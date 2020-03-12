İstiklal Marşı’nın 99. yıl dönümü

Van’da farklı mesleklerden 41 kişinin İstiklal Marşı’nın 41 dizesini okuduğu klip hazırladı. Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki 80. Yıl Ortaokulu öğretmenleri de İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okudukları bir klip çekti. Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde İstiklal Marşı’nın kabulü adlı video gösterisi sunuldu. Ağrı’da da İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıl dönümü kapsamında yöre halkının da katılımıyla video klip hazırlandı. Devlet Tiyatroları, 1. TBMM Binası’nda ücretsiz sahneleyeceği “Mehmet Akif” oyunuyla andı.

Van’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, farklı mesleklerden 41 kişinin İstiklal Marşı’nın 41 dizesini okuduğu klip hazırladı.

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Devlet Tiyatroları, İstiklal şairini 1. TBMM Binası’nda “Mehmet Akif” oyunuyla andı.

12 MART 1921’DE KABUL EDİLDİ

İstiklal Marşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 12 Mart 1921’de yapılan oturumda milli marş olarak kabul edildi. Kurtuluş Savaşı yıllarında ordudan bir istiklal marşı yazılması isteği gelmesi üzerine Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) 500 lira ödüllü bir yarışma açar. Bakanlık, yarışmaya gönderilen 724 şiirden 6’sını seçip bastırdıktan sonra milletvekillerine dağıtır. Ancak bu şiirleri yeterli bulmayan dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi (Tanrıöver), yarışmaya para ödülü olduğu için katılmadığını öğrendiği Burdur Milletvekili Mehmet Akif’e (Ersoy) bir mektup yazarak kendisinden yarışmaya katılmasını ister. Meclisin 12 Mart 1921’de Başkanvekili İstanbul Milletvekili Dr. Adnan (Adıvar) Bey başkanlığında yaptığı toplantıda, Mehmet Akif’in şiiriyle birlikte 7 şiir ele alınır. Tartışmalardan sonra İstiklal Marşı olarak kabul edilen Mehmet Akif’in şiiri, Meclis kürsüsünden Bakan Hamdullah Suphi tarafından okunur. Mehmet Akif ise para ödülünü almak istemez. Yarışmanın şartnamesi uyarınca almak zorunda olduğu belirtilince, Mehmet Akif, parayı “Darül Mesai” adlı bir yardım kurumuna bağışlar. Marşın kabulünden sonra Osman Zeki Üngör’ün bestesi, “İstiklal Marşı” olarak benimsenir.

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Vatan sevgisinin timsali

Recep Tayyip Erdoğan





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletin istiklal ve istikbal mücadelesindeki kahramanlığını, azmini, inancını ve kararlılığını anlatan, en zorlu günlerde millete cesaret ve moral kaynağı olan İstiklal Marşı’nın, en kıymetli ortak değerlerden olduğunu belirten Erdoğan, aziz milletin vatan topraklarının her karışında işgale karşı mücadele verdiği bir dönemde yazılan, istiklalin sembolü olan İstiklal Marşı’nın, gerçek bir bağımsızlık beyannamesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, vatan ve bayrak sevgisinin timsali, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un miras bıraktığı İstiklal Marşı’nın, milletin hasletlerini, milli ve manevi değerlerini, ideallerini en veciz şekilde özetleyen, bugün herkesin ihtiyaç duyduğu milli mutabakatı karşılayacak kapsayıcılıkta bir destan olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: “Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşı’mızı ilelebet muhafaza edecektir. İstiklal Marşı’mızın kabulünün 99. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum”