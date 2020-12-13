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Hayat Bin 700 yıllık Kybele heykeli ait olduğu topraklarda 60 yılın ardından Türkiyeye getirildi
KÜLTÜR SANAT

​Bin 700 yıllık Kybele heykeli ait olduğu topraklarda: 60 yılın ardından Türkiye'ye getirildi

Bin 700 yıllık Kybele heykeli ait olduğu topraklarda: 60 yılın ardından Türkiye'ye getirildi

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan "ana tanrıça" Kybele heykeli, yaklaşık 60 yılın ardından Türkiye’ye geri getirildi. 1970’li yıllarda yurt dışına kaçırılan, milattan sonra 3’üncü yüzyıla tarihlendirilen ‘Kybele’ heykeli, Turkish Cargo ile taşındı.

Haber Merkezi İHA
Kybele heykeli
Kybele heykeli

Tarihi eser taşımalarına azami dikkat gösteren Turkish Cargo, bereketin sembolü ve koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça Kybele Heykeli’ni yaklaşık 60 yıl sonra ait olduğu topraklara taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın büyük hukuki uğraşları ve Türk Hava Yolları’nın sponsorluğuyla gerçekleşen operasyonla, 12 Aralık’ta New York’tan İstanbul’a getirilen Kybele Heykeli bir müddet İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenecek.

1700 yıllık Kibele heykeli Türkiye'ye getirildi
HAYAT
1700 yıllık Kibele heykeli Türkiye'ye getirildi

Geçtiğimiz yıllarda; Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı’ndaki tarihi eserleri Japonya’ya taşıyan, Çingene Kızı Mozaiği’nin kayıp parçalarının eve dönüşünü sağlayan, Paris Louvre Müzesi’nde sergilenen 50’den fazla başyapıtı Tahran’a taşıyan, Roma dönemine ait Herakles Lahdi’ni Cenevre’den İstanbul’a başarılı şekilde ulaştıran Turkish Cargo, büyük önem ve hassasiyet gerektiren bu operasyonları alanında uzman ekipleriyle gerçekleştirdi.

Kybele Heykeli 60 yıl sonra yurda dönüyor: Türkiye'den kaçırılmış, ABD'de satılacaktı
HAYAT
Kybele Heykeli 60 yıl sonra yurda dönüyor: Türkiye'den kaçırılmış, ABD'de satılacaktı

Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu kalede kazılar yeniden başlayacak
HAYAT
Ana Tanrıça Kibele heykelinin bulunduğu kalede kazılar yeniden başlayacak
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