl önce çizildiği sanılan, dünyanın bilinen en eski hayvan resmi bulundu.

BBC'nin haberine göre arkeologlar, Sulawesi Adası'nda yer alan Leang Tedongnge Mağarası'nda 45 bin 500 yıl önce çizilmiş bir yaban domuzu resmine rastladı.

Arka kısmında iki el izinin bulunduğu, 136x54 santimetre ölçüsündeki resimde tasvir edilen hayvanın, boynuzları nedeniyle yetişkin erkek yaban domuzu olduğu ifade edildi.

İtalya'da 2 bin yıllık
FOTOĞRAF 9
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Parlak renkli freskler. Delikli bir tezgah. Görüntülerin adresi İtalya'daki Pompeii Antik Kenti.
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Milattan sonra 79 yılında küller altında kalan kentte geçtiğimiz aylarda 2 bin yıllık bir fast-food dükkanı keşfedilmişti.
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Kavgayı izliyor

Söz konusu resme ait ayrıntılar "Science Advances" dergisinde yayımlandı. Araştırmacı Maxime Aubert, resmin ne zaman çizildiğini belirlemek için üzerinde oluşan kalsit katmanın incelendiğini; izotopların bozunma süreci tarihleme yönteminin kullanıldığını belirtti.

Uzman Adam Brumm da çizimde yabani domuzun, resmedilen diğer iki domuzla iletişim içinde olduğunun ya da iki domuz arasındaki kavgayı izlemesinin tasvir edildiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki bir mağarada 2018 yılında da en az 40 bin yıl öncesine ait bir hayvan resmi bulunmuştu.

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