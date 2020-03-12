Hayat Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşını kaleme aldığı Taceddin Dergahında anıldı
KÜLTÜR SANAT

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda anıldı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda anıldı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda kutlandı.

Haber Merkezi AA
Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nda kutlandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliğince (TYB) düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı"nda, saygı duruşunda bulunulması ve mehter takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif'in "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın." sözlerini hatırlatarak, "Olurda bu millet İstiklal Marşı yazmak durumunda kalırsa, Cenabıhak, nice Akifler bu millete nasip etsin." dedi.

Türk milletinin en zor zamanlarda Akif'ini, kahramanını, şehidini ve gazisini her zaman çıkardığını dile getiren Şahin, gençlerin Mehmet Akif'in mücadelesini anlamasının ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

İstiklal Marşı’nın 99. yıl dönümü
HAYAT
İstiklal Marşı’nın 99. yıl dönümü

Akif için "İyi bir şairdi ama ondan önce çok büyük bir dava adamıydı." ifadesini kullanan Şahin, İstiklal Şairi'nin, büyük sosyal ve ekonomik dönüşümün yaşandığı bir dönemi gözlemlemesinin duygularını, ideallerini ve şiirini beslediğini anlattı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'de programa katıldı.

"Şahsiyet abidesi"

TYB Başkanı Musa Kazım Arıcan da Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin en büyük değerleri arasında bulunduğunu, eserlerinden çok hayatının "bir şahsiyet abidesi" örneği olduğunu söyledi.

Arcan, "Yazdığı İstiklal Marşı bir milli mutabakat metnidir. Bu sadece bir marş değil, herhangi bir şiir değil, imanın, İslam'ın, kahramanlığın, istiklal ve istikbalin şiiridir, marşıdır aynı zamanda." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ise ülkeye tasallut eden sömürgecilere karşı verilen milli mücadelenin, İstiklal Marşı'nda ruhunu bularak, dizelerle "tarihi bir kayda" dönüştüğünü ifade etti.

Argon, özellikle gençlerin bu milli şuur idrak ve bilincinde olmasının geleceğe daha güçlü bakılmasına imkan vereceğini ifade ederek, "Dedem için 'O inanmış adamdı.' derlerdi. İnandılar, başardılar. Bize bu güzel toprakları emanet ettiler. Şimdi yine inanıp yine başaracağız. Yarınlara güçlü bir ülke bırakacağız." şeklinde konuştu.

Etkinlik, Altındağ Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Yavaş'ın İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okumasıyla son buldu. Daha sonra protokol üyeleri, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ni gezdi.

Programa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilçe belediye başkanları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer katıldı.

30 sağlıkçı virüse yakalandı

30 sağlıkçı virüse yakalandı

​Ülkede 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti.
Bu nasıl hijyen?

Bu nasıl hijyen?

​Yok satan maskelerin üretildiği atölyeden ilginç kareler.
Gözler Beştepede

Gözler Beştepe'de

Erdoğan 'koronavirüs' gündemiyle kabineyi topladı.
Silahları incelediler

Silahları incelediler

​Bakan Akar ve komuta kademesinden ASELSAN'A çıkarma.
Virüslü kafa

Virüslü kafa

New York Times, CNN ve BBC'den skandal paylaşım.
Gelen veriler <br>ümit verici

Gelen veriler
ümit verici

​Bilim Kurulu Üyesi profesörden çok önemli korona açıklaması.

Virüs doğrudan tehdit ediyor

Virüs doğrudan tehdit ediyor

​İstanbul'un merkezindeki tesis ziyaretçilere kapatıldı.
25 yıl sonra<br>ikinci kez toplanıyor

25 yıl sonra
ikinci kez toplanıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı...
Putin'in gizli<br>paralı ordusu

Putin'in gizli
paralı ordusu

​Suriye ve Libya'da karşımıza çıktılar.
Krizi<br>fırsata çevirdiler

Krizi
fırsata çevirdiler

Termal kameralar, robotlar ve hava temizleyicileri yok satıyor.
10 bini geçti

10 bini geçti

​İran'daki koronavirüs salgınından korkutan rakamlar.
Dükkanda 5<br>internette 7 kat arttı

Dükkanda 5
internette 7 kat arttı

​Koronavirüs sonrası satışlarında patlama yaşandı.
İki ay direnelim

İki ay direnelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama.
Haziran'da biter!

Haziran'da biter!

SARS'ı önleyen bilim adamından müjde
İsyan<br>ettiren görüntü!

İsyan
ettiren görüntü!

​'Fiyatları biz artırmadık kimse fırsatçılık yapmasın.'
Akılalmaz yöntem

Akılalmaz yöntem

​Yunan askerinden sınırda tepki çeken hareket.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.