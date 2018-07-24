Hayat Meczuplarıngözünden İstanbul
KÜLTÜR SANAT

Meczupların gözünden İstanbul

Bağımsız Sanat Vakfı, “Tarihsel Serüvende İstanbul’un Meczup ve Delileri” adıyla bir seminer dizisi başlattı. Koordinatör İzzet Umut Çelik, yedi ay sürecek seminerlerle meczupların belleğinden sosyolojik ve kültürel açıdan bir İstanbul tarihi okuması yapılacağını söyledi.

Harun Karaburç Yeni Şafak
İstanbul’un ünlü meczuplarından Pazarola Hasan Bey.
İstanbul’un ünlü meczuplarından Pazarola Hasan Bey.

Düğümlü Baba, Horoz Mehmet Dede, Laleli Baba, Nalıncı Naim Dede, Pazarola Hasan Bey ve niceleri. Bu isimler aynı zamanda velilik ve delilik arasındaki ince çizgiye yüklenen anlamların temsili olmuşlar. Meczupluk meselesine kafa yoran Bağımsız Sanat Vakfı, Kültür Bakanlığı’nın da

desteğini alarak farklı bir projeye imza atıyor. Projenin tam adı: Tarihsel Serüvende İstanbul’un Meczup ve Delileri. Proje koordinatörü ve İstinye Üniversitesi öğretim görevlisi İzzet Umut Çelik ve Bağımsız Sanat Vakfı kurucusu Hülya Yazıcı ile bir araya gelip projenin detaylarını konuştuk.

Oktan Keleş arşivinden iki meczup

BAŞKA BİR TARİH

Projenin insanlık tarihini zafer ve mağlubiyetler algısı dışında bir söylemle anlaşılır kılmanın ve bu anlamda başka bir tarih okumasının mümkün olduğu kabulünün bir örneği olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Çelik “Bu anlamda projede deliler ya da meczupların gözünden ve belleğinden bir İstanbul tarihi okuması yapılması esas alınacaktır. Sözü edilen bu okuma psikoloji, sosyoloji, dinler tarihi, tasavvuf, güzel sanatlar, mimari gibi birçok farklı disiplinde çalışmayı yan yana götürmeyi hedeflemektedir” diye konuştu.

MEKANLARA YOLCULUK

Projenin yedi aylık bir sürecin sonunda tamamlanacağını söyleyen Hülya Yazıcı, “Seminerler dinler tarihi, İstanbul kültür tarihi, sosyoloji, tasavvuf kültürü, psikiyatri ve sanat semineri şeklinde sürecek. İstanbul’da meczup ve delilerin yaşadıkları mekanlar, şifahaneler, bimarhaneler, gezilip araştırılacak” dedi.

İzzet Umut Çelik

Deliliğin sergisini açacağız

Proje kapsamında İstanbul Şehir Tarihi Okumaları Osmanlı İstanbul’unda meczup ve deliler, İslam öncesi Türk kültüründe meczup ve deliler, Bizans İstanbul’unda meczup ve deliler, dinler tarihinde deliler ve meczuplar, Sinema, Edebiyat ve Görsel sanatlarda meczup ve deliler başlıklı konular ele alınacak. Seminerler sonucunda yapılacak atölye çalışmalarıyla katılımcılardan proje ile ilgili işler üretilmesini talep edeceklerini söyleyen koordinatör İzzet Umut Çelik, “Bu anlamda resim, heykel seramik, şiir, masal, fotoğraf ve çoğaltılabilecek birçok ifade aracı kullanılması düşünülüyor. Büyük bir sergi projenin en somut çıktılarından biri olacak. Aynı zamanda belgesel, kitap ve bir sempozyum düzenlenmesi de projenin diğer somut çıktıları olarak değerlendirilebilir” dedi.

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