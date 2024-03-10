Malezya ve Türkiye’den ortak destek

Serap Cebeci





Sanatçı Tuba Ahsan’ın küratörlüğünde, 5-11 Şubat tarihleri arasında, Kuala Lumpur Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü’nün katkılarıyla Kuala Lumpur’da “Voices of Resistance” adlı bir yardım sergisi düzenlendi. Sergi, Türkiye’nin öncülüğünde, Malezya Banglades ve Tayland’dan 36 sanatçının katılımı ile Gazze’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek ve eserlerin satışından elde edilecek geliri bağışlama hedefi ile gerçeklestirildi.

Sergide Malezya’da Filistin, Suriye, Myanmar, Somali, Yemen gibi yardıma muhtaç birçok ülkeden mültecilerin eğitim aldığı okullar bulunmakta. Uluslararası serginin destekçisi olan sanatçılar, serginin süregeldiği tarihlerde Malezya’da bulunan dört farklı mülteci okulunda sanat terapisi etkinlikleri yürüttüler. Yunus Emre Enstitüsü’nün sağladığı materyallerle buluşan çocuklar, sanat terapisi etkinliği sırasında yaşadıkları denklik ve destek sorunlarını aktarma fırsatı buldu.

Türkiye menşeili gönüllü sanatçılardan oluşan grup, bugüne değin pek cok yardım sergisi düzenledi. İlk olarak geçtiğimiz yıl şubat ayında Türkiye’de yaşanan depremin yıkıcı etkilerinden yola çıkılarak, sanatı insani yardım için bir araç olarak kullanma misyonuyla hayata geçirildi. İstanbul merkezli ve kâr amacı gütmeyen Birlikte Sanat Derneği ve Ressam Cemal Toy önderliğinde kurulan girişim, “Küllerinden Doğan” isimli sergiden elde edilen gelir sayesinde deprem bölgesinde 16 adet ahşap ev inşa edilmesini sağladı. Sergilerin yanısıra müzaydeler de düzenleyen dernek, Cemal Toy ve atölyesinin çesitli galerilerle iş birliği yaparak sanatı “iyileştirici bir güç” ilkesi ile insanlarla buluşturdu. Özellikle ünlü şef Ömur Akkor ile yapılan canlı müzayede büyük ilgi gördü. Depremin sarsıcı etkisi ile sanatçıların oluşturduğu yardım derneği, “Küllerinden Doğan” adında uluslararası yardım zincirini başlattı. New Jersey’den Kuveyt’e ve Banglades’e uzanan sergilere Milan’da “Invest Turkey” resepsiyonunda bir yardım sergisi daha eklenirken, sanatın yardım platformu son olarak Malzeya’nın Kula Lumpur şehrinde Gazze icin bir yardım sergisi düzenledi.

Gazze’ye sanatsal destek

Malezya’da insani destek mottosuyla Türk ve yabancı sanatçıların buluştuğu sergi, diplomatik ve kültürel ilişkilerde bir dönüm noktasını temsil ederek aynı zamanda Malezya ve Türkiye arasındaki kalıcı dostluğu vurgular nitelikte. “Voices of Resistance” isimli sergi Türk sanatını global platforma taşırken aynı zamanda Gazze halkına yardım eli uzatarak, dayanışma ve birlik mesajı veriyor. “Voices of Resistance 2024” zemininde bir sanat fikrinden yola çıkan ve bununla birlikte zorluklarla pençeleşen toplumlara yardım sağlamada somut bir etki uyandırmayı amaçlayan özel bir girişim.

Sanatla iyileştiren sanatçı; Cemal Toy